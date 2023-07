Es ist immer ein idealer Zeitpunkt, sich einen von Christopher Nolans Filmen noch einmal anzusehen, aber die Veröffentlichung seines zwölften Films, Oppenheimer, könnte Sie dazu veranlassen, nach der Fernbedienung zu greifen. Der Thriller über J. Robert Oppenheimer, der oft als „Vater der Atombombe“ bezeichnet wird, kam am Freitag in die Kinos (ja, zusammen mit Greta Gerwigs rosafarbener Komödie Barbie) und hat auf Metacritic eine Punktzahl von 90. Es gab viel Aufsehen wegen der atemberaubenden Starliste und der Bevorzugung praktischer Effekte gegenüber CGI, und jetzt können die Leute den Film in seiner dreistündigen Gesamtlänge sehen.

Wenn Sie Oppenheimer bereits gesehen haben (oder dies planen) und Ihre Zeit mit früheren Nolan-Projekten verbringen möchten, haben wir zusammengestellt, wo Sie alle 11 finden können. Ein guter Teil davon sind Streaming-Dienste, die Sie möglicherweise bereits abonniert haben, und den Rest können Sie für nur ein paar Dollar mieten.

So streamen Sie Christopher Nolans Filme

Warner Bros. Nolans Dark Knight-Trilogie wird in den USA auf Max gestreamt. Der Dienst vereint die Discovery Plus- und die ehemaligen HBO Max-Bibliotheken und ist daher vollgepackt mit Inhalten, die Max-Abonnenten bekannt vorkommen würden, wie zum Beispiel DC-Comics-Filme. Max hat ein werbefinanziertes Abonnement, das 10 $ pro Monat kostet. Die werbefreien und ultimativen werbefreien Stufen kosten 16 bzw. 20 US-Dollar pro Monat. Max bietet keine kostenlose Testversion an, aber die Zahlung für ein ganzes Jahr im Voraus kostet weniger als die Zahlung für 12 Monate jeweils einen Monat. Möglicherweise möchten Sie zum Ansehen auch ein VPN verwenden.

Warner Bros. Das Drama über den Zweiten Weltkrieg und Oscar-Nominierter für den besten Film ist in den USA auf zwei großen Streamern verfügbar: Netflix und Max. Netflix bietet wie Max ein Abonnement mit und ein paar ohne Werbung an. Die Tarife beginnen bei 7 $ pro Monat und reichen bis zu 20 $ pro Monat (oder mehr mit einem zusätzlichen Benutzer).

Warner Bros. Eine Handvoll Streaming-Dienste übertragen das Weltraum-Epos in die USA. Die bemerkenswerteste Option ist Prime Video, aber wenn Sie Paramount Plus oder MGM Plus abonniert haben, können Sie die Filme auch über diese Dienste ansehen. Prime Video ist mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft für 15 US-Dollar pro Monat (139 US-Dollar pro Jahr) ausgestattet oder ist einzeln für 9 US-Dollar pro Monat erhältlich. Das günstigere Abonnement von Paramount Plus kostet 6 US-Dollar pro Monat und beinhaltet Werbung. Das andere Abonnement entfernt unter anderem Werbung und bietet Showtime, ist aber mit 12 US-Dollar pro Monat teurer. Schließlich ist MGM Plus werbefrei und kostet 6 US-Dollar pro Monat oder 50 US-Dollar bei jährlicher Zahlung. Sie können bei allen diesen Streamern kostenlose Testversionen nutzen.

Die Kriteriensammlung Christopher Nolans erster Spielfilm ist auf AMC Plus und Tubi, einem kostenlosen Streaming-Dienst mit Werbung, verfügbar. Der 70-minütige Thriller handelt von einem jungen Mann, der seine Freizeit damit verbringt, Fremden zu folgen und dabei auf einen dunklen Weg gerät. Der werbefreie Service von AMC Plus streamt AMC sowie die kompletten Sammlungen von IFC Films Unlimited, Shudder und Sundance Now. Ein Abonnement kostet 9 US-Dollar pro Monat oder 84 US-Dollar, wenn Sie ein Jahr im Voraus bezahlen. Außerdem ist eine 7-tägige kostenlose Testversion verfügbar.

Zur Miete verfügbar

Nun zu den weniger aufregenden Neuigkeiten: alle Christopher Nolan-Filme, die nicht in den Streaming-Diensten enthalten sind, für die Sie bereits bezahlen. Glücklicherweise kostet es zwischen 3 und 4 US-Dollar, jeden dieser Filme bei Diensten wie Amazon und Vudu auszuleihen. Erinnerung (2000) (SD) und Schlaflosigkeit (2002) sind in der 3-Dollar-Gruppe, und wenn Sie einen Dollar mehr investieren, können Sie mieten Das Prestige (2006), Gründung (2010) Und Grundsatz (2020).

Warner Bros. „Inception“ ist möglicherweise der erste Film, an den Sie denken, wenn es um Christopher Nolans Katalog geht. Leider ist der legendäre Action-Science-Fiction-Film bei keinem Streaming-Dienst verfügbar (allerdings war er vor nicht allzu langer Zeit auf Netflix zu sehen). Sie müssen es für 4 US-Dollar bei Diensten wie Amazon und Vudu mieten.

So schauen Sie mit einem VPN zu

Vielleicht reisen Sie ins Ausland und möchten unterwegs einen Christopher Nolan-Film auf einem Dienst wie Netflix oder Max streamen. Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um von überall auf der Welt auf den Film zuzugreifen. Es gibt noch weitere gute Gründe, ein VPN zum Streamen zu nutzen.

Ein VPN ist der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit durch Verschlüsselung Ihres Datenverkehrs drosselt. Die Verwendung eines VPN ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen hinzufügen möchten. Mit einem zuverlässigen, hochwertigen VPN, das unsere Tests und Sicherheitsstandards bestanden hat, kann das Streaming von TV etwas reibungsloser ablaufen.

Sie können ein VPN verwenden, um Inhalte legal zu streamen, solange VPNs in Ihrem Land erlaubt sind und Sie über ein gültiges Abonnement für den von Ihnen genutzten Streaming-Dienst verfügen. Die USA und Kanada gehören zu den Ländern, in denen VPNs legal sind. Wir raten jedoch davon ab, Inhalte auf illegalen Torrent-Seiten zu streamen oder herunterzuladen. Wir empfehlen ExpressVPN, Sie können sich aber auch für einen anderen Anbieter aus unserer Bestenliste wie Surfshark oder NordVPN entscheiden.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen des VPN-Anbieters und wählen Sie ein Land aus, in dem der Nolan-Film Ihrer Wahl über einen Dienst wie Max oder Netflix gestreamt wird. Bevor Sie die Streaming-App öffnen, stellen Sie sicher, dass Sie über die von Ihnen ausgewählte Region mit Ihrem VPN verbunden sind. Wenn Sie Ihren Nolan-Film auf mehr als einem Gerät streamen möchten, müssen Sie möglicherweise jedes einzelne Gerät konfigurieren, um sicherzustellen, dass Sie angemeldet sind. Gehen Sie zu den Einstellungen und überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindungen, um sicherzustellen, dass Sie angemeldet und mit Ihrem VPN-Konto verbunden sind. Jetzt können Sie den Dienst zum Streamen öffnen.

Wenn beim Streaming Probleme auftreten, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr VPN unter seiner verschlüsselten IP-Adresse betriebsbereit ist. Überprüfen Sie noch einmal, ob Sie die Installationsanweisungen korrekt befolgt und das richtige geografische Gebiet für die Anzeige ausgewählt haben. Sollten weiterhin Verbindungsprobleme auftreten, müssen Sie Ihr Gerät möglicherweise neu starten. Schließen Sie alle Apps und Fenster, starten Sie Ihr Gerät neu und stellen Sie zunächst eine Verbindung zu Ihrem VPN her. Beachten Sie, dass einige Streaming-Dienste Einschränkungen beim VPN-Zugriff haben.