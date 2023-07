CNN

—



„Oppenheimer“ versucht, die mythologische Natur seines zentralen Themas – eines „amerikanischen Prometheus“, der dafür bestraft wird, dass er der Menschheit die Saat ihrer potenziellen Zerstörung gebracht hat – mit einem Film von gleicher Wucht, Größe und (vor allem) Länge in Einklang zu bringen. Der epische Film des Autors und Regisseurs Christopher Nolan besteht im Wesentlichen aus drei Kapiteln, wobei das mittlere, atlasartige, den schwächeren, langwierigeren Anfang und das Ende trägt.

In gewisser Weise dient diese Biografie von Robert Oppenheimer, der als „Vater der Atombombe“ bekannt wurde, für Nolan als eine Art Buchstütze über den Zweiten Weltkrieg, zusammen mit „Dunkirk“ rund um sein wirres „Tenet“. Doch wo „Dunkirk“ über eine gute Wirtschaftlichkeit verfügte, blüht „Oppenheimer“ mit einer gigantischen Besetzung und einer hin- und hergehenden Struktur auf, die einige Zeit braucht, um sich einzuleben, und selbst dann werden wahrscheinlich viele Zuschauer zu Google eilen, um die Details zu präzisieren.

Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache, und die Besorgnis über den jüngsten Krieg in Europa, an dem eine Atommacht beteiligt ist, schürt beim Betrachten des Films ein beunruhigendes „Die Vergangenheit ist Prolog“-Gefühl, das durch die naive Hoffnung des Protagonisten, dass nukleare Abschreckung einen Krieg „undenkbar“ machen werde, noch ernüchternder wird.

Dennoch jongliert Nolan viel, und zwar auf eine Art und Weise, die dem Film etwas schadet. Faszinierend ist der hervorragende Mittelteil, in dem Oppenheimer (Cillian Murphy) Wissenschaftler und Militärs in einem verzweifelten Wettlauf um die Ergreifung der Nazis anführt – und ihm wird zu Recht gesagt, dass er ebenso sehr ein Politiker und Verkäufer wie ein Physiker geworden sei.

Im Gegensatz dazu gerät der Film sowohl in seinen Vorkriegsjahren als auch in den Nach-Hiroshima-Bedauern etwas ins Wanken. Zumindest hätte eine vernünftige Bearbeitung die dreistündige Laufzeit verkürzen können, ohne die Wirkung zu beeinträchtigen (und vielleicht sogar zu steigern). Und während die kunstvolle Darstellung der verheerenden Wirkung der Bombe durchaus beeindruckend ist, erspart uns „Oppenheimer“ überraschenderweise die grausigen Folgen der angegriffenen japanischen Städte. (Nolan hat erklärt, dass dies daran liegt, dass sich der Film hauptsächlich aus der Sicht seines Namensgebers abspielt.)

Das Schlüsselgerät filtert diese umfassende Geschichte durch eine Anhörung aus der Zeit des Kalten Krieges, um festzustellen, ob Oppenheimer seine Sicherheitsfreigabe als Vergeltung für seine Offenheit zur Atompolitik verweigert werden sollte. Seine Verfolger üben Einfluss auf seine Vorkriegsverbindungen mit Kommunisten aus, darunter seine Beziehung zu der verführerischen und unruhigen Psychiaterin Jean Tatlock (Florence Pugh).

Murphy, ein Nolan-Favorit, der in mehreren seiner Filme zu sehen war, liefert eine herausragende Leistung ab. Oppenheimer wurde von der Moral dessen, was er zur Hebamme gemacht hatte, heimgesucht, und sein chaotisches Privatleben und seine Affären koexistierten mit seinem schönen Geist – eine Dualität, die der Schauspieler auf eine Weise vermittelt, die die größeren Namen in Nebenrollen in den Schatten stellt.

Unter ihnen sticht Matt Damon als General Leslie Groves Jr. hervor, der mit der Überwachung des Manhattan-Projekts beauftragt ist; Emily Blunt als Oppenheimers Frau Kitty; und Robert Downey Jr. als Lewis Strauss, ein Gründer der US-Atomenergiekommission, der in Bezug auf Oppenheimer treffend bemerkt: „Genialität ist keine Garantie für Weisheit.“

Zu den kleineren Neuzugängen zählen unter anderem Kenneth Branagh, Rami Malek und ein weiterer Absolvent von Nolans Batman-Trilogie, Gary Oldman, in einem Cameo-Auftritt als Harry Truman, der ihn mit „Darkest Hour“ einen Auftritt als Stalin von einem Hattrick des Alliiertenführers entfernt.

„Oppenheimer“ versucht mit seiner Besetzung, die zwischen Farbe und Schwarz-Weiß wechselt, einem Imax-tauglichen Spektakel und Ludwig Göranssons kraftvoller Musik, das Publikum zu überwältigen, ein Ansatz, der bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Es ist auch schon eine Kühnheit, einen so ernsthaften Film mitten im Sommer zu veröffentlichen, einer Zeit, die traditionell mit leichterem Essen und Fortsetzungen in Verbindung gebracht wird – ganz zu schweigen davon, dass einige von ihnen im Kino ins Rampenlicht gerückt sind.

Dennoch steht die Vorfreude auf den Film (von Nolan-Anhängern bis zum willkürlichen „Barbenheimer“-Doppelwitz, der zum Marketing-Hit geworden ist) in keinem Verhältnis zu den Vorzügen dessen, was letztendlich ein guter Film, aber kein filmisches Ereignis ist.

Schon vor Beginn von Covid war Nolan ein Verfechter des Theatererlebnisses, einer Kampagne, die seine Bemühungen um die Veröffentlichung von „Tenet“ durchsetzte. Dieser Prozess brachte „Oppenheimer“ nach einer langen Zugehörigkeit zu Warner Bros. (wie CNN, einer Einheit von Warner Bros. Discovery) zu einem neuen Studio, Universal.

„Oppenheimer“ ist sehenswert, jetzt oder später. Aber zumindest, wenn diese Betrachtung nicht in einem Kino stattfindet Das wird nicht das Ende der Welt sein.

„„Oppenheimer“ feiert am 21. Juli Premiere in den US-amerikanischen Kinos. Es ist mit R bewertet.