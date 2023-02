Opmerking van de uitgever: Voormalig Amb. Marc Ginsberg is de oprichter en voorzitter van de Coalition for a Safer Web, een non-profitorganisatie wiens missie het is om technologieën en beleid te ontwikkelen om de permanente de-platforming van haat en extremistische aansporing op sociale mediaplatforms te versnellen. De standpunten die in dit commentaar worden geuit, zijn van hemzelf. Bekijk meer opinie op CNN.





Het Amerikaanse Hooggerechtshof hoorde dinsdag mondelinge argumenten in Gonzalez v. Google – de eerste keer dat de rechters het lot van de immuniteit voor inhoud op sociale media hebben overgenomen die is verleend op grond van sectie 230 van de Communications Decency Act. Op het spel staat: of Google is vrijgesteld van inhoudsaansprakelijkheid nadat YouTube, zijn dochteronderneming, terroristische video’s zou hebben gepromoot via zijn algoritme.

De zaak werd aangespannen door de familie van Nohemi Gonzalez, een Amerikaanse student die in 2015 in Parijs omkwam bij een ISIS-aanval. De advocaat van Google, Lisa Blatt, zei dat het internet van de grond is gekomen door platforms te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

En op woensdag behandelde het Hof een onderpandzaak, Twitter v. Taamneh, waarin de mogelijke aansprakelijkheid van sociale-mediabedrijven werd onderzocht voor het helpen en aanzetten tot terrorisme door inhoud te hosten die steun betuigt aan een groep achter een gewelddaad. De advocaat van Twitter, Seth Waxman, voerde aan dat Twitter aansprakelijk had kunnen zijn als het bedrijf was gewaarschuwd dat specifieke accounts een aanval aan het plannen waren, maar dat Twitter bij het ontbreken van dergelijke waarschuwingen niet aansprakelijk was.

Social media bedrijven moeten hun koek niet meer hebben en opeten. Ze moeten ter verantwoording worden geroepen voor het niet snel inzetten van de middelen en technologie om te voorkomen dat extremistische inhoud aanzet tot geweld, ondanks het feit dat ze op hun platforms een financiële bonanza hebben verdiend.

Sectie 230 heeft hun behoefte om die investering te doen afgeschermd. Gepasseerd aan het begin van het internettijdperk in 1996, was sectie 230 bedoeld om sociale-mediabedrijven te beschermen tegen inhoud van derden die op hun platforms werd geplaatst. Het zorgt ervoor dat een “interactieve computerservice” niet wordt behandeld als een “uitgever of spreker”.

Met andere woorden, de platforms worden behandeld als goedaardige aanbieders van digitale ruimte en hebben een beperkte aansprakelijkheid voor alles wat klanten besluiten te uploaden naar die ruimte. De gedachte was dat nieuw geslagen internetservicebedrijven waarschijnlijk te maken zouden krijgen met financiële ondergang als gevolg van een stortvloed aan rechtszaken die tegen hen waren aangespannen wegens het publiceren van lasterlijke inhoud die door derden was geüpload.

Maar de dingen zijn veranderd sinds die begindagen van internet. Platforms zijn bewapend door antisemitische extremisten en extreemrechtse terroristen. Ze zijn gebruikt om aan te zetten tot racistisch en religieus gemotiveerde aanvallen in de VS. En het Amerikaanse volk betaalt de prijs in termen van verloren levens.

De kern van het probleem is dat socialemediabedrijven inkomsten halen uit digitale advertenties. Zakelijke adverteerders zullen premies betalen voor het plaatsen van zogenaamde versterkte advertenties – digitale advertenties die het algoritme van een platform plaatst op een gebruikersaccount dat de aandacht trekt van een groot aantal andere gebruikers – op inhoud gericht op gebruikers die keer op keer terugkeren naar hetzelfde online belangen. En als die belangen zich toevallig richten op extremistische inhoud, vergroten socialemediabedrijven nog steeds hun winst door herhaalde gebruikersbetrokkenheid bij die inhoud.

Adverteerders moeten vertrouwen op de verzekeringen van de platforms dat ze aanstootgevende inhoud zullen verwijderen, of hopen dat waakhondgroepen of leden van de gemeenschap extremistische inhoud markeren waarmee ze zeker niet willen dat hun merken ermee worden geassocieerd. Ondertussen kunnen er dagen tot maanden voorbijgaan voordat een platform aanstootgevende accounts verwijdert. Met andere woorden, adverteerders hebben geen ijzersterk vertrouwen van socialemediabedrijven dat hun advertenties niet uiteindelijk extremistische accounts zullen sponsoren.

Tijdens het verhoor van dinsdag hebben de rechters veel aandacht besteed aan de mate waarin “gerichte aanbevelingen” socialemediaplatforms van neutrale, openbare ruimtes veranderen in uitgevers van mogelijk schadelijke inhoud. De ontwikkeling en inzet van deze content-targeting-algoritmen door sociale media hebben bedrijven getransformeerd van passieve platforms die alleen content van derden hosten naar actieve aggregators en leveranciers van nieuwe content, bedoeld om de aandacht van klanten vast te houden.

Tijdens de pleidooien van woensdag suggereerden de vragen van de rechters collectief dat het Hof de verdediging van Twitter steunde: dat hoewel ISIS Twitter gebruikte, dit niet betekent dat Twitter opzettelijk hulp verleende om ISIS in staat te stellen een specifieke terreurdaad te plegen.

Het Hof zou in Gonzalez v. Google kunnen beslissen om het lot van Sectie 230 aan het Congres voor te leggen door de Gonzalez-klacht af te wijzen. Als dat het geval is, zullen toekomstige wetsvoorstellen om aansprakelijkheid voor extremistische inhoud vrij te stellen, waarschijnlijk eerdere wetgeving repliceren die inhoudaansprakelijkheid oplegt aan sociale-mediabedrijven voor het maken van inhoud die onder andere in strijd is met het federale strafrecht, inbreuk maakt op claims op intellectueel eigendom, kinderpornografie vormt of promoot sekshandel.

Met ernstige waarschuwingen dat een uitspraak voor Gonzalez “het internet zou ruïneren”, beweren voorstanders van het behoud van Sectie 230 dat het blootstellen van sociale-mediabedrijven aan inhoudsaansprakelijkheid een huiveringwekkend effect zou hebben op de vrijheid van meningsuiting en hen zou blootstellen aan eindeloze rechtszaken. De rechtszaak van Google ging zelfs zo ver dat een ongunstige uitspraak “de kernfuncties van het internet zou bedreigen”.

Omgekeerd beweren de tegenstanders van sectie 230 dat het nooit de bedoeling was om sociale-mediabedrijven te beschermen wanneer ze willens en wetens geüploade extremistische opruiing en terroristisch geweld aanbevelen om de digitale advertentie-inkomsten te verhogen. Socialemediabedrijven slagen er niet in om terroristische inhoud te verwijderen die niet alleen is gemarkeerd door hun eigen interne contentmoderators, maar ook door externe waakhonden. Waarom? Ze hebben een economische belemmering om dit te doen. De inhoud trekt gebruikers aan, wat op zijn beurt meer advertentie-inkomsten genereert.

Door op te nemen Gonzalez v. Google heeft de rechtbank van de gelegenheid gebruik gemaakt om de orde te herstellen in de gerechtelijke en wetgevende chaos rond artikel 230. Een uitspraak voor de eisers zal een grote bijdrage leveren aan het beëindigen van de schertsvertoning dat socialemediabedrijven er alles aan doen om de veiligheid te beschermen en veiligheid van hun gebruikers.