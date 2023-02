Opmerking van de uitgever: Patrick T. Brown is een fellow bij het Ethics and Public Policy Center, een conservatieve denktank en belangenbehartigingsgroep gevestigd in Washington, DC. Hij is ook voormalig senior beleidsadviseur van het Gemengd Economisch Comité van het Congres. Volg hem verder Twitteren. De standpunten die in dit stuk worden geuit, zijn van hemzelf. Bekijk meer opinie op CNN.





Deze week hoorde het Amerikaanse Hooggerechtshof pleidooien in een zaak die netelige vragen opriep over algoritmen en vrijheid van meningsuiting op internet. In Gonzalez v. Google betogen advocaten van de ouders van een tiener die is omgekomen bij een aanslag door Islamitische Staat dat YouTube aansprakelijk moet worden gesteld voor het promoten van inhoud van de groep.

De politieke debatten over hoeveel spraakbescherming online dekken Big Tech-bedrijven hebben het recht jarenlang aangewakkerd. In de pleidooien leken de rechters tenminste onzeker over hoe ze het beste verder konden gaan met de complexe kwesties die spelen.

Maar nieuw onderzoek toont aan dat sommige kwesties rond technologie geen politieke kloof hebben. Een nieuw rapport dat ik schreef voor het Ethics and Public Policy Centre en het Institute for Family Studies toont de wijdverspreide bezorgdheid over kinderen online. En een reeks beleidsvoorstellen die gericht zijn op het herstel van het vermogen van ouders om hun kinderen te hoeden in het wilde westen, dat wil zeggen het web, vertoonden allemaal een hoge mate van steun onder ouders van beide politieke kanten.

Dit probleem is iets dat bijna elke ouder moet navigeren. Uit een recent rapport van Common Sense Media bleek dat de gemiddelde leeftijd van de eerste blootstelling aan pornografie nu 12 is en dat driekwart van de tieners op 17-jarige leeftijd online porno had gezien.

Maar naast de vroege blootstelling aan pornografie hebben ouders genoeg zorgen over kinderen online. Alle soorten online-inhoud kunnen het leven van een kind beïnvloeden. Zoals de zaak van het Hooggerechtshof van deze week ons ​​eraan herinnert, kunnen jongeren via online-inhoud worden verleid tot extremisme of zelfbeschadiging. Ouders willen misschien weten of hun kind zich steeds meer aangetrokken voelt tot figuren die online racistische of vrouwonvriendelijke opvattingen delen.

Documenten vrijgegeven door een klokkenluider gaven aan dat de interne gegevens van Facebook (nu bekend als Meta, het moederbedrijf van Instagram) aantoonden dat de site “problemen met het lichaamsbeeld erger maakte voor 1 op de 3 tienermeisjes”, en ook leidde tot ernstigere en zelfvernietigende gedachten. Hoewel het bedrijf de claims betwistte, stelde het ook een “Instagram for Kids” -aanbieding uit. Cyberpesten en het zonder wederzijds goedvinden delen van naaktfoto’s hebben middelbare scholen geteisterd.

Deze zorgen resoneren met beleidsmakers. De huidige wet en tientallen jaren precedent van het Hooggerechtshof bieden het Congres veel meer speelruimte om kinderen online te beschermen zonder de complexiteit van meer uitgebreide kwesties op het gebied van vrijheid van meningsuiting te moeten oplossen.

Een tweeledige poging om bescheiden maatregelen te nemen om kinderen online te beschermen, kan vruchten afwerpen. De Republikeinse senator Marsha Blackburn uit Tennessee en de Democraat senator Richard Blumenthal uit Connecticut hebben er bij hun collega’s op aangedrongen om hun Kids Online Safety Act (KOSA) goed te keuren, die het raamwerk zou updaten voor hoe technologiebedrijven minderjarigen online dienen.

Het zou onder meer vereisen dat sociale-mediasites minderjarigen de sterkst mogelijke privacybescherming bieden en ouders nieuwe tools geven om schadelijke inhoud te controleren. Het zou sociale-mediaplatforms verplichten om de schade aan minderjarigen te beperken, bijvoorbeeld door inhoud met betrekking tot zelfbeschadiging, zelfmoord en eetstoornissen te beperken of te verwijderen. En het zou een jaarlijkse audit van risico’s voor minderjarigen vereisen, inclusief het verstrekken van bredere gegevenstoegang aan onderzoekers om de impact van sociale media op de ontwikkeling van kinderen te bestuderen.

Het wetsvoorstel werd tegengewerkt door enkele burgerrechten- en LGBTQ-groepen, die bang waren dat het opleggen van grotere inhoudsbeperkingen aan wat kinderen online kunnen tegenkomen, zou kunnen voorkomen dat ze toegang krijgen tot informatie over seksuele voorlichting zonder medeweten van hun ouders. Maar die bezorgdheid kan hol klinken bij ouders die vinden dat ze betere hulpmiddelen zouden moeten hebben om te weten of hun 13- of 14-jarige kind op zoek is naar informatie over anticonceptie.

Sommigen zeggen dat ouders de ultieme poortwachter van hun kinderen online moeten zijn, wat waar is. Maar we hebben wetten met betrekking tot de minimumleeftijd om alcohol te consumeren of auto te rijden, juist omdat we weten dat de hersenen van adolescenten nog in ontwikkeling zijn en dat het potentieel om zichzelf of anderen schade toe te brengen groot is. Immers, tenzij een kritieke massa gezinnen ermee instemt om het sociale leven offline te halen, lopen minderjarigen die geen toegang hebben tot Instagram, TikTok of Facebook mogelijk cruciale informatie of kansen om te socializen mis.

Bovendien, hoewel er enkele tools bestaan ​​om kinderen online veilig te houden, kunnen ze vaak gemakkelijk worden omzeild. Aan individuele ouders vragen om een ​​expert te zijn op het gebied van de overvloed aan gebruikersinstellingen, filters en opties om voor hun kinderen ongepaste inhoud weg te houden van hun kinderen, legt een onnodige last op gezinnen. Het instellen van op leeftijd gebaseerde controles en het effectief controleren ervan, zou een passende stap zijn voor het Congres.

Sommigen zeggen inderdaad dat het Blackburn-Blumenthal-raamwerk niet ver genoeg gaat. De beleidsoplossingen die in ons recente rapport zijn ondervraagd, zijn agressiever dan die in KOSA en krijgen nog steeds steun van drie op de vier ouders.

Bijna 9 op de 10 Republikeinse ouders, en 77% van alle ouders, waren het bijvoorbeeld eens met een voorstel om socialemediaplatforms te verplichten om ouders volledige toegang te geven tot wat hun kinderen zien en met wie ze online communiceren, het meest populaire beleid dat werd ondervraagd onder die subgroep. 81% was voorstander van een wet die zou vereisen dat socialemediaplatforms de toestemming van de ouders krijgen voordat minderjarigen een account mogen openen. Nog eens tweederde van de ouders was het ermee eens of was het er sterk mee eens dat internetproviders verplicht zouden moeten worden om leeftijdsverificatie te verkrijgen (zoals een rijbewijs of creditcard) voordat individuen pornografie mogen bekijken.

Toekomstige maatregelen zullen deze zorgen waarschijnlijk wegnemen. Vorige week diende de Republikeinse senator Josh Hawley uit Missouri een wetsvoorstel in dat gebruikers onder de 16 jaar zou verbieden een social media-account te openen. Hoewel het implementatiemechanisme waarschijnlijk moet worden verbeterd – vertrouwen op Big Tech-bedrijven om kopieën van het rijbewijs van elke Amerikaan veilig te houden, werkt misschien niet – is de richting van de wetgeving lovenswaardig, in het besef dat Amerikaanse ouders op zoek zijn naar gedurfde actie wanneer het gaat erom kinderen online veilig te houden.

De gevechten over Big Tech en beschuldigingen van algoritmische vooringenomenheid kunnen de Republikeinse basis in de war brengen. Maar in een verdeeld congres zouden beide partijen moeten luisteren naar de ouders die hun basis vormen – gezinnen meer middelen geven om hun kinderen online te beschermen is niet alleen veel te laat, het is ook een politieke winnaar.