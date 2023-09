OpenAI Am Mittwoch stellte Dall-E 3 die nächste Version seines Tools für künstliche Intelligenz vor, das Text in Bild umwandelt. Dall-E 3 wird im Oktober für ChatGPT Plus- und Enterprise-Kunden verfügbar sein.

OpenAI sagte, dass das Tool in seinen generativen KI-Chatbot ChatGPT integriert wird und Sie mithilfe von ChatGPT generierte Bilder erstellen und anpassen können.

„Wenn ChatGPT mit einer Idee aufgefordert wird, generiert es automatisch maßgeschneiderte, detaillierte Eingabeaufforderungen für Dall-E 3, die Ihre Idee zum Leben erwecken“, sagte OpenAI. „Wenn Ihnen ein bestimmtes Bild gefällt, es aber nicht ganz richtig ist, können Sie ChatGPT bitten, mit nur wenigen Worten Anpassungen vorzunehmen.“

OpenAI listete außerdem einige Sicherheitsvorkehrungen auf, die für Dall-E 3 eingeführt werden. Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen gehören die Ablehnung von Anfragen nach Kunstwerken, die eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens darstellen, und die Einschränkung der Fähigkeit des Tools, gewalttätige, nicht jugendfreie oder hasserfüllte Inhalte zu erstellen.

Ersteller können sich auch dagegen entscheiden, dass ihre Bilder zum Trainieren zukünftiger generativer KI-Tools verwendet werden.

Während Dall-E 3 nächsten Monat für ChatGPT Plus (sein Abonnementdienst für 20 US-Dollar pro Monat) und Unternehmenskunden verfügbar sein wird, können alle anderen Dall-E 2 jetzt kostenlos nutzen. Wenn Sie jedoch Dall-E 2 verwenden, kann ChatGPT Sie bei Ihren Eingabeaufforderungen nicht unterstützen.

