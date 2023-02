Opmerking van de uitgever: John J. Sullivan was van december 2019 tot oktober 2022 de Amerikaanse ambassadeur in Rusland. Daarvoor was hij onderminister van Buitenlandse Zaken van de VS. En is nu een partner in Mayer Brown LLP en een Distinguished Fellow aan de School of Foreign Service aan de Georgetown University. De standpunten die in dit commentaar worden geuit, zijn van hemzelf. Lees meer opinie op CNN.





Bijna precies een jaar geleden zat ik in mijn kantoor op de Amerikaanse ambassade in Moskou rapporten te lezen over de meedogenloze militaire aanval van Rusland op Oekraïne. Ik was verdoofd – maar niet verrast – door de ernst van wat zich ontvouwde.

Wekenlang had ik iedereen die ik kon bereiken verteld dat de Russische president Vladimir Poetin op het punt stond een oorlog te ontketenen op het Europese vasteland, waarvan de omvang sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was gezien.

Hoewel ik zeker was van mijn vooroorlogse inschatting, was ik troosteloos. Twee jaar lang had ik als ambassadeur van de VS hard gewerkt om zelfs maar bescheiden vooruitgang te boeken op de weinige gebieden waarop een dialoog met de Russen mogelijk was.

Mijn aanpak werd opnieuw bevestigd na de ontmoeting van president Joe Biden met Poetin in juni 2021 in Genève. Niemand in onze Amerikaanse delegatie in Genève had de illusie dat we zeker vooruitgang zouden boeken met een bepaalde kwestie, maar iedereen was het erover eens dat het in het belang van de Verenigde Staten was. Staten om te proberen.

Het gevecht met de Russen na de top was nog maar net begonnen of er was een seismische verschuiving. De bloedige geschiedenis van de Russische inbeslagname van grondgebied uit Oekraïne in 2014-2015 had onze relatie met Moskou vertroebeld, maar niet verbroken.

Hoewel de betrekkingen slecht waren, waren we nog steeds op zoek naar manieren om onze betrekkingen met ’s werelds enige andere nucleaire supermacht te stabiliseren. Wat Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen eind 2021 aan hoge beleidsmakers vertelden over de voorbereidingen van Rusland op een invasie van Oekraïne, veranderde echter alles waaraan we hadden gewerkt.

Onmiddellijk werd ons engagement teruggebracht tot de ernstige Russische dreiging voor Oekraïne en de “veiligheidsgaranties” die Rusland verlangde van de Verenigde Staten en de NAVO. Het was mij duidelijk dat de Russen niet van plan waren te goeder trouw te onderhandelen.

Russische gesprekspartners lazen voor uit hun gesprekspunten en wilden geen echte dialoog aangaan. Minderheden van de Russische veiligheidsdiensten hielden elke vergadering en elk telefoongesprek in de gaten. De Russen voerden een diplomatieke schertsvertoning door om de basis te leggen voor een invasie die Poetin al had besloten te lanceren. De vraag was alleen wanneer.

Toen het eenmaal begon, zette de agressieve oorlog van Rusland het weinige dat nog over was van zijn relatie met de Verenigde Staten – en vele andere landen – volledig op zijn kop. We leerden dat de geschiedenis niet was geëindigd en inderdaad dat 24 februari de geschiedenis veranderde. Dit was niet alleen een meedogenloze oorlog tegen Oekraïne, het was een oorlog tegen Europa.

De oorlog veranderde grote en kleine dingen, van waar ik woonde in Moskou tot de positie van Rusland in de wereld. Ik moest verhuizen naar het terrein van de ambassade omdat het tempo van de teleconferenties met Washington, in combinatie met een tijdsverschil van acht uur, betekende dat ik op elk uur onmiddellijk beschikbaar moest zijn.

Belangrijker is dat de invasie de wereldeconomie op zijn kop zette, inclusief de energie- en graanmarkten. En het meest tragische was dat het duizenden onschuldigen afslachtte en onuitsprekelijk lijden veroorzaakte voor miljoenen Oekraïners vanwege een beleidskeuze van Poetin in zijn zoektocht naar een imperium.

Om te proberen het onverdedigbare te verdedigen, propageerde Poetin een vals verhaal dat de invasie nodig was om Oekraïne te de-nazificeren en te demilitariseren. Hij beweerde dat Oekraïne betrokken was bij een “genocide” tegen Russen en Russischtaligen en op het punt stond Rusland zelf aan te vallen – vandaar de “Speciale Militaire Operatie” van Moskou.

Deze rechtvaardiging voor de agressieve oorlog van Rusland tegen Oekraïne is absurd op het eerste gezicht en is verworpen door een overweldigende meerderheid in de Algemene Vergadering van de VN en het Internationaal Gerechtshof.

Maar het meedogenloze Russische geweld (dat bijna 15 miljoen Oekraïners heeft gedwongen om vluchteling te worden of intern ontheemd te raken), de catastrofale raketaanvallen op burgerdoelen en de onwettige bezetting van soeverein Oekraïens grondgebied gaan door. En dat allemaal door een land, Rusland, dat permanent lid is van de VN-Veiligheidsraad, wiens missie het is de wereldvrede te bewaren en te verdedigen.

De oorlog vormt een existentiële bedreiging voor Oekraïne en een ernstige veiligheidsuitdaging voor Europa, de Verenigde Staten en onze bondgenoten en partners over de hele wereld. Maar het is meer dan dat. De oorlog van Poetin dreigt een paal te slaan in het hart van het internationale systeem dat na de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen en dat tot nu toe een nieuwe wereldoorlog heeft voorkomen, en zou moeten worden bestreden door elke natie die archaïsche opvattingen over imperium en veroveringsoorlogen afwijst.

Dit is een dreigend mondiaal probleem dat alleen maar erger zal worden – alleen al de economische tol is onthutsend – totdat het wordt gestopt en teruggedraaid op voor Oekraïne aanvaardbare voorwaarden die zijn soevereiniteit en veiligheid beschermen.

Dat is een hele opgave, aangezien de speciale militaire operatie van Poetin voortduurt met een ondertoon van nucleaire chantage. De regering van Poetin zal niet onderhandelen of compromissen sluiten over haar oorlogsdoelstellingen, die gericht zijn op de eliminatie van de regering in Kiev en de onderwerping van het Oekraïense volk.

De Russen hebben voor de oorlog niet te goeder trouw onderhandeld en zullen dat nu ook niet doen. Er is geen “off ramp” totdat Poetin zijn langdurige doelen bereikt.

Ik zeg dit met een bezwaard hart, als een persoon die pleitte voor voortzetting van de onderhandelingen met de Russische regering, zelfs toen de neerwaartse spiraal van onze relatie versnelde. Ik verliet een comfortabele zitplaats op Mahogany Row op het ministerie van Buitenlandse Zaken als plaatsvervangend staatssecretaris om als Amerikaanse ambassadeur in Moskou te dienen en de leiding te nemen in die onderhandelingen.

Maar mijn mening veranderde, net als de mening van zoveel anderen, toen massale zwermen Russische soldaten, tanks, vliegtuigen en raketten op 24 februari de internationale grens overstaken om Oekraïne en zijn bevolking neer te knuppelen. Dit is niet het moment voor onderhandelingen. Aan de andere kant heeft president Biden terecht duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten geen oorlog met Rusland willen.

Dit roept de beroemde vraag van Lenin op: wat te doen? Ik denk dat de weg vooruit voor de Verenigde Staten is om ten eerste de diplomatie te verdubbelen om die naties die zich niet hebben aangesloten bij de krachtige ondersteuning van de verdediging van Oekraïne, te overtuigen van de morele, politieke, juridische en militaire noodzaak om dit te doen.

Ten tweede, om krachtig bestaande sancties en exportcontroles af te dwingen om het Russische leger uit te hongeren, maar niet het Russische volk.

Ten derde, om Oekraïne te voorzien van alle uitrusting en voorraden, militair en anderszins, die nodig zijn om de indringers van zijn soevereine grondgebied te verdrijven.

Ten vierde, om geduld en de moed van onze collectieve (met bondgenoten, partners en anderen) overtuigingen te hebben.

Alleen dan zal de Russische regering beseffen dat de doelen van haar speciale militaire operatie niet kunnen en zullen worden bereikt. Alleen dan zal de Russische regering te goeder trouw onderhandelen. En alleen dan zal de vrede in Europa terugkeren.