Mahek Bukhari erreicht Zehntausende in den sozialen Medien mit Mode- und Make-up-Tipps. Doch dann wird die Mutter der britischen Influencerin mit einem Sexvideo erpresst. Die anschließende Konfrontation endet für den Erpresser und seine Kumpane tödlich. Bukhari droht nun eine lange Haftstrafe.

Weil er ihre Mutter nach einer Affäre mit einem Sexvideo erpresst hat, hat ein Influencer in Großbritannien einen Mann und seinen Freund in eine tödliche Falle gelockt. Die 24-jährige Mahek Bukhari und ihre 46-jährige Mutter wurden in der Stadt Leicester wegen Doppelmordes jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie müssen Jahrzehnte im Gefängnis verbringen, bevor sie freigelassen werden können.

Auf der Website der Tochter, die mit ihren Schönheits- und Modetipps Zehntausende Follower hat, sagte die Richterin: „Ihr geschmackloser Ruhm während Ihrer Influencer-Karriere hat Sie völlig von sich selbst besessen gemacht“, sagte die Richterin.

Die Mutter hatte die Affäre mit einer 21-Jährigen im Januar 2022 beendet, die daraufhin gedroht hatte, ihrem Mann sexuell eindeutiges Material zu schicken. Die Frau übergab den Fall an ihre Tochter, die als Influencerin auf YouTube und Tiktok bekannt ist. Sie organisierte im Februar ein Treffen mit dem Mann, organisierte jedoch mehrere Personen, um ihn anzugreifen.

Am vereinbarten Ort angekommen, bemerkten der 21-Jährige und sein gleichaltriger Freund mehrere vermummte Personen in zwei Autos. Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd, bei der das Fahrzeug des jungen Mannes gerammt wurde, von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging. Beide Insassen starben.

Die Influencerin muss mindestens 31 Jahre und 8 Monate im Gefängnis verbringen, die Mutter 26 Jahre und 9 Monate. Zwei Komplizen, die sich im selben Auto befanden, wurden ebenfalls wegen Doppelmordes zu mindestens 36 und 26 Jahren Gefängnis verurteilt, und zwei Männer und eine Frau im zweiten Auto wurden wegen Totschlags zu 11 bis fast 15 Jahren Haft verurteilt. Ein achter Angeklagter wurde freigesprochen.