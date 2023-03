Opmerking van de uitgever: Patrick T. Brown is een fellow bij het Ethics and Public Policy Center, een conservatieve denktank en belangenbehartigingsgroep gevestigd in Washington, DC. Hij is ook voormalig senior beleidsadviseur van het Gemengd Economisch Comité van het Congres. Volg hem verder Twitteren. De standpunten die in dit stuk worden geuit, zijn van hemzelf. Bekijk meer opinie op CNN.





Zoals we weten, herhaalt de geschiedenis zich nooit volledig, maar het kan soms een beetje rijmen. En een paar oppervlakkige parallellen tussen president Joe Biden en zijn democratische voorganger in de jaren negentig suggereren enkele gevaren voor Republikeinen die in 2024 een sleutelbloempad naar het Witte Huis verwachten.

Velen in de GOP zien Biden als politiek kwetsbaar, lijdend onder wat zij zien als impopulaire culturele bagage, hoge inflatie en het onmiskenbare feit dat hij zal streven naar herverkiezing als de eerste president van het land boven de 80. Maar ze kijken verder dan zijn recente verschuiving naar het centrum op hun gevaar.

Sinds de State of the Union van vorige maand heeft de regering-Biden opzettelijk stappen ondernomen om gematigde kiezers aan te spreken. Hiermee weerspiegelt het de succesvolle weg die president Bill Clinton bewandelde op weg naar herverkiezing in 1996.

Clinton begon zijn ambtsperiode te struikelen over actuele sociale kwesties, probeerde een noodlottig hervormingsvoorstel voor de gezondheidszorg uit te voeren en ondertekende een misdaadwet die zijn partij verdeelde en zijn tegenstanders energie gaf. Gestoken door een historisch congresverlies in de midterms van 1994, begon Clinton op beroemde wijze inbreuk te maken op traditionele Republikeinse kwesties, door te praten over de noodzaak om de sociale zekerheid te hervormen, het begrotingstekort terug te dringen en “het tijdperk van de grote regering” voorbij te verklaren.

Naast deze triangulatiestrategie schetste Clinton een reeks kleinschalige maar populaire culturele initiatieven om de aandacht van mensen te trekken: hij keurde schooluniformen goed, keurde een V-chip goed die beweerde geweld op tv te blokkeren, vroeg om een ​​nationale belofte om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en voerde een campagne tegen tienerzwangerschappen.

Het politieke fortuin van Biden is niet zo somber als dat van Clinton in 1995. Hij heeft zinvolle tweeledige overwinningen behaald op het gebied van infrastructuur, wapenveiligheid en halfgeleiderproductie, en geavanceerde progressieve prioriteiten zoals gezondheidszorg en uitgaven voor groene energie. Het onverwachte succes van zijn partij tijdens de midterms gaf hem ook wat politieke speelruimte.

Maar ook hij is duidelijk, zij het minder opzichtig, naar het centrum gegaan om zich voor te bereiden op een naderend herverkiezingsbod. Van nummer tot nummer bereidt het Witte Huis van Biden zich voor op de komende campagne door wat daglicht te creëren tussen zijn standpunt en progressief links.

Met name de aankondiging van Biden vorige week dat hij geen veto zou uitspreken tegen door de Republikeinen geleide wetgeving om een ​​controversiële misdaadwet in Washington, DC in te trekken, was duidelijk bedoeld om de misdaad hard aan te pakken. Wat immigratie betreft, heeft het Witte Huis immigratieactivisten boos gemaakt door open te blijven staan ​​voor het opnieuw invoeren van een aantal van de beleidsmaatregelen uit het Trump-tijdperk die ze ooit afkeurden – inclusief de detentie van migrantenfamilies die illegaal de grens oversteken.

Biden kwam zelfs terug op zijn campagnebelofte van 2020 om geen nieuwe fracking op federaal land toe te staan. Hoewel dit klimaatgroepen irriteerde, toonde het aan dat hij de noodzaak inzag van, in de woorden van Bill Scher van Washington Monthly, “een pragmatische houding” om de Amerikaanse energievoorziening veilig te stellen.

In sommige opzichten richt Biden zich niet zozeer op Republikeins terrein als wel op het terugwinnen van terrein dat de Democraten de afgelopen decennia stilletjes hadden opgegeven. Het vereisen van federale infrastructuurprojecten om ‘Amerikaans te kopen’, hoewel economisch twijfelachtig, is het soort beleid dat zou kunnen doordringen onder arbeiderskiezers, die naar rechts zijn geëvolueerd.

Opscheppen, zoals Biden afgelopen december deed, over hoeveel banen voor werknemers zonder een universitair diploma de wetgevingspakketten van zijn regering zullen creëren, is een sterk retorisch middel. Zoals Ron Brownstein van The Atlantic heeft geschreven, grijpt de focus van de president op arbeiderswerk terug op een oudere traditie onder de democraten en “scheidt Biden van de twee vorige democratische presidenten, Barack Obama en Bill Clinton.”

Tegelijkertijd heeft Biden prioriteit gegeven aan enkele Clinton-achtige levenskwaliteitsproblemen die politieke agnostici zouden kunnen aanspreken, zoals sterk bewapende luchtvaartmaatschappijen om gezinnen bij elkaar te laten zitten en het Congres aanmoedigen om actie te ondernemen om de privacy van kinderen online te beschermen.

Het is een mix van grote retorische verschuivingen en kleinere, tastbare initiatieven – een nauwe neef van Clintons succesvolle triangulatie in het midden van de jaren negentig. En het zou de Republikeinen wat harder moeten laten nadenken over hoe ze campagne kunnen voeren tegen een tweede Biden-termijn bij de algemene verkiezingen van volgend jaar.

Republikeinen zullen zich waarschijnlijk wenden tot enkele bekende tools in het draaiboek. Republikeinen in het Congres zullen hoorzittingen houden over de financiële transacties van Hunter Biden en al het andere dat naar schandalen ruikt. Ze zullen doorgaan met alle stappen die suggereren dat de regering verplicht is aan activisten buiten de ideologische mainstream, zoals het vervangen van “moeders” door “geboorte” in federale documenten. En ze zullen langzaam doorgaan met het opvoeren van de retoriek rond Oekraïne, in een poging fouten te vinden in de manier waarop de regering-Biden de oorlog aanpakt terwijl deze zijn tweede jaar ingaat.

Maar de beproefde berichten die de basis opwinden, zullen niet voldoende zijn om de politieke spil van Biden naar het centrum te bestrijden. En op het campagnespoor belooft voormalig president Donald Trump “vergelding” te zijn tegen de “Deep State”, waarmee hij zijn creatievere en lovenswaardiger beleid, zoals nieuwe steden en babybonussen, overschaduwt.

Om een ​​effectief antwoord te krijgen, hoeven en mogen Republikeinen niet bang zijn om tegen te gaan met hun eigen proactieve agenda. Als Biden populaire, zelfs populistische, economische beleidsmaatregelen gaat voorstellen, zoals infrastructuuruitgaven en het beteugelen van “junk fees”, zou de GOP prioriteit moeten geven aan eigen politiek opvallende kwesties.

Een sterke federale inspanning om gezinnen meer hulpmiddelen te geven om hun kinderen online veilig te houden, zou een meerderheid van de ouders in het politieke gangpad aanspreken. Toewijding aan het verlengen of verbeteren van de kinderkorting zou ouders gemoedsrust geven en een positieve reden zijn om op Republikeinen te stemmen.

In Florida heeft gouverneur Ron DeSantis voorgesteld om de omzetbelasting op babyspullen, luiers, doekjes en kinderwagens af te schaffen, en staten met Republikeinse wetgevers, zoals Texas en Georgia, overwegen soortgelijke rekeningen. Dat is het soort zichtbaar, tastbaar beleid dat verband kan houden met de waarden van kiezers en hun portemonnee. De futuristische agenda van Trump biedt, als het plausibel in detail zou kunnen worden beschreven, een andere toekomstgerichte benadering.

Republikeinen dachten halverwege de jaren negentig dat Clinton het moeilijk had, maar zagen hem herstellen en overtuigend winnen. Degenen die verwachten dat Biden stilletjes zal vervagen, kunnen op dezelfde manier teleurgesteld zijn.

Het wijzen op de gebreken in de agenda en prioriteiten van het Witte Huis is de fundamentele blokkade en aanpak van de politiek. Om echt een rol te spelen voor onafhankelijke en gematigde kiezers, zal de GOP een beleidsagenda moeten ontwikkelen die op dezelfde manier in het offensief gaat.