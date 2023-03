Opmerking van de uitgever: Pniël E. Joseph is de Barbara Jordan-leerstoel voor ethiek en politieke waarden en oprichter en directeur van het Center for the Study of Race and Democracy aan de LBJ School of Public Affairs aan de Universiteit van Texas in Austin, waar hij hoogleraar geschiedenis is. Hij is de auteur van “De derde reconstructie: Amerika’s strijd voor raciale rechtvaardigheid in de eenentwintigste eeuw.” De hier geuite opvattingen zijn van hemzelf. Weergave meer mening op CNN.





Het recente nieuws dat de familie van Malcolm X plannen aankondigde om een ​​proces wegens onrechtmatige dood van $ 100 miljoen aan te spannen tegen een falanx van wetshandhavingsinstanties, waaronder de NYPD, CIA en FBI, viel samen met de 58e verjaardag van zijn moord in de Audubon Ballroom in Washington Heights, New York. Ilyasah Shabazz, een van de zes dochters van Malcolm, kondigde de rechtszaak aan op de plaats van de dood van haar vader, samen met de bekende burgerrechtenadvocaat Benjamin Crump. “We willen dat onze vader de gerechtigheid krijgt die hij verdient”, legt Shabazz uit.

Wat gerechtigheid voor Malcolm X betekent, kreeg een nieuwe weerklank na de vrijspraak in 2021 van twee van de drie mannen die gevangen zaten omdat ze hem hadden vermoord. Muhammad Aziz, 84, en de nalatenschap van Khalil Islam, die stierf in 2009, ontvingen $ 36 miljoen aan schikkingen ($ 26 miljoen van de stad New York en nog eens $ 10 van de staat) nadat ze waren vrijgesproken van de vermeende rol die ze speelden in Malcolm De moord op X.

Hun vrijspraak vloeide voort uit een onderzoek dat aan het licht bracht wat een rechter die de tientallen jaren oude veroordelingen beoordeelde, ‘ernstige gerechtelijke dwalingen’ noemde. Een advocaat van Aziz voerde aan dat er “officieel wangedrag” was gepleegd door wetshandhavingsinstanties, waaronder het Bureau of Special Services and Investigations van de NYPD, dat Malcolm X jarenlang bespioneerde. Bovendien hebben sommige geleerden en historici betoogd dat de CIA ook Malcolm X in de gaten hield.

De aankondiging van de familie Shabazz gaat verder en beweert dat wetshandhavers hebben samengespannen om de moord op Malcolm te plannen en vervolgens hun betrokkenheid hebben verdoezeld. De FBI, NYPD, CIA en DOJ hebben tot nu toe geen commentaar gegeven.

De omstandigheden rond de moord op Malcolm zijn lang mysterieus gehouden, waardoor complottheorieën de kop opstaken. Maar dit is wat we wel weten. Volgens historicus Zaheer Ali hebben zowel de FBI als de NYPD de openbare aanklagers niet verteld dat ze undercoveragenten hadden op de plaats van de moord. Beide instanties waren op de hoogte van de toenemende doodsbedreigingen tegen Malcolm X die afkomstig waren van de Nation of Islam (NOI).

Zowel de FBI als de NYPD hielden niet alleen bewijs achter dat de onschuld van Aziz en de islam zou hebben bewezen in 1965, ze hebben dit bewijs meer dan een halve eeuw begraven totdat ze gedwongen werden het bestaan ​​ervan te erkennen. Hoewel de recente vrijstellingen de aantijgingen van de familie Shabazz niet bewijzen, roepen ze wel verontrustende vragen op die nader onderzoek rechtvaardigen naar de exacte rol die de autoriteiten hebben gespeeld in de aanloop naar de moord op Malcolm X en de daaropvolgende strafrechtelijke en civiele procedures die bijna 60 jaar voortduren. later.

Aan het einde van Black History Month 2023 blijft de politieke erfenis van Malcolm overal om ons heen weerklinken. Zijn familie en de natie verdienen het om de waarheid te weten, op alle mogelijke manieren. De familie Shabazz verdient volledige onthulling van de exacte rol die wetshandhaving speelde in de gebeurtenissen die leidden tot de moord op Malcolm, hun daaropvolgende acties op de dag van zijn dood en de doofpotaffaire die een halve eeuw voor onze ogen aan het ontrafelen was.

Deze nieuwste ontwikkeling in de voortdurende sage van Malcolm X – en de betekenis van zijn leven en dood voor opvattingen over ras, democratie en strafrecht in de VS – voegt een hoofdstuk toe aan een verhaal vol wendingen die ons heden blijven achtervolgen . De moord op Malcolm X in 1965 blijft een Amerikaanse tragedie, een die de voortdurende strijd weerspiegelt om zwarte waardigheid en burgerschap te verwerven, zelfs voor historische iconen zoals Malcolm.

Malcolms relatie met het strafrechtsysteem hielp bij het lanceren van zijn legendarische politieke carrière. Malcolm, geboren in Omaha, Nebraska op 19 mei 1925, groeide op in Lansing, Michigan, de zoon van Louise Norton Little en Earl Little, politieke activisten die de kost verdienden als landbouwers van land en politieke geesten als volgelingen van Marcus Garvey’s Universal Negro Verbeter Vereniging. Garvey, een Jamaicaanse immigrant die politiek organisator werd, transformeerde de zwarte politiek in de vroege jaren 1920 en overtuigde miljoenen zwarte mensen over de hele wereld van hun inherente waardigheid, de schoonheid van hun lichaam en de vitaliteit van hun historisch verleden.

De verdachte moord op Malcolms vader in 1931, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze racistisch gemotiveerd is, zette de familie Little op zijn kop. Tegen het einde van de jaren dertig werd Louise, de enige kostwinner van een gezin van acht kinderen, in een psychiatrisch ziekenhuis in Kalamazoo geplaatst en de jonge Malcolm was op weg naar een periode van jeugdcriminaliteit die hem zou arresteren en vervolgens opsluiten van 1946 tot 1952. .

Malcolm vond zijn politieke en religieuze roeping in de gevangenis door de leer van de NOI, een religieuze organisatie die aspecten van Garvey’s leer van zwarte politieke zelfbeschikking samensmolt met een basisversie van de islam die Elijah Muhammad als de boodschapper van God probeerde te positioneren.

In een tijdperk vóór massale opsluiting, maar toen zwarte Amerikanen nog steeds onevenredig werden gestraft door het strafrechtelijk systeem, verwierp Malcolm publiekelijk wetshandhavingsinstanties en de rol die zij speelden bij het handhaven van structurele onderdrukking. Zijn tijd in de gevangenis bood een intieme ervaring met de manieren waarop de segregatie van Jim Crow het opleidingsniveau, de beroepsmogelijkheden en de manieren om legaal in het levensonderhoud van zwarte mensen te voorzien, beperkte.

Als nationale vertegenwoordiger van de NOI zocht Malcolm voormalige gevangenen, drugsverslaafden en leden van wat later door wetenschappers, experts en journalisten zou worden gekarakteriseerd als een onderklasse. Malcolms leringen over zwarte radicale waardigheid – het idee dat zwarte mensen inherente waarde hadden omdat ze geboren waren en dat hun verleden verkeerd was voorgesteld in Amerikaanse geschiedenisboeken, media en door politici – inspireerde uiteindelijk miljoenen mensen over de hele wereld.

Al in zijn tijd in de gevangenis werd Malcolm geobserveerd door institutionele autoriteiten vanwege zijn uitgesproken overtuigingen als moslim, en de FBI interviewde hem. Uiteindelijk richtte het Bureau hem op zijn ondergang, waardoor de zaden van wrok, wantrouwen en geweld werden gezaaid die tot zijn dood leidden. Maar, zoals de rechtszaak van de familie Shabazz nu beweert, was het meer dan alleen de FBI die de politieke sfeer in de gaten hield, lastigviel en hielp aanwakkeren die bijdroeg aan de dood van Malcolm.

Het Bureau of Special Services and Investigations van de politie van New York plaatste informanten in de post-NOI-organisaties van Malcolm en hielp de context te scheppen voor de geladen politieke sfeer die tot zijn dood leidde. De CIA en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben Malcolm illegaal geobserveerd en lastiggevallen tijdens zijn drie uitgebreide reizen door Afrika en het Midden-Oosten en delen van Europa in 1959 en 1964.

De heropening van het onderzoek naar de moord op Malcolm X heeft de afgelopen jaren een nieuwe impuls gekregen. De explosieve Netflix-documentaireserie ‘Who Killed Malcolm X?’ bood overtuigend en overtuigend bewijs dat hielp leiden tot de vrijspraak van Aziz en de islam, terwijl het nieuwe vragen opriep over de rol van wetshandhavingsinstanties bij het verdoezelen van de misdaad.

Malcolm X diende als aanklager van Black America tijdens de tweede wederopbouw van het land, ook wel de burgerrechten- en Black Power-tijdperken genoemd. Malcolm beschuldigde Amerika voor de bar van de geschiedenis en voor de hele wereld van een reeks misdaden tegen de zwarte mensheid. Hij nam zwarte waardigheid als een gegeven en na verloop van tijd kwam hij met evenveel vuur pleiten voor zwart burgerschap.

De dood van Malcolm bleek meer te zijn dan een tragedie, maar ook een blijvende misdaad. De familie Shabazz werd beroofd van een echtgenoot, vader en nu grootvader – en de wereld werd beroofd van een politieke leider die op het moment van zijn overlijden internationaal erkend was als premier van Zwart Amerika. Malcolm X was een mensenrechtenactivist die de hadj naar Mekka voltooide, door hoogwaardigheidsbekleders, ambassadeurs en revolutionairen werd begroet als El Hajj Malik El Shabazz en die genoot van zijn overtuiging dat alle mensen (inclusief blanken die politieke oprechtheid toonden) deel konden uitmaken van de fundamentele transformatie die de wereld nodig had om te floreren.

Voor zijn familie, voor hem en voor alle Amerikanen is het tijd dat Malcolm X de gerechtigheid krijgt die hij verdient.