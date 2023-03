“Weer lijden, nodig voor niemand, volkomen ongepast; opnieuw bedrog, opnieuw de universele verbijstering en wreedheid van mensen.” Deze woorden zijn geschreven door Leo Tolstoj in zijn anti-oorlogstekst uit 1904 “Bethink Yourselves!” in verwijzing naar de Russisch-Japanse oorlog die destijds plaatsvond. Tolstoj, ooit zelf artillerieofficier, was een fervent pacifist geworden.

Het was precies dit citaat dat het creatieve team achter ‘Oorlog en vrede’, een opera van componist Sergei, koos als leidraad voor hun vijf uur durende uitvoering in de Beierse Staatsopera in München, die onlangs in première ging.

Prokofjevs opera uit 1946 is gebaseerd op Tolstojs roman ‘Oorlog en vrede’, die oorspronkelijk in 1867 verscheen.

De nieuwe Beierse enscenering is een grootschalige operaproductie, niet alleen omdat er 40 solistenrollen zijn, maar ook omdat de muziek veeleisend is. Bovendien wordt de huidige productie opgevoerd in de context van de meedogenloze en voortdurende oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Het oorspronkelijke plot draaide om een ​​defensieve oorlog die Rusland voerde tegen de troepen van Napoleon in 1812. Het is een gevoelig onderwerp en een ideologische evenwichtsoefening – een die het team van de Beierse Staatsopera beheerst, aangezien hun productie een gedurfde oproep is voor vrede en vrijheid.

De nieuwe enscenering van ‘Oorlog en vrede’ van de Bayerische Staatsoper ging 70 jaar na de dood van Prokofjev in première Afbeelding: Wilfried Hösl

Een belangrijke datum

Zelfs de datum van de première, 5 maart, was veelbetekenend.

Op die dag, 70 jaar geleden, in 1953, stierven zowel de componist Sergei Prokofjev als de dictator Joseph Stalin.

De opera wordt uitgevoerd door een internationaal topensemble onder leiding van dirigent Vladimir Jurowski, de huidige algemeen muziekdirecteur van de Bayerische Staatsoper, en de Russische enfant-terrible-regisseur Dmitri Tcherniakov. Beiden zijn bepalende figuren in de Russische kunst- en cultuurscene, en beiden werken momenteel op een gezonde afstand van hun thuisland.

De grootschalige Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 bracht het creatieve team op de rand van wanhoop, aangezien het reeds geplande project op de rand van mislukking stond. Desalniettemin besloot het hele team de gok te wagen en toch door te gaan met de productie van “Oorlog en vrede”, uit verantwoordelijkheidsgevoel en als toewijding aan kunst als een manier om een ​​statement te maken, vooral in tijden van oorlog.

De productie bevat castleden uit Rusland, Oekraïne en elders in Oost-Europa Afbeelding: Wilfried Hösl

Wat oorlog met de wereld doet

De vierdelige roman ‘Oorlog en vrede’ van Leo Tolstoj is een belangrijk stuk van de Russische en wereldliteratuur en wordt beschouwd als een meesterwerk van 19e-eeuwse fictie. De titel in het Russisch, “Война и мир” (“Voyna i mir”) kan ook worden vertaald als “Oorlog en de wereld”. “Война” of “voyna” betekent oorlog, maar het Russische woord “мир” (“mir”) heeft de dubbele betekenis van “vrede” en “wereld”. Dat was volgens bronnen blijkbaar de oorspronkelijke bedoeling van Tolstoj.

In de roman analyseert Tolstoj de aard van geweld. Hij keek toen naar de invasie van Rusland door het Franse leger in 1812. Hoewel geweld de vrede vernietigt en mensen doet lijden, kan het de wereld uiteindelijk niet veranderen, aldus Tolstoj.

Ondertussen schreef Sergei Prokofjev zijn opera tijdens de invasie van Adolf Hitler in de Sovjet-Unie in 1941. Hoewel de componist onvermijdelijk Tolstojs gigantische werk samenvatte tot een verkorte en minder veeleisende versie, blijft het hoofdthema van de opera de nevenschikking van een vreedzame samenleving met een geteisterde samenleving. een meedogenloze oorlog.

Het werk van de componist werd gecensureerd in Rusland: Prokofjev en zijn vrouw (middenvoor) op een congres van componisten in 1948 Afbeelding: Glinka-Museum Moskau

Ook voor Prokofjev was het leven niet gemakkelijk geweest. Toen hij in de jaren dertig na een succesvolle internationale carrière terugkeerde naar de Sovjet-Unie, was hij overgeleverd aan de genade van het Russische regime dat alle modernistische stromingen in de muziek veroordeelde. Dit betekende dat hoewel hij destijds de beste componist van het land was, zijn uitvoeringen werden verboden omdat ze te eigentijds waren. Hij werkte tot aan zijn dood in 1953 aan verschillende versies van “Oorlog en Vrede” en toch heeft hij nooit de laatste volledige geënsceneerde versie van zijn opera kunnen zien.

Operasterren uit Oekraïne en Rusland

Voor de nieuwe productie in München rekruteerden Jurowski en Tcherniakov een vloot operasterren uit Oekraïne, Rusland, Letland, Litouwen, Oezbekistan, Wit-Rusland, Armenië en andere West-Europese landen.

De hoofdrollen van de geliefden, Prins Andrei Bolkonsky en Natasha Rostova, een favoriete heldin in de Russische literatuur, zijn briljant gecast met Andrei Zhilikhovsky, een inwoner van Moldavië, en de Oekraïense sopraan Olga Kulchynska.

Kulchynska werd ook bekritiseerd door enkele van haar landgenoten voor deelname aan een zogenaamd “Russische” productie, maar besloot niettemin deel te nemen.

Olga Kulchynska (voor) als Natasha Rostova en Alexandra Yangel als Sonya voeren een scène uit de opera uit Afbeelding: Wilfried Hösl

Alsof de oorlog in Moskou was

Regisseur Dmitri Tcherniakov kiest voor een radicale benadering van de enscenering van het complot: hij speelt de oorlog in het hart van Moskou. Zowel de vredige scènes in het eerste deel van het werk als de bloedige gevechten en moorden later in het stuk spelen zich af in de zuilenhal van het Moskouse Huis van Vakbonden – een locatie die elke Rus kent. Of het nu gaat om de receptie voor de kroning van de tsaar of later om overleden staatshoofden, van Lenin tot Stalin tot Gorbatsjov, het is een centrale plek in de Russische geschiedenis.

De oorlog ontpopt zich als een soort wreed rollenspel zonder regels, dat de helden meesleurt in een maalstroom van zinloze wreedheid.

Dirigent Vladimir Jurowski wilde al lang “Oorlog en vrede” opvoeren. Hij beschouwt het als “een centraal werk van het 20e-eeuwse operarepertoire”, en zijn enthousiasme is duidelijk, terwijl hij het grote ensemble muzikaal met een indrukwekkende precisie bij elkaar houdt.

“Waarom vermoorden mensen elkaar?” Deze centrale vraag in de roman van Tolstoj is alomtegenwoordig in de hele opera. Er is geen antwoord. Wat echter overblijft, is een oorlogshaat die met elke maat muziek toeneemt.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.