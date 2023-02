Opmerking van de uitgever: John Avlon is een senior politiek analist en anker van CNN. Hij is de auteur van ‘Lincoln en de strijd voor vrede’. De standpunten die in dit commentaar worden geuit, zijn van hemzelf. Lees meer opinie op CNN.





Onderschat Tim Scott niet.

Deze week begon de Republikeinse senator uit South Carolina aan de verplichte Iowa-luistertour die voorafgaat aan een mogelijke presidentiële campagne. Hij hield een goed geschreven toespraak in Des Moines en leidde vervolgens het Polk County Lincoln Day-diner, waarbij hij de thema’s testte die een kandidatuur zouden kunnen definiëren.

Als je naar de krantenkoppen kijkt, zou je kunnen denken dat hij een opgewarmde vorm van Trumps ‘strijdlustige visie’ verkocht, geserveerd met een bijgerecht van DeSantis’ bittere cultuuroorlogsaanvallen.

Dat zou een vergissing zijn. Want als je echt naar de toespraken van Scott zou luisteren, zou je een heel andere toonhoogte horen voor de kiezers. “Om Amerika op ons best te laten zijn, moeten we samenwerken”, zei Scott. “We moeten samenkomen op een gemeenschappelijke basis, gebouwd op gezond verstand.”

Ja, Tim Scott is een onbeschaamde conservatief. Hij is een persoon wiens religieuze overtuiging zijn persoonlijke reis en zijn politiek echt definieert. Dat kan al dan niet uw beleidsvoorkeur zijn. Maar zijn visie is fundamenteel optimistisch, een berisping van de klachtenpolitiek van links en (impliciet) rechts.

Hij wakkert de angst voor ‘Amerikaans bloedbad’ niet aan. Hij hanteert de Amerikaanse vlag niet als wapen om mensen neer te knuppelen die er anders uitzien dan hij. Temidden van een golf van strategisch veroorzaakte CRT-paniek, probeert hij ook niet de Amerikaanse geschiedenis te vergoelijken om te doen alsof het een onvervalst verhaal van perfectie is.

Tijdens het Lincoln Day-diner vertelde hij het verhaal van hoe zijn geliefde grootvader, geboren in 1921, werd geleerd opzij te gaan op de stoep om een ​​blanke man te laten passeren en nooit oogcontact te maken. Dit was diep in de Jim Crow South. “Dus als ik over onze geschiedenis praat, vergoelijk ik het niet”, zei Scott. Maar hij voegde eraan toe dat zijn grootvader tegen hem zei: ‘je kunt bitter zijn – of je kunt beter zijn. Ik heb beter gekozen.”

Als enige zwarte Republikeinse senator ziet Scott zijn opmerkelijke opkomst als een bewijs van Amerikaans exceptionisme en ons succes bij het vormen van een meer perfecte unie. En hoe inherent uniek het ook is, het verhaal van Scott kan niet zomaar worden afgewezen. Maar hij is klaar om zijn patriottisme aangevallen te krijgen.

‘Voor degenen onder jullie aan de linkerkant, je kunt me een rekwisiet noemen, je kunt me een token noemen, je kunt me het N-woord noemen, je kunt mijn Blackness in twijfel trekken, je kunt me zelfs ‘oom Tim’ noemen. Begrijp gewoon: uw woorden zijn niet opgewassen tegen mijn bewijs. De waarheid van mijn leven weerlegt uw leugens.

Dat is een goede lijn. Het is ook een harde waarheid die geworteld is in zijn persoonlijke ervaring. En hij is onverschrokken in zijn overtuiging dat activisten de historische fouten van onze natie proberen te gebruiken als een wig om “meer macht en meer middelen naar hun progressieve agenda te brengen”.

Je kunt dit de hele dag betwisten met statistieken en feiten over systemisch racisme en de uitdrukking ervan in alles, van politiegeweld tot huisvesting. Scott zou het zelfs eens kunnen zijn als het gaat om bepaalde beleidslijnen. Maar zijn plaats op het podium als een zwarte republikeinse Amerikaanse senator die de noodzaak van nationale eenheid predikt om nationale grootheid te bereiken, draagt ​​veel bij aan het verwerpen van de blanke identiteitspolitiek die een groot deel van de opkomst van Trump heeft aangewakkerd.

Zeker, hij probeert nog steeds een partij aan te spreken die in de ban van Trump viel – en Scott gaat soms te ver met het play-to-the-base rood vlees naar mijn smaak.

Zijn toespraak over hoe linkse democraten opzettelijk proberen “Amerika te vernietigen”, ondermijnt bijvoorbeeld fundamenteel zijn algemene retoriek over de noodzaak om Amerika te verenigen. En hij maakt deel uit van de conservatieve crew die danst rond de regelrechte veroordeling van de poging van Donald Trump om een ​​verkiezing op basis van een leugen ongedaan te maken – een houding die in de toekomst net zo laf zal lijken als het nu pragmatisch lijkt, vanuit het perspectief van iemand die zich kandidaat stelt voor het presidentschap als Republikein.

Maar proberen een cynische, van Trump afgeleide bumpersticker op Tim Scott te plakken, bewijst hem een ​​slechte dienst. Omdat Scotts optimistische pitch voor een mogelijke presidentiële campagne het bewijs is dat er een baan is buiten Trump, Trump Lite en Never Trump. Het is een bewijs van evolutie die verder gaat dan een obsessie met identiteitspolitiek en het industriële klachtencomplex. En dat is goed voor de toekomst van de Republikeinse Partij en goed voor de republiek.