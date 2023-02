Opmerking van de uitgever: Kirsten Powers is een senior politiek analist bij CNN en bestsellerauteur van de New York Times, wiens meest recente boek “Saving Grace: Speak Your Truth, Stay Centred and Learn to Coexist with People Who Drive You Nuts” is. Ze schrijft de nieuwsbrief ‘Things That Matter’. Volg haar op Twitter, Instagram of Facebook @KirstenPowers. De standpunten die in dit commentaar worden geuit, behoren toe aan de auteur. Bekijk meer opinie op CNN.





In zijn nieuwe boek, “It’s OK to Be Angry About Capitalism”, kiest Bernie Sanders de bijnaam “uber-kapitalist” om ons huidige economische systeem te beschrijven – een systeem dat perfect ontworpen lijkt om een ​​klein aantal mensen te verrijken en tegelijkertijd het leven zuur te maken voor bijna iedereen .

Andere termen werken net zo goed, of het nu ‘hyperkapitalisme’ of ‘laatstadiumkapitalisme’ is, om kapitalisme te beschrijven dat niet gebonden is aan moraliteit of fatsoen. Hoe je het ook noemt, het werkt niet, behalve voor de superrijken, die Sanders toepasselijk oligarchen noemt.

Sommige mensen zouden zeggen dat kapitalisme immoreel is, ongeacht de vorm die het aanneemt. Maar dat lijkt niet het argument van Sanders te zijn. In plaats van te pleiten voor een democratisch-socialistische regering, lijkt Sanders een hervorming van het Amerikaanse kapitalisme te willen en ziet hij dat het land een soort New Deal-liberalisme omarmt.

Sanders heeft door de jaren heen gezegd dat hij de genereuze sociale vangnetten van Scandinavië ziet als een model van het soort systeem dat hij ondersteunt. In zijn boek benadrukt hij een inspiratie dichter bij huis: president Franklin Delano Roosevelt – in het bijzonder het inzicht van de FDR dat “echte individuele vrijheid niet kan bestaan ​​zonder economische veiligheid en onafhankelijkheid.”

Elke persoon die van salaris naar salaris leeft, tot het punt van uitputting werkt om te overleven en bovenop zijn schulden te blijven, erkent zeker dat deze bewering waar is. Hoe ‘vrij’ is een mens eigenlijk als hij alleen maar werkt?

Hoe ‘vrij’ is iemand die leeft met een slopende gezondheidstoestand omdat hij de medicatie of gezondheidszorg die hem zou kunnen genezen niet kan betalen? Hoe “vrij” is een persoon die aan het begin van de volwassenheid gebukt gaat onder een duizelingwekkende hoeveelheid schulden die hij alleen maar heeft opgelopen om de opleiding te krijgen die hij nodig heeft om een ​​baan te krijgen?

Veel Amerikanen zijn in wezen contractarbeiders van een overklasse die rijkdom en macht blijft vergaren, terwijl ze er niet in slagen hun vrijgevigheid door te geven aan hun werknemers. Tussen 1978 en 2018 is het loon van CEO’s omhooggeschoten met meer dan 900%, terwijl het loon van werknemers met iets minder dan 12% is gestegen, volgens een rapport van het Economic Policy Institute.

Ook deze chronisch onderbetaalde werknemers worden door hun werkgevers vaak als objecten behandeld. Volgens een onderzoek van The New York Times, “volgen acht van de 10 grootste particuliere Amerikaanse werkgevers de productiviteitsstatistieken van individuele werknemers, velen in realtime.” Werknemers klaagden dat “hun baan meedogenloos is, dat ze geen controle hebben – en in sommige gevallen zelfs niet genoeg tijd hebben om naar het toilet te gaan.”

Dit is geen vrijheid.

Amerikanen werken zo veel en zitten zo verstoken van vrije tijd dat The New York Times in een serie over nieuwjaarstips suggereerde dat je je geluk zou kunnen vergroten als je acht minuten zou bellen met vrienden en geliefden, en wederzijds zou beloven niet te gaan over de toegewezen tijd.

Het gekste is dat het eigenlijk niet gek klinkt, althans voor een Amerikaan. Veel van wat we hier als normaal beschouwen, zoals de cultuur van drukte en sleur of de klok rond werken voor werkgevers die ons zonder nadenken zouden ontslaan, is verbijsterend voor onze collega’s in veel geïndustrialiseerde landen die prioriteit geven aan hun mentale en fysieke gezondheid en zich niet geen last hebben van een kapitalistische productiviteitsfetisj in een laat stadium.

Grote bedrijven in de Verenigde Staten mishandelen niet alleen hun werknemers; ze missen ook maar een greintje fatsoen als het gaat om hun verantwoordelijkheid tegenover consumenten en de samenleving waarin ze leven. Vandaag de dag zijn we een land waar farmaceutische bedrijven recordwinsten maken en hun leidinggevenden obscene bedragen betalen voor de medicijnen die Amerikanen nodig hebben om te overleven. Sanders heeft terecht de plannen van Moderna om de prijs van het Covid-vaccin, dat in samenwerking met de overheid is ontwikkeld, te verviervoudigen, verworpen. (Moderna kondigde later aan dat zijn vaccins gratis zouden blijven.)

De meeste mensen kunnen zich niet eens een hypotheek veroorloven, terwijl een onderafdeling van de samenleving contant geld neerlegt voor hun nieuwe woonplaats. Het aandeel kopers dat voor het eerst een huis koopt, bevindt zich op het laagste punt in 41 jaar, terwijl vermogende kopers contant kunnen betalen.

“Alleen de rijken kopen in wezen huizen”, vertelde Lawrence Yun, hoofdeconoom bij de National Association of Realtors, aan The Washington Post. “Als deze trend doorzet, betekent dat dat er iets fundamenteel mis is met de samenleving.”

Maar we hebben deze trend niet nodig om te blijven weten dat onze samenleving ontspoord is. De resultaten zijn binnen. Dit systeem is niet alleen onrechtvaardig, het is dodelijk: de VS hebben de onwelkome onderscheiding verdiend dat ze de laagste levensverwachting en het hoogste zelfmoordcijfer hebben van de rijke landen.

Of men het nu eens is met de talloze oplossingen die Sanders in zijn boek aanreikt om de plaag van het uberkapitalisme te stoppen, het lijdt geen twijfel dat hij het probleem nauwkeurig heeft geformuleerd als een probleem dat over vrijheid gaat. De senator van Vermont is ronduit profetisch in zijn waarschuwing tegen de verschrikkelijke gevolgen van een cultuur die productiviteit boven alles stelt en de superrijken vertroetelt en vereert.

Misschien wel bovenal heeft Sanders krachtig verwoord – zowel in zijn campagnes als in zijn nieuwste boek – het diepe gebrek aan fatsoen en de volslagen immoraliteit van het huidige Amerikaanse economische systeem. Nu is het aan ons allemaal om te beslissen wat we eraan gaan doen.