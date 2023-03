Opmerking van de uitgever: Paul Begala, een democratische strateeg en politiek commentator van CNN, was een politiek adviseur voor de presidentiële campagne van Bill Clinton in 1992 en diende als adviseur van Clinton in het Witte Huis. De meningen in dit commentaar zijn van hem. Bekijk meer opinieartikelen op CNN.





Terwijl hij zijn bod van een derde partij voor het presidentschap in 2000 aan het plannen was, vroeg Ralph Nader me om hem te ontmoeten. Nader was er vast van overtuigd dat hij een levensvatbare Groene Partij zou kunnen lanceren, die ten minste 5% van de nationale stemmen zou veroveren, waardoor de Groenen in aanmerking zouden komen voor federale matchingfondsen, en zou beginnen met het uithollen van wat hij ‘het tweepartijenduopolie’ noemde.

‘Ik weet niet zeker of je dat kunt,’ zei ik tegen Nader. “Maar ik ben er zeker van: als je slaagt, kies je George W. Bush.” Nader was het daar heftig mee oneens. Hij dacht dat de toenmalige vice-president Al Gore nog genoeg stemmen zou hebben om comfortabel te winnen, en hij wilde hem naar links trekken.

Ik heb Nader natuurlijk niet kunnen ontmoedigen. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis. Bush werd gecrediteerd met een overwinning in Florida met slechts 537 stemmen. Nader kreeg 97.488 stemmen in Florida.

Sommigen zullen misschien zeggen dat presidentskandidaten van derden als kakkerlakken in de keuken zijn. Om de legendarische Texas Longhorn-voetbalcoach Darrell Royal te citeren: “Het is niet wat ze eten en wegsjouwen, het is waar ze in vallen en het verknoeien dat pijn doet.”

De goede mensen van de politieke organisatie No Labels storten zich in de presidentsverkiezingen van 2024. De organisatie omschrijft zichzelf als een groep die “eist dat Amerikaanse leiders en burgers zich vrij verklaren van de woede en verdeeldheid die onze politiek ruïneren en, belangrijker nog, , ons land.” En toch zou hun centrale project – het organiseren van een gematigde kandidatuur van een derde partij voor het presidentschap in 2024 –, ondanks hun uitgesproken bedoelingen, waarschijnlijk de meest extreme, meest verdeeldheid zaaiende, meest boze krachten in onze politiek belonen.

In een video op hun website legt hoofdstrateeg Ryan Clancy uit dat zijn groep eraan werkt om in alle 50 staten een plek op de stemming te krijgen, “om een ​​opening te creëren voor een presidentieel ticket dat staat voor het soort ideeën dat de meeste mensen aanspreekt, zelfs als het de uitersten gek maakt.” Welke ideeën? Nou, zegt Clancy in de video, ze komen eraan. “Spoedig.”

No Labels heeft tot nu toe geen concrete ideeën of beleid aangeboden. Niets over de vraag of bedrijven meer belasting moeten betalen, zoals de Democraten willen, of minder, zoals de Republikeinen. Niets over de vraag of de gezondheidszorg meer moet worden gestuurd door particuliere markten, zoals de Republikeinen willen, of zwaarder moet worden gesubsidieerd door de overheid, zoals de Democraten doen.

Alles wat we weten is dat No Labels partijdigheid en verdeeldheid en extremisme afwijst. Hier is de simpele politieke realiteit, zoals ik die zie: bij recente verkiezingen hebben de meeste kiezers die extremisme afwijzen, de neiging om democratisch te stemmen. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de stemmen die een No Labels-presidentskandidaat zou krijgen, waarschijnlijk afkomstig zou zijn uit de pool van potentiële kiezers van president Joe Biden, niet uit die van voormalig president Donald Trump – ervan uitgaande dat de verkiezingen van 2024 een herkansing in 2020 blijken te zijn.

Third Way, een andere centristische openbare beleidsgroep, heeft een overtuigender antwoord. Volgens hun analyse zou een kandidaat van een derde partij “als een spoiler fungeren”, en dat het soort post-partijgebonden kandidatuur waar No Labels om vraagt, onevenredig veel zou trekken van de Democratische kandidaat. Simpel gezegd, er is geen enkele manier ter wereld dat een kandidaat van een derde partij kan winnen. Maar een gematigde kandidaat van een derde partij zou, naar mijn mening, vrijwel zeker meneer Trump kiezen.

Ross Perot, de meest succesvolle onafhankelijke kandidaat van de moderne tijd, die miljoenen van zijn geld besteedde aan campagnes, won in 1992 bijna één op de vijf stemmen – en verdiende precies nul electorale stemmen. Wat Perot anders maakte dan de No Labels-inspanning, is dat hij uit beide partijen putte. Zijn pro-change, pro-choice, anti-Gulf War, anti-NAFTA standpunten putten uit de democratische kandidaat Bill Clinton’s kiezersbasis, en zijn pro-business, anti-tekort posities putten uit de Republikeinse president George HW Bush’s basis.

De sterkste derde partij-kandidaat ooit was de voormalige Republikeinse president Theodore Roosevelt, die 88 verkiezingsstemmen kreeg – niet genoeg om te winnen, maar meer dan genoeg om de verkiezingen van 1912 weg te halen van zijn voormalige GOP-protegé William Howard Taft en het presidentschap aan Democraat te geven Woodrow Wilson. De beste prestatie van een onafhankelijke sinds Roosevelt was de onafhankelijk geworden democraat George Wallace, die in 1968 vijf staten won. In de halve eeuw daarna heeft geen enkele onafhankelijke presidentskandidaat ook maar één verkiezingsstem gewonnen.

Democraten willen dit misschien niet horen, maar Third Way deinst niet terug voor de feiten: Trump kreeg in 2020 meer stemmen dan in 2016. Na twee afzettingen, na het uitsluiten van mensen uit landen met een moslimmeerderheid, nadat hij de kant van Poetin had gekozen vanwege Amerikaanse inlichtingendiensten in Helsinki, na aanvankelijk te hebben gezegd dat Covid-19 zou “verdwijnen”.

Na dat alles kreeg hij meer ruwe stemmen en een hoger percentage van de stemmen in de belangrijkste swingstaten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Maar waar de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton die staten in 2016 verloor, won Biden ze. Waarom? Zoals Third Way stelt: “In 2016 at een derde deel Clintons steun op. In 2020 kromp dat segment van derden, dus de steun van Biden overschaduwde die van Trump.” In 2016 streden twee derde partijen – de libertarische en de groene partijen – allebei zwaar in het hele land, met bijna 6 miljoen stemmen tussen de twee. In 2020 trokken kiezers zich terug van derde partijen en kwamen ze dichter bij de 2 miljoen stemmen.

Hoewel dat niet de enige reden was voor het succes van Biden, zoals Third Way opmerkt: “Biden won 2016 externe kiezers met een marge van 30 punten.” Natuurlijk was er in 2020 geen massale afwijzing van Trumps vorm van extremisme, en zal dat waarschijnlijk ook niet zijn in 2024. Maar een verstandige, centristische, gematigde, anti-partijgebonden kandidaat, zoals No Labels zoekt, zal erin slagen Trump te kiezen , de meest verdeeldheid zaaiende, polariserende politicus van de moderne tijd.