Ondanks Navalny’s lijden twijfelt Odessa Rae, de producent van de voor een Oscar genomineerde documentaire en CNN-film “Navalny”, er niet aan dat de politicus van de oppositie nog steeds manieren vindt om te genieten van zijn eigen duistere en ontwapenende gevoel voor humor.

“Ik weet zeker dat het zijn humor is die zijn geest levend houdt”, vertelde ze aan CNN Opinion. “Hij heeft een bijzondere voorliefde voor donkere humor, dus hij vindt waarschijnlijk veel geweldige inhoud in de gevangenis.”

Nu de angst voor Navalny’s gezondheid toeneemt en een groeiend koor van Russische advocaten en medische professionals roept om een ​​einde te maken aan zijn “flagrante marteling” in de gevangenis, beantwoordt Rae vragen van CNN Opinion’s Sheena McKenzie en Jane Carr, en onthult nieuwe details over Navalny’s opsluiting. – en dacht na over zijn blijvende bron van kracht.

CNN: Je bracht vele maanden door met Navalny in Duitsland terwijl hij herstellende was van een vergiftiging — wat zijn je herinneringen aan die tijd en wat heeft het over hem onthuld?

Odessa Rae: Ik zal nooit de eerste keer vergeten dat ik Alexey Navalny ontmoette. Daniel Roher (regisseur van “Navalny”), Christo Grozev (onderzoeksjournalist) en ik reden de nacht in, door het Zwarte Woud na een paar weken proberen een ontmoeting met Navalny te regelen.

Onze auto was volgestouwd met camera-uitrusting. We hadden hoge verwachtingen, maar er was geen officiële overeenkomst om te filmen gemaakt. Bij aankomst waren we meteen gecharmeerd van Navalny’s gastvrije energie, warme glimlach en het gemak waarmee hij een gesprek begint. We lieten gemakkelijk alle intimiderende vooroordelen die we over hem hadden los.

Zodra we begonnen met filmen, vroegen we: “Alexey, kunnen we je komen filmen terwijl je aan het rennen bent? Je tanden poetsen? Wakker worden?” Hij vond onze verzoeken soms absurd klinken, maar hij was altijd bereid en accepteerde ons met een goed humeur. We zouden lange dagen afsluiten met zijn favoriete lokale eten: de Doner Kebab.

De veiligheidssituatie waarin hij leefde was vanaf de eerste ontmoeting heel duidelijk. Het team was erg voorzichtig met wie ze binnenlieten. Christo stond voor ons in, maar we moesten hun vertrouwen winnen. We boden aan: “Over twee maanden, als het je niet bevalt, stoppen we ermee en geven we je alle beelden.”

Ze kwamen overeen om op die manier te beginnen, maar het kwam met eindeloze vragen en intensieve antecedentenonderzoeken. Ze wilden zelfs naar onze bankrekeningen kijken om er zeker van te zijn dat we door geen enkele overheidsinstantie werden betaald. Navalny leefde ondergedoken.

Ik denk dat we om een ​​paar redenen door zijn team zijn geaccepteerd. In die tijd waren we nog maar onafhankelijke filmmakers, we waren nog niet verbonden aan een groot productiebedrijf. We hadden geen externe financiering. We kwamen aan in het Zwarte Woud met de kosten van de huuruitrusting op mijn creditcard gestapeld. We waren bereid alles in deze film te stoppen. We hebben ons aangepast aan zijn beveiligingsbehoeften. Niemand wist waar we waren of wat we aan het doen waren. Alle e-mails stopten, de communicatie gebeurde via gecodeerde berichten.

Het kostte veel gymnastiek om de beelden veilig te houden. We brachten lange uren in de auto door, in winterse omstandigheden, op weg naar verschillende locaties. Vaak werden we geconfronteerd met Covid-beperkingen. Mijn wachtwoorden werden een proces in drie stappen met een externe beveiligingssleutel, en zo leef ik verder. We hebben stabiliteit ingeruild voor het voorrecht om onvergetelijke tijd door te brengen met het leren kennen van een buitengewoon mens.

CNN: Beschrijf de huidige gevangenisomstandigheden van Navalny en de fysieke en mentale tol.

Rae: Navalny zit in eenzame opsluiting in een maximaal beveiligde gevangenis. Hij is daar voor het grootste deel sinds afgelopen augustus. De belangrijkste reden dat hij in eenzame opsluiting zit, is vanwege zijn vocale anti-oorlogsactivisme vanuit zijn gevangeniscel. Hij is een van Ruslands luidste stemmen tegen de oorlog in Oekraïne. Hij gebruikt zijn rechttijd zelfs om tegen de oorlog te protesteren.

Ze martelen hem in de gevangenis. Ze bewapenen andere gevangenen door een gevangene in de ziekenboeg te plaatsen totdat ze ziek worden (een ziekte oplopen van andere patiënten in de ziekenboeg) en vervolgens de zieke gevangene in de cel van Navalny te plaatsen.

Toen Navalny onlangs ziek werd, bijna zeker nadat hij een ziekte had opgelopen van een van de bewapende gevangenen, zelfs met hoge koorts, beperkten ze zijn waterinname tot slechts drie glazen per dag.

Ze introduceerden een andere gevangene in de cel naast hem die ’s nachts urenlang schreeuwde. Overdag kan hij niet gaan liggen omdat zijn bed van 05.00 uur tot 21.00 uur aan de muur is vastgeketend. Ze beroven hem van familiebezoek en van basisbehoeften zoals winterlaarzen. Hij is de afgelopen maanden bijna 7 kilo (ongeveer 15 pond) afgevallen en heeft herhaaldelijk geen medische behandeling gekregen.

CNN: Navalny Navalny onlangs getweet : “Ik lach minstens drie keer per dag, zelfs als ik helemaal alleen in de cel zit.” Hoe behoudt hij zijn gevoel voor humor in de duisternis? Wat geeft hem die kracht?

Rae: Navalny heeft zowel een onverzadigbare nieuwsgierigheid als een geweldig gevoel voor humor – en ik weet zeker dat beide hem goed van pas zullen komen in de gevangenis. We hebben hier op een dag over gesproken terwijl we hem naar een shoot brachten.

We hadden een rigoureus schema, met veel slapeloze nachten. Vaak had ik het voorrecht hem op te halen. Ik heb Navalny leren kennen als een zeer open gesprekspartner. Als hij iets niet wist, zou hij het niet verbergen. Op een van onze ritten ging hij op pad om mijn hersens te kraken over het leven in Hollywood. “Vertel me eens over de #MeToo-beweging.” Of: “Leg mij filmproductie uit.”

Tijdens weer een lange rit bespraken we zijn eerdere ervaringen in de gevangenis. Hij vertelde me dat een van de grootste dingen die hij leerde, was om de kleine dingen te waarderen, de kleine kleine dingen waar we normaal niet dagelijks aan denken — zoals je tanden poetsen wanneer je maar wilt, of het gezicht van een dierbare aanraken of een warme douche.

Ik kan me voorstellen dat hij deze vaardigheid nu in de gevangenis toepast, naar een gevangenisbewaker kijkt en iets leuks aan hem of haar vindt, het geluid van een bel of een grappige brief ontvangt. Hij heeft een manier om met mensen in contact te komen door middel van humor. Het was de manier waarop hij vaak lichtheid bracht in een gespannen situatie.

We hadden een groepschat die vol zat met grappen. Er werd veel gekletst over Canadees hockey versus Russisch hockey. Ik weet zeker dat het zijn humor is die zijn geest levend houdt. Hij heeft een bijzondere voorliefde voor donkere humor, dus hij vindt waarschijnlijk veel geweldige inhoud in de gevangenis.

CNN: Je werkt aan een andere documentaire over Oekraïne. Kun je ons meer vertellen over het project en wat je hebt gezien in Oekraïne?

Rae: Dit project in Oekraïne zou niet mogelijk zijn geweest zonder mijn producerende partners van de Navalny-film, Diane Becker, Shane Boris en Melanie Miller. Ze kwamen aan boord en hielpen me het gewicht van Navalny te dragen. Zij waren het team dat Daniel en ik nodig hadden. We werden hecht als een familie en benadrukten voor mij de noodzaak van teamwerk.

Op dit moment bevindt de documentaire over Oekraïne zich nog in het filmproces. Ik volg een aantal personen die binnen de regering van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky opereren en die betrokken waren bij cruciale onderhandelingen. Wat ik heb gezien is verschrikkelijk. En altijd in mijn achterhoofd is het besef dat ik het voorrecht van veiligheid heb gekregen zodra ik naar huis vlieg. Mijn zorg gaat uit naar het Oekraïense volk in deze tijd, en ik hoop hun verhaal te vertellen.

Mijn ervaring van de oorlog tot nu toe was voornamelijk mijn ervaring in Kiev. Ik heb mensen met moed, creativiteit en veerkracht zien reageren op de dagelijkse brutale en zinloze aanvallen op kritieke infrastructuur. Maar tegelijkertijd zijn er vreemde onderstromen van het leven dat gewoon doorgaat.

Van mijn laatste reis, eind december, heb ik een aangrijpende herinnering aan het zitten in de donutwinkel van mijn vriend, Ponchyk Boy. (Ze maken vaak thematische donuts die op een komische manier over de oorlog gaan.) We konden geen kopje thee zetten omdat de elektriciteit uitviel, de luchtalarmsirenes loeiden en een groot deel van de stad donker was. De generatoren slaan aan waar ze kunnen, maar mensen gaan gewoon door of ze zitten in het donker – soms met een kaarsje aan. Zelfs als ze geen hitte hebben, leeft de geest sterk.

CNN: Zelfs opgesloten in eenzame opsluiting en in slechte gezondheid, hoeveel bedreiging vormt Navalny voor de Russische president Vladimir Poetin?

Rae: Navalny blijft een bedreiging vormen voor Poetins autocratie. Zelfs vanuit de strengst beveiligde gevangenis is hij een van de meest uitgesproken anti-oorlogsactivisten in het huidige Rusland. Zijn Anti-Corruptie Stichting bekritiseert voortdurend het leiderschap van Poetin, de heersende praktijken en de oorlog. Navalny strijdt voor een beter, welvarender, eerlijker en democratischer Rusland.

Vorige week plaatste hij een 15-puntenplan voor het naoorlogse Rusland. Dit plan biedt een weg vooruit. In zekere zin is het een manifest. Je vindt dit stuk op zijn sociale media. Het is als een verademing. Dit plan schetst de politieke opvattingen van Navalny en een alternatieve, redelijkere weg vooruit voor het Russische volk en voor de regio. Het is een plan dat blijk geeft van respect voor zijn buren en voor Russische burgers. Zijn bestaan ​​symboliseert hoop.