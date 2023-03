Werknemers in de openbare sector in verschillende Duitse deelstaten hebben vrijdag gereedschap neergehaald in de laatste zogenaamde waarschuwingsstaking, toen de onderhandelingen tussen werkgevers en een grote vakbond haperden.

Het lokale openbaar vervoer was het middelpunt van de stakingen in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Baden-Württemberg, Nedersaksen, Bremen en Saksen.

Bijna alle lokale trams of treinen en bussen in de getroffen regio’s zouden de hele dag niet rijden.

Tijdens de winter heeft er in het hele land een reeks stakingen in de publieke sector plaatsgevonden, die onlangs vooral luchthavens troffen, maar ook andere diensten zoals postbezorging.

De grote vakbond Verdi, de op één na grootste van Duitsland qua lidmaatschap, probeert te onderhandelen over een loonsverhoging van 10%, of minimaal € 500 per maand (ongeveer $ 530), voor ongeveer 2,4 miljoen werknemers in verschillende sectoren, van bus- en trambestuurders aan kinderdagverblijven en anderen. Het wil ook een belofte van hernieuwde gesprekken 12 maanden later.

Vakbonden zeggen dat zowel de ongewoon hoge inflatie in 2022 als de werknemers die al te weinig betaald krijgen, bijdragen aan de eisen. De laatste gespreksronde, die in januari begon, eindigde vorige week zonder vooruitgang.

Metro-, bus- en tramstations waren verlaten met dit bord in Hannover dat reizigers vertelde dat er vrijdag helemaal geen diensten reden Afbeelding: Alexander Koerner/Getty Images

Fridays for Future-protesten parallel

Ondertussen, aangezien meer mensen waarschijnlijk gedwongen werden om hun auto te gebruiken, zei de klimaatveranderingsactivistengroep Fridays for Future dat het protesten in het hele land zou organiseren om samen te vallen met de stakingen.

Het eerste bewijs hiervan was al vroeg op vrijdag te zien, toen de politie in de westelijke stad Bonn zei: “Momenteel blokkeren mensen het verkeer op de Adenauerallee, richting Bonn”, en adviseerde automobilisten om het gebied indien mogelijk te vermijden.

“Inderdaad, mensen hebben zich momenteel aan de rijbaan vastgemaakt”, zei de politie in antwoord op een vraag of ze zo’n protest beschreven.

Dat gezegd hebbende, hoewel de groep in Duitsland de activiteit in verband had gebracht met de stakingen en zei dat het samenwerkte met vakbonden, riep het ook op tot een “Global Climate Strike” op vrijdag in het algemeen.

Het hoofd van de Confederatie van Duitse Werkgeversverenigingen (de BDA), Steffen Kampeter, zei dat het een vergissing was om de twee acties met elkaar in verband te brengen. Hij zei dat hoewel stakingen een legitiem instrument zijn in loongeschillen, ze niet mogen worden vermengd met meer algemene politieke doelen en campagnes.

Vakbondsleider noemt kritiek ‘complete onzin’

De co-leider van de Duitse Groene Partij, Ricarda Lang, sprak zijn steun uit voor de staking in een interview met online nieuwsportaal web.de. Ze zei dat met name landelijke gebieden moeite hadden om buschauffeurs te rekruteren.

“Ze hebben goede lonen en betere arbeidsomstandigheden nodig, bijvoorbeeld een ploegensysteem dat gezinsvriendelijk is”, zei Lang.

De secretaris-generaal van de Duitse vakbondsfederatie (de DGB), Yasmin Fahimi, verdedigde de golf van vakbondsacties in een optreden op een podcast van de Kolner Stadt-Anzeiger en de krantengroep Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ze zei dat het “natuurlijk complete onzin” was om te zeggen dat vakbonden hun gevoel voor perspectief verloren hadden, ook al noemde ze de huidige economische moeilijkheden.

“In elke crisis horen we keer op keer deze eisen voor terughoudendheid, terughoudendheid, terughoudendheid – voor collectieve verantwoordelijkheid”, zei Fahimi. Maar ze zei dat tegen het einde van deze crises het uiteindelijke resultaat altijd was “dat de rijken steeds rijker worden en dat de hele kwestie wordt betaald door de beroepsbevolking.”

Ze zei dat dit niet kon doorgaan en dat werknemers niet “achterop mochten raken” te midden van stijgende inflatie.

Fahimi zei ook dat het “logisch” was dat Fridays for Future parallel zou protesteren. Ze zei dat Verdi en de klimaatactivistengroep interesse hadden in “een enorme uitbreiding van het lokale openbaar vervoer” – zij het weliswaar niet deze vrijdag in een groot deel van Duitsland.

