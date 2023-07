Eine Sexszene aus dem kürzlich veröffentlichten Hollywood-Film „Oppenheimer“ hat in Indien im Internet für Empörung gesorgt, nachdem sie von hinduistisch-nationalistischen Gruppen heftig kritisiert wurde.

Eine Szene aus dem Biodrama um den US-Physiker Robert Oppenheimer zeigt, wie der Protagonist kurz vor dem Geschlechtsverkehr einen Vers aus der Bhagwad Gita rezitiert. Die Bhagwad Gita gilt als eine der heiligsten Schriften des Hinduismus.

„Dies ist ein direkter Angriff auf die religiösen Überzeugungen einer Milliarde toleranter Hindus, es läuft eher darauf hinaus, einen Krieg gegen die Hindu-Gemeinschaft zu führen“, schrieb Uday Mahurkar, ein hochrangiger Beamter der Zentralen Informationskommission der Regierung, an den Regisseur des Films, Christopher Nolan.

In dem Brief, den er auf Twitter veröffentlichte, argumentierte Mahurkar, dass die Motivation und Logik hinter der Aufnahme „dieser unnötigen Szene“ in das Leben eines Wissenschaftlers nicht klar sei.

Hashtags wie #BoycottOppenheimer und #RespectHinduCulture liegen auf Twitter im Trend.

Hindu-Gruppen fordern die Streichung der Sexszene

Vishwa Hindu Parishad (VHP), eine prominente rechte Organisation, sagte, der Film sei ein Versuch, einen „Angriff“ auf die hinduistische Gesellschaft zu starten, und forderte die Streichung der Sexszene.

VHP-Sprecher Vinod Bansal sagte: „Die Macher sollten sich bei der Hindu-Gemeinschaft auf der ganzen Welt entschuldigen, deren Gefühle schwer verletzt wurden.“

Regierungskritiker sagen jedoch, dass die religiöse Intoleranz in Indien zugenommen habe, seit die hindu-nationalistische Partei von Premierminister Narendra Modi im Jahr 2014 an die Macht kam.

In „Oppenheimer“ spielt Cillian Murphy einen US-amerikanischen Physiker, der im Zweiten Weltkrieg die Entwicklung der Atombombe beaufsichtigte.

Das Indian Central Board of Film Certification bewertete den Film mit U/A, was Zuschauern unter 12 Jahren elterliche Anleitung empfiehlt.

Laut Warner Bros Discovery, das den Film in Indien herausgebracht hat, hat der Film seit Freitag rund 600 Millionen Rupien (7,33 Millionen US-Dollar, 6,61 Millionen Euro) eingespielt.

ara/nm (AFP, Reuters)