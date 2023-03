Opmerking van de uitgever: Lanhee J. Chen levert regelmatig bijdragen aan CNN Opinion en de David and Diane Steffy fellow in American Public Policy Studies aan de Hoover Institution. Hij was een kandidaat voor de staatscontroleur van Californië in 2022. Hij heeft senior rollen gespeeld in zowel Republikeinse als Democratische presidentiële regeringen en was adviseur van vier presidentiële campagnes, onder meer als beleidsdirecteur van de Mitt Romney-Paul Ryan-campagne van 2012. De standpunten die in dit commentaar worden geuit, zijn van hemzelf. Weergave meer mening op CNN.





Toen Silicon Valley Bank deze maand instortte, begonnen analisten en beleidsmakers al snel na te denken over hoe soortgelijke mislukkingen in de toekomst konden worden voorkomen. Hoewel er veranderingen zijn waar wetgevers rekening mee moeten houden, leert de geschiedenis ons dat politici, als het gaat om financiële regulering, meestal reageren op de laatste crisis en een stap achterlopen op de volgende.

De spaar- en kredietcrisis van de jaren tachtig leidde tot de goedkeuring van de Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act van 1989, die insolvente financiële instellingen sloot, nieuwe regelgevende instanties in het leven riep en beperkingen invoerde op hoe spaar- en leningsinstellingen (of spaarzaamheid) konden investeren gestorte gelden.

De financiële crisis van 2007-2008 leidde tot de goedkeuring van de ingrijpende Dodd-Frank Act in 2010, die de federale regulering van de financiële dienstensector vernieuwde en beperkingen oplegde aan de manier waarop banken zaken doen. Te midden van kritiek dat Dodd-Frank te ver was gegaan met het reguleren van banken, werd een tweeledige coalitie in het Congres aangenomen, en de toenmalige president Donald Trump ondertekende in 2018 een aantal terugdraaiingen van de vereisten van Dodd-Frank met betrekking tot kleine en middelgrote financiële instellingen.

Democraten hebben deze terugdraaiing van de regelgeving grotendeels de schuld gegeven van de ondergang van de SVB. Veel Republikeinen van hun kant hebben zich gericht op de vraag of het leiderschap van de bank niet te veel tijd heeft besteed aan het nastreven van een “ontwaakt” beleid op het gebied van diversiteit en duurzaamheid in plaats van ervoor te zorgen dat spaarders worden beschermd.

Het feit dat er zo weinig overlap is tussen Republikeinse en Democratische kritieken in de nasleep van de ineenstorting van de SVB, illustreert de uitdagende weg die voor ons ligt voor tweeledige beleidsoplossingen om een ​​toekomstige soortgelijke mislukking te voorkomen. Als de twee partijen het zelfs niet eens kunnen worden over de belangrijkste oorzaak van het faillissement van de bank, is het onwaarschijnlijk dat er overeenstemming zal zijn over het beleid dat nodig is om het financiële systeem voor de toekomst te versterken.

Maar dat zouden ze wel moeten doen. Hoewel de Democraten over het algemeen voorstander zijn van een agressiever toezicht op het financiële systeem en de Republikeinen grotendeels beweren dat het huidige regelgevingsstelsel voldoende is, ligt het juiste antwoord voor de toekomst ergens tussenin.

In de nasleep van het faillissement van de SVB zijn enkele regelgevende interventies in beeld gekomen die de basis zouden kunnen vormen van beleidsdiscussies in de komende weken en maanden, terwijl het Congres nadenkt over hoe te reageren op de huidige bankencrisis.

Ten eerste kwam de ondergang van SVB toen een gebrek aan liquiditeit (of een tekort aan contant geld) ervoor zorgde dat het de spaarders niet kon uitbetalen toen ze op zoek waren naar hun geld. De bank had een onevenredig groot bedrag aan activa belegd in langlopende schulden die waren aangekocht in een tijd dat de rentetarieven veel lager waren dan nu. Toen de bank de afgelopen weken probeerde deze schuld te liquideren, moest ze dit doen met een aanzienlijk verlies. SVB slaagde er niet in zich in te dekken tegen risico’s door haar beleggingen te diversifiëren.

Toen spaarders op één dag $ 42 miljard aan contanten van de bank probeerden op te nemen, veroorzaakte het kastekort van SVB paniek onder degenen die deposito’s bij de bank hadden en maakte het zich zorgen over de gezondheid van het Amerikaanse banksysteem in bredere zin.

Net zoals individuele beleggers vaak wordt geadviseerd om hun beleggingsstrategieën te diversifiëren om risico’s te minimaliseren, zo kunnen ook politici eisen dat banken ervoor zorgen dat ze een goede diversificatie hebben in de manier waarop ze hun vermogen beleggen.

Verder pleiten sommige Republikeinen en veel Democraten ook voor een uitgebreide depositoverzekering, zodat ook bankdeposito’s boven de huidige federale limiet van $ 250.000 verzekerd zijn. De democratische senator Elizabeth Warren uit Massachusetts, een uitgesproken voorstander van meer regulering van de financiële sector, heeft opgeroepen tot meer depositoverzekeringen die door banken zouden worden betaald. De Democratische Rep. Ro Khanna uit Californië zal naar verwachting binnenkort wetgeving invoeren die het verzekeringsplafond volledig verhoogt of verwijdert, zodat deposito’s van alle bedragen worden beschermd.

Sommige Republikeinen hebben zich bij hen aangesloten bij het aanpakken van het verzekeringsplafond. De Republikeinse senator JD Vance uit Ohio heeft bijvoorbeeld betoogd dat het opheffen van de limiet (bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de limiet gelijke tred houdt met de inflatie) het speelveld tussen grote banken en kleinere lokale en regionale banken gelijk zou maken. De Republikeinse senator Mitt Romney uit Utah heeft gesuggereerd dat grotere spaarders tegen een kleine vergoeding tot het volledige bedrag van hun deposito’s kunnen worden verzekerd.

Als het Congres de limiet voor de depositoverzekering volledig verhoogt of afschaft, moet het dat zorgvuldig doen. Afhankelijk van hoe het beleid is opgebouwd, kunnen dergelijke veranderingen onevenredig gunstig zijn voor rijkere institutionele deposanten of slecht gedrag van banken aanmoedigen als ze weten dat er een reddingsoperatie voor onbepaalde tijd wacht aan de andere kant van risicovolle investeringsbeslissingen.

Ten slotte zullen sommige veranderingen ongetwijfeld via de Federal Reserve komen, in plaats van via het Congres. Dit is waarschijnlijk een goede zaak, aangezien deze beleidsmakers enigszins geïsoleerd zijn van de politieke krachten die rechtstreeks van invloed zijn op wetgevers.

De Federal Reserve zal bijvoorbeeld waarschijnlijk de omvang van zowel kapitaal- als liquiditeitsvereisten bij banken onderzoeken op basis van hun totale activa. Het kapitaal van een bank is het verschil tussen haar activa en passiva of, anders gezegd, de middelen die een bank heeft om uiteindelijk verliezen op te vangen. Liquiditeit, ter vergelijking, is een maatstaf voor de contanten en activa die een bank direct bij de hand heeft om verplichtingen te betalen (zoals geld waar deposanten om kunnen vragen).

De Amerikaanse centrale bank kan ook kijken naar de inhoud van ‘stresstests’ die zijn opgesteld door de Dodd-Frank Act en zijn ontworpen om regelmatig de gezondheid van grote financiële instellingen in het hele land te beoordelen. Al bijna tien jaar worden tests vergeleken met een omgeving met lage rentetarieven, wat geen weerspiegeling is van de recente omstandigheden.

Maar uiteindelijk is de Federal Reserve niet onschuldig in de ineenstorting van de SVB, aangezien het een vruchtbare omgeving heeft gecreëerd voor het faillissement van de bank door de rentetarieven zo laag te houden als ze waren zolang ze waren. Wetgevers moeten hun steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat mensen begrijpen dat monetair beleid verstrekkende gevolgen heeft.

Hoewel de beste manier om de volgende SVB te voorkomen waarschijnlijk door beleidsmakers door een partijdige bril wordt bekeken, zijn er mogelijkheden voor democraten en republikeinen om samen te werken. Maar het venster om dit te doen is smal en sluitend. Volgend jaar rond deze tijd zullen we midden in de presidentiële voorverkiezingen zitten, en geen van beide partijen zal bijzonder geïnteresseerd zijn in een compromis – zelfs als dat is wat ons financiële systeem nodig heeft.