„Entkleiden!“ forderten zwei Beamte in Polen von einer jungen Frau. Sie hatte um psychologische Hilfe gebeten. Jetzt droht ihr eine Haftstrafe.

WARSCHAU taz | „Zwei Polizistinnen sagten mir, ich solle mich nackt ausziehen, in die Hocke gehen und husten“, sagte Joanna, eine junge Polin, gegenüber TVN24. „Ich habe das Höschen anbehalten, weil ich nach der Frühgeburt immer noch blutete. Aber es war so demütigend!“

Der TV-Moderator ist fassungslos – und mit ihm sitzen wohl Millionen TVN24-Zuschauer vor den Bildschirmen. „Aber haben Ihnen die Ärzte nicht geholfen?“ fragt der Moderator verblüfft. Die zierliche Frau mit den langen schwarzen Haaren schüttelt den Kopf: „In der Notaufnahme des Militärkrankenhauses in Krakau verteidigten mich die Ärzte gegen die vier Polizisten, die bei der Untersuchung dabei sein wollten. Doch später im Narutowicz-Krankenhaus hatte ich keinerlei Unterstützung.“

Das Ganze geschah Ende April, doch Joanna beschloss erst jetzt, ihre Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Polizei veröffentlichte nicht nur ihre Version der Ereignisse in den Krankenhäusern, sondern auch vertrauliche Details aus Joannas Krankengeschichte bei einem Psychologen. „Manchmal habe ich leider innere Unruhe und Ängste“, sagt die junge Frau nervös in die Kamera. „Dann brauche ich Ermutigung oder manchmal auch ein Beruhigungsmittel.“

Am 27. April rief sie abends ihren Psychologen an und sagte, dass es ihr schlecht ginge – körperlich und geistig. Einige Tage zuvor hatte sie eine Abtreibungspille eingenommen, um eine Frühgeburt herbeizuführen. Jetzt durchlebt sie wieder einen Zustand der Angst. Sie will sich nicht verletzen, braucht aber psychologische Hilfe.

„Abtreibung“ und „Selbstmordabsicht“ gemeldet

Nach Angaben der Krakauer Polizei rief die Psychologin jedoch die Notrufnummer 112 an, meldete eine „Abtreibung“ und warnte ihre Patientin, dass ihre Patientin „selbstmörderisch“ sei. Ein Rettungswagenteam und ein Streifenwagen mit vier Polizisten holten die junge Frau anschließend zu Hause ab und brachten sie in die Notaufnahme des Militärkrankenhauses. Dort beschlagnahmten sie Joannas Laptop und Handy, um „das Verbrechen aufzuklären“ und ließen sie allein. „Ich war absolut verzweifelt“, sagt Joanna im Fernsehen. „Ich hatte kein Geld mitgenommen und konnte niemanden erreichen. Ich habe nur geweint.“

Aufgrund des Polizeiberichts leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen eine unbekannte Person gemäß Artikel 151 und 152 Absatz 2 des polnischen Strafgesetzbuchs ein. In den Artikeln geht es um assistierten Suizid und assistierte Abtreibung. In beiden Fällen drohen Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren.

„Im Beisein der Ärzte sprachen die Polizisten ständig von Joannas ‚Verbrechen‘“, erklärt Kamila Ferenc, Anwältin bei der Federa Foundation for Women and Family Planning, den Linksliberalen Gazeta Wyborcza. „In Polen ist eine selbst vorgenommene Abtreibung nicht strafbar.“ Das unangemessene Verhalten der Polizei verstärkte die Angst der Patientin, anstatt ihr zu helfen. „Wir werden vom Staat Schadensersatz fordern und auch den Psychologen verklagen“, sagte Ferenc. „Wenn nötig, werden wir den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen.“