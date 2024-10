In “Joker: Folie À Deux” wordt de (vermeintliche) ontwikkeling van de iconische DC-schurken met de karakters van Harley Quinn (Lady Gaga) verder uitgewerkt. Maar hoe dan ook, er is hier een nieuwe Batman-schurk waar hij blij mee lijkt te zijn…

DC Comics / Niko Tavernise

Na het bittere einde van „Joker 2: Folie À Deux“ zeiden we: we zullen bij Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) zijn, maar niet bij de Joker, we zullen blij zijn met de ervaring van Batman, we zullen bij de figuren zijn, maar bij de Grundstein Voor een anarchistische beweging in Gotham, als de echte Joker er doorheen kon springen (of in de laatste reeks van de sequels is het mogelijk om in actie te komen). Hinzu komt, we krijgen onze eigen versie van Joker’s vrienden met Harley Quinn in „Joker 2“ met de verschijning van Lady Gaga.

Maar verdomd, ik geniet niet van de DC-schurken: Auch Staatsanwalt (bzw. hier noch Assistenz-Staatsanwalt) Harvey Dent taucht in der „grappenmaker“-Fortsetzung op (gespeeld door „Industry“-ster Harry Lawtey) en gebaseerd op hun visie op Arthur. Op zichzelf verhandelt Dent verschillende DC-verhalen die terug te vinden zijn in de Alter Ego en ook geliefd zijn bij de verhalen van de Dunklen Ritters: Two-Face.



Niko Tavernise/DC Comics Harry Lawtey als Harvey Dent in “Joker: Folie À Deux”



In tegenstelling tot wat er gebeurde in Christopher Nolan’s „The Dark Knight“, hebben we nog steeds hun eigen rechtmatige Dent (hier gespeeld door Aaron Eckhart) noch de bittere en verstrikte Two-Face, we zullen deze transformatie verkrijgen in “ Joker: Folie À Deux“ nicht gezegt. Een geweldige ervaring tijdens uw verblijf…

De anfänge von Harvey Dent als Two-Face in „Joker 2“?

Als Arthur Fleck de situatie zou begrijpen, zou hij een bom in het gebouw gooien, die een meer in de muur zou injecteren en voor de mix van chaos en een tas zou zorgen. Met hun levens die gepaard gaan met Arthur aber Harvey Dent, van de Explosion, kun je nog steeds de schok zien op de Boden-sitzt. Het is daarom belangrijk om te erkennen dat de ene helft van de verhalen over de onverwachte mislukkingen – en de andere helft over de gevolgen van hun herstel – hieraan te wijten is.

Dit is de eerste lijn paaseieren met natuurlijke bloesem voor stripfans en DC-kenners en -kenners. Jedoch wird durch die Verletzung im Gesicht (obgleich diese not so gewelddadig ausfallen mag who bei other Two-Face-Inkarnationen) womöglich auch schon der Wandel der Figure symbolisch angedeutet. We kunnen dus hier van deze ervaring blijven genieten, omdat onze erkenning in deze kwestie erkend zal worden, zodat ons herstel van wettelijke rechten niet altijd succesvol zal zijn en onze kinderen op deze manier zullen worden gestraft.

Trotz dieser Implicationen durfde hier een paar mogelijke (Neben-)Handlung für einen „Joker 3“ of een Two-Face-Ableger in „Joker“-Stil bereitet te creëren. Met vriendelijke groeten aan regisseur Todd Phillipps, die trots is op zijn eigen verhaal over het DC-universum met ‘Joker 2’ en blij is te horen dat hij nieuwsgierig is naar het interview en het verder bekijken van het verhaal:

„Zo is het niet, maar de film is voor mijn eigen plezier“: Todd Phillips fotografeert met het DC Universe na „Joker 2“