Opluchting van gezinnen toen gijzelaars werden vrijgelaten

Kijk: bevrijde gijzelaars hielpen uit ambulances

Families van dertien Israëlische gijzelaars die door Hamas zijn vrijgelaten, hebben gesproken over hun opluchting bij hun terugkeer.

De groep, waartoe ook jonge kinderen en oudere vrouwen behoren, is nu terug in Israël nadat ze door het Rode Kruis vanuit Gaza naar Egypte zijn gebracht.

Snel na, Bij het controlepunt Beitunia op de Westelijke Jordaanoever werden 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten.

Tien Thaise staatsburgers en één Filipijner werden ook vrijgelaten door Hamas, in een overeenkomst die los stond van die welke door Qatar werd bemiddeld.

Volgens de voorwaarden van de Qatar-deal moeten in totaal 50 Israëlische gijzelaars en 150 Palestijnse gevangenen gedurende vier dagen worden vrijgelaten tijdens een tijdelijke pauze in de gevechten.

De gijzelaars die vrijdag door Hamas werden vrijgelaten, werden voor medisch onderzoek naar een Egyptisch ziekenhuis gebracht voordat ze werden teruggebracht naar Israël.

Onder de Israëliërs bevinden zich vier kinderen – van twee, vier, zes en negen jaar oud – en een 85-jarige vrouw.

“We hebben nu de terugkeer van de eerste van onze gijzelaars voltooid. Kinderen, hun moeders en andere vrouwen. Ieder van hen is een hele wereld”, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

“Maar ik benadruk tegen u – de families, en tegen u – de burgers van Israël: wij zijn toegewijd aan de terugkeer van al onze gijzelaars.”

De vrouw van Yoni Asher, Doron Katz Asher, 34, en hun twee dochters Raz, vier, en Aviv, twee, zijn vrijgelaten.

“Ik ben vastbesloten om de wederopstanding van mijn familie te bewerkstelligen uit het trauma en de vreselijke rouw die we hebben meegemaakt”, zei Asher tegen de BBC.

‘Ik vier het niet, ik zal het niet vieren totdat de laatste ontvoerde terugkeert’, zei hij.

‘De families van de ontvoerden zijn geen posters, het zijn geen slogans, het zijn echte mensen, en de families van de ontvoerden zijn vanaf vandaag mijn nieuwe familie, en ik zal ervoor zorgen en er alles aan doen dat de laatste van de ontvoerden thuiskomt. „

Margalit Moses, 78, behoorde ook tot degenen die door Hamas werden vrijgelaten. Ze overleefde kanker en werd op 7 oktober door Hamas ontvoerd uit kibboets Nir Oz.

Daniele Aloni en haar zesjarige dochter Emilia zijn ook vrijgelaten als onderdeel van de deal. Ze werden op 7 oktober ontvoerd tijdens een bezoek aan familie in kibboets Nir Oz.

Tijdens de aanslagen luidde het laatste bericht dat Daniele naar haar familie stuurde dat „er terroristen in hun huis waren“ en dat ze bang was dat ze het niet zouden overleven.

Itay Ravi, wiens 78-jarige oom Avraham nog steeds in gevangenschap zit, zegt dat “dit een stap is in de richting van gelukkig zijn” nadat drie van zijn familieleden waren vrijgelaten.

Zijn tante, Ruthi Munder, 78, zijn neef Keren Munder, 54, en haar zoon, Ohad Munder-Zichri, negen, werden ontvoerd uit Nir Oz.

“Ze zijn nu op weg naar Israëlische ziekenhuizen, naar familie, en dit is heel spannend. We kunnen echter niet helemaal gelukkig zijn”, vertelde hij aan BBC Newsnight.

“Het is nog steeds een zeer, zeer gruwelijke realiteit waarin we ons bevinden”, voegde de heer Ravi eraan toe.

Ohad werd negen terwijl hij in Gaza werd vastgehouden.

“Het enige feest dat we binnenkort zullen vieren is de negende verjaardag van Ohad”, zei Ravi.

„Nu gaan we een groot feest voor hem vieren, met alle vrienden en familie, nadat hij in de nieuwe realiteit is beland. We zullen zien hoe hij terugkomt… Ik weet niet hoe een negenjarige komt terug na 50 dagen in de handen van een terroristische organisatie. Ik hoop dat het goed met hem gaat.‘

Familie uitreiking

Daniele Aloni en haar vijfjarige dochter Emilia werden vrijgelaten als onderdeel van de deal

Er was ook grote opluchting onder de families van de Thaise staatsburgers en de Filipijnen die door Hamas waren vrijgelaten.

Kittiya Thuengsaeng, de vriendin van de 28-jarige Thaise gijzelaar Wichai Kalapat, beschreef de emotionele achtbaan waar ze doorheen ging sinds hij verdween.

Lokale Thaise functionarissen vertelden haar dat haar vriend van drie jaar was omgekomen bij de aanslagen van 7 oktober. Maar toen de Thaise autoriteiten alle namen van de overledenen bekendmaakten, stond de naam van Wichai daar niet op.

Vijf dagen geleden kreeg ze te horen dat hij op de lijst van Thaise gijzelaars stond.

Urai Chantachart bevestigde dat haar broer Boonthom Pankhong, 39, en zijn vriendin Natthawaree Mulakan tot de Thaise gijzelaars behoorden die vrijdag door Hamas werden vrijgelaten.

Urai vertelde BBC Thai dat de familie „dolblij“ was en dat ze nooit het vertrouwen hadden verloren dat Boonthom nog leefde.

Kijkend naar een foto vrijgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei ze dat ze vond dat haar broer er „beter uitzag dan verwacht“, hoewel hij leek af te vallen. Hij en zijn vriendin worden nu behandeld in het Shamir Medical Center in Israël, voegde ze eraan toe.

Gelienor (Jimmy) Pacheco, 33, uit de Filipijnen, werd op 7 oktober uit kibboets Nir Oz gehaald. Jimmy zorgde voor mede-kibboetsbewoner Amitai Ben Zvi, die omkwam bij de Hamas-aanval.

Zaterdagochtend werden de vrijlatingen van Wichai, Jimmy, Boonthom en Natthawaree bevestigd.

Reuters

Een vrijgelaten Palestijnse gevangene spreekt met de media terwijl hij de Israëlische militaire gevangenis Ofer verlaat

In totaal zijn als onderdeel van de uitwisseling 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen.

Ze worden beschuldigd van een reeks misdrijven, variërend van het gooien van stenen tot poging tot moord. Sommigen waren veroordeeld voor misdaden, terwijl anderen in afwachting waren van hun proces.

De groep van 24 vrouwen en 15 tienerjongens werd vrijgelaten aan de overkant van het Beituniya-controlepunt op de bezette Westelijke Jordaanoever en begroet door grote zingende menigten.

Eén vrijgelaten Palestijnse gevangene was Marah Baker. Ze werd in 2015, toen ze 16 jaar oud was, gearresteerd en veroordeeld tot achtenhalf jaar gevangenisstraf wegens een mesaanval op een grenspolitieagent.

Baker zei tegen wachtende journalisten: “Deze deal komt na de dood van veel mensen en dit maakt ons ongelukkig en ongemakkelijk.”

Ze zei dat ze in eenzame opsluiting zat en “geen idee had wat er buiten gebeurde, geen idee had van de situatie in Gaza”.

‘Het nieuws over de deal was een verrassing’, zei ze.

De gevangenen werden gekozen uit een lijst van 300 vrouwen en minderjarigen, opgesteld door Israël.

Minder dan een kwart van de mensen op de lijst is veroordeeld; de overgrote meerderheid zit in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces. De meeste van de genoemde personen zijn tienerjongens; 40% van hen is jonger dan 18 jaar. Er is ook één tienermeisje en 32 vrouwen.

Hamas nam op 7 oktober ruim 200 gijzelaars tijdens een grensoverschrijdende aanval op Zuid-Israël, waarbij 1.200 mensen omkwamen.

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het aantal Palestijnen dat zonder aanklacht in Israëlische gevangenissen wordt vastgehouden, sinds de aanslagen van 7 oktober is gestegen.

Minstens 60 hulpvrachtwagens zijn Gaza binnengekomen sinds de pauze in de gevechten. Israël zegt dat acht van de vrachtwagens brandstof aanvoeren, een deel van de 130.000 liter die elke dag van de wapenstilstand moet worden afgeleverd.

Hoewel het vierdaagse staakt-het-vuren suggereert dat alle gebieden toegankelijk moeten zijn voor hulporganisaties, heeft Israël tegen de Palestijnen die nu ontheemd zijn in het zuiden gezegd dat ze niet moeten proberen naar huis terug te keren, waarbij wordt gezegd dat het noorden een oorlogsgebied is – hoewel wordt aangenomen dat er vele duizenden burgers achterblijven. daar.

Aanvullende rapportage door Thanyarat Doksone