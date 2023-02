Opmerking van de uitgever: Gayle Fleming, geboren in Oakland, Californië, is schrijver en gepensioneerd makelaar. De standpunten in dit commentaar zijn haar eigen. Lees meer opinie op CNN.





Zesenvijftig jaar geleden liep ik het hoofdkantoor van de Black Panther Party-etalage in Grove Street – nu Martin Luther King Jr. Way – binnen in het hart van mijn geboortestad Oakland, Californië.

Ik was een 19-jarige student aan het Merritt College, een broeikas van zwart activisme en de plaats waar de Panthers werden opgericht. Mijn ontwaken over de onderdrukking van zwarte mensen begon met het lezen van WEB Du Bois en mijn deelname aan een zwarte toneelclub.

In oktober 1967, een paar dagen nadat de oprichter van de Black Panther Party, Huey P. Newton, ten onrechte was gearresteerd voor de moord op een blanke politieagent, was ik bij een bijeenkomst om zijn vrijlating te eisen. Het was tijdens die bijeenkomst dat Eldridge Cleaver, minister van informatie voor de partij, me vroeg of ik naar kantoor wilde komen om ‘de broeders te helpen’. Ik kwam de volgende dag een beetje nerveus, maar enthousiast om te helpen. Toen begon mijn reis met de Black Panthers.

Het is echter niet waar mijn pad van activisme eindigde. Mijn jaren bij de Black Panthers waren een vormende tijd voor mij en legden de basis voor latere politieke activiteiten, net zoals de groep de basis legde voor hedendaagse groepen als Black Lives Matter. Sindsdien ben ik overgestapt naar andere doelen, heb ik in andere delen van de wereld gewoond – ik heb zelfs een tijd in Corporate America gewerkt en ben onlangs met pensioen gegaan na een jarenlange carrière als makelaar in onroerend goed. Door dit alles heen werd mijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid gevormd door die jaren toen ik begin twintig was.

Wat kan ik zeggen dat nog niet is gezegd over een groep die zo groot opdoemt – zelfs vandaag nog – in de populaire verbeelding? De Black Panthers ontstonden aan het begin van een nationale zwarte bewustzijnsbeweging en te midden van de woede van een protestbeweging die het land op zijn kop zette. Het was een tijd waarin mensen ‘nee’ tegen autoriteit durfden te zeggen – tegen de politie, tegen het leger, tegen ‘The Man’.

Het was geen toeval dat de Panthers uit Oakland kwamen, een gemeenschap waar een bijzonder wrede vorm van politieoptreden door blanke agenten tegen de zwarte burgerij aan de orde van de dag was. De Panthers zagen zichzelf als onderdeel van een volksbeweging om de wrede excessen van autoriteit tegen te gaan. In feite was de officiële naam van de groep, die in 1966 door Bobby Seale en Huey Newton was opgericht, het jaar voordat ik lid werd, The Black Panther Party for Self-Defense.

Na verloop van tijd zou ik gaan begrijpen dat de Panthers leden aan hun eigen excessen – een soort machismo en een beperkte visie op de rol die vrouwen zouden kunnen spelen. Maar tijdens dat nationale politieke en culturele ontwaken opende het deel uitmaken van de groep mijn ogen voor onrecht overal om me heen en hielp het een gevoel van sociaal bewustzijn te vormen dat mijn leven tot op de dag van vandaag heeft bepaald.

Op mijn eerste dag dat ik bij de Panthers werkte, ontmoette ik Kathleen Neal, die later de vrouw van Cleaver zou worden. De dochter van een beroepsdiplomaat en recentelijk gestopt met Spelman College, zij en ik kregen meteen een band.

Als Kathleen er niet was geweest, weet ik niet zeker of ik zou zijn gebleven. Ze was een studente zoals ik. Ze kwam niet uit ’the hood’ en ik ook niet. In mijn beslist zwarte middenklassebuurt in de heuvels van Oakland waren de meeste bewoners leraren, advocaten, dokters en dergelijke.

Daarentegen waren veel van de jonge mannen die rond de kantoren van de Black Panther Party liepen een beetje ruw aan de kantjes. Maar mijn bedenkingen daarover duurden niet lang. Ze waren street-smart, moedig, toegewijd en vastbesloten om veranderingsagenten te zijn. Een van hen, die de bijnaam ‘Li’l Bobby Hutton’ droeg, bracht vele nachten door op de bank in mijn woonkamer. Hij werd later gedood door de politie van Oakland tijdens een vuurgevecht. Hij was pas 17.

Er was geen officieel lidmaatschapsproces om lid te worden van de Panthers. Als je regelmatig op kantoor verscheen, werd je beschouwd als lid van de partij. Toen Cleaver me vroeg om naar kantoor te komen en de broeders te helpen, vroeg hij me de taken te doen die als vrouwenwerk werden beschouwd: telefoons beantwoorden, het kantoor schoonhouden, koken en andere taken. klusjes.

Voor het grootste deel werd van vrouwen niet verwacht dat ze woordvoerders waren of gezagsposities bekleedden, hoewel dat in latere jaren veranderde. Dit was vóór de dagen van het feminisme in de zwarte gemeenschap.

Voor de meesten van ons was de vroege vrouwenbeweging synoniem met blanke vrouwen uit de hogere klasse, die een universitaire opleiding hadden genoten en werd gezien als irrelevant voor het leven van zwarte vrouwen. De rol van zwarte vrouwen was om zwarte mannen te ondersteunen, punt uit. Ik hielp in die begindagen bij de redactie van de krant. Vrouwen gingen ook naar bijeenkomsten en verkochten het weekblad BPP en Panther-buttons.

De partij was uniek in haar structuur en missie. De wekelijkse krant en de kenmerkende aanwezigheid van zwarte leren jassen en baretten maakten de Panthers tot een zichtbaar onderdeel van de gemeenschap. Wanneer zwarte mensen door de politie werden tegengehouden, verzamelden Panthers zich ter plaatse om misbruik te voorkomen. Als er sprake was van politiemisbruik, zou de partij het slachtoffer helpen juridische vertegenwoordiging te vinden.

Landelijk begonnen veel blanken de Panthers te beschouwen als een gewelddadige zwarte machtsgroep die gevaarlijk was voor hun bestaan. Maar zo zagen we onszelf niet. Gewone zwarte mensen zagen ons als beschermers en woordvoerders van de gemeenschap.

De partij heeft zichzelf nooit officieel uitgeroepen tot een socialistische organisatie, hoewel haar principes zeker die kant op leunden. Om gelijkheid ooit te laten bestaan, zouden degenen met de meeste een deel van hun rijkdom en privileges moeten opgeven, zodat degenen met de minste meer zouden kunnen hebben.

Het was vanuit dit gevoel van sociale rechtvaardigheid dat het gratis ontbijtprogramma werd gestart in de St. Augustine’s Episcopal Church. Arme kinderen een voedzaam ontbijt geven voordat ze naar school gingen, was een politieke daad. Het programma was zo’n succes dat het uiteindelijk nationaal werd en uiteindelijk werd gedupliceerd in door de overheid beheerde programma’s in het hele land.

De vier jaar die ik bij de Panthers doorbracht, kwamen overeen met het hoogtepunt van de protesten tegen de oorlog in Vietnam, de ontluikende vrouwenbeweging en een jonge milieubeweging. Het was een onstuimige tijd en ik realiseerde me dat mijn opvattingen over sociale rechtvaardigheid en gelijkheid zich hadden verbreed naar die andere bewegingen.

Dat is een van de redenen waarom ik in 1971 de Black Panthers verliet. Niet lang daarna stierf de beweging uit, na jarenlang het doelwit te zijn geweest van de federale overheid, onder meer geïnfiltreerd door informanten. Na verloop van tijd verlieten sommige Panthers het feest, anderen belandden in de gevangenis, sommigen werden gedood door de politie, weer anderen werden gedood op straat van enkele van dezelfde gemeenschappen waarvoor ze ooit zo hard hadden gevochten om te helpen.

Tegen die tijd was ik ook een alleenstaande ouder en had ik een kind te onderhouden. Ik ontmoette en trouwde met een man uit Groot-Brittannië en verhuisde met hem naar Aberdeen, Schotland, waar ik voor het eerst in mijn leven arme, kansarme blanke mensen ontmoette die – net als zwarte mensen thuis in de Verenigde Staten – onderdrukt en gediscrimineerd waren tegen. Het was oogverblindend. Ik keerde terug naar de Verenigde Staten met mijn inmiddels tienerdochter die naar de universiteit moest.

Uiteindelijk eindigde mijn huwelijk en toen ik begin veertig was, werd ik makelaar in onroerend goed. Is dat niet het toppunt van kapitalistische hebzucht? Helemaal niet. Ik heb een carrière in onroerend goed nagestreefd omdat ik mensen wilde helpen goede keuzes te maken bij het kopen van een huis – zoals niet meer huis kopen dan ze nodig hadden of zich konden veroorloven. Ik gebruikte ook mijn voorrecht als makelaar om in de loop der jaren duizenden dollars in te zamelen voor de plaatselijke voedselopvang, de vrouwenopvang en de daklozenopvang.

Door alle veranderingen in mijn leven heen, en in de loop van meer dan een halve eeuw, bleef ik een politiek en sociaal activist. Die vormingsjaren in de Black Panther Party hebben me bijgebracht hoe belangrijk het is om nooit onrechtvaardigheid te accepteren en ongelijkheid te verwerpen.

De campagne van de Panthers om gelijkheid voor Afro-Amerikanen te bereiken had een blijvende impact op dit land, en de inspanningen van politieke en minderheidsgroepen in dit land en minderheidsgroepen wereldwijd om hun pleidooi voor gerechtigheid en zelfbeschikking af te dwingen. Vandaag, terwijl ik mijn 75e draai rond de zon maak, word ik nog steeds gemotiveerd door hetzelfde verlangen dat de wereld een betere plek is. Toch lijken gelijkheid en rechtvaardigheid ongrijpbaarder dan ooit.

Zwarte mensen worden nog steeds mishandeld en vermoord door de politie. Instellingen voor hoger onderwijs proberen nog steeds te controleren wat zwarte studenten leren over hun eigen geschiedenis. Boeken worden verboden. De planeet implodeert. Ik ben geen Black Panther meer. Maar voor mij gaat de strijd voor een rechtvaardigere wereld door.