OpenAI-CEO auf der Suche nach der Zukunft von ChatGPT

Systeme künstlicher Intelligenz könnten eines Tages mit der Google-Suche konkurrieren, aber das ist es nicht, was OpenAI-CEO Sam Altman begeistert. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit Forbes sagte Altman, dessen Unternehmen den KI-Bot ChatGPT herstellt, dass er daran interessiert sei, was „weit über die Suche hinaus“ kommt.

„Was mich an diesen Modellen begeistert“, sagte Altman gegenüber Forbes, „ist, dass es nicht so ist: ‚Oh, wie ersetzt man die Erfahrung, ins Internet zu gehen und eine Suchanfrage einzugeben‘, sondern ‚Was machen wir das total anders und viel cooler?'“

OpenAI öffnete sein Chatbot-System im November für die Öffentlichkeit. Innerhalb weniger Tage nach dem Start von ChatGPT Das Tool hat 1 Million Benutzer überschritten. ChatGPT funktioniert, indem eine Person eine Eingabeaufforderung einfügt oder ihr eine Frage stellt und dann mit einer Antwort antwortet. Seine Antworten basieren auf großen Datenmengen aus dem Internet.

Einige haben vorgeschlagen, dass KI-Tools wie ChatGPT schließlich Suchmaschinen-Tools wie die von Google ersetzen könnten. Allerdings nutzt Google KI bereits ausgiebig in der Suche. Am Donnerstag sagte der Tech-Riese es plant die Veröffentlichung eines eigenen KI-Chatbots in den kommenden Wochen.

Im Januar, Microsoft hat seine Partnerschaft verlängert mit OpenAI mit einer Investition von mehreren Milliarden Dollar. Microsoft sagte, es plane, die Modelle von OpenAI in seinen Verbraucher- und Unternehmensprodukten zu verwenden.

In dem Interview mit Forbes lobte Altman die Fähigkeiten von ChatGPT, wie seine Fähigkeit, lange Artikel und E-Mails zusammenzufassen oder beim Debuggen von komplexem Code zu helfen. Er äußerte auch Bedenken hinsichtlich einiger der gefährlicheren Aspekte von KI-Tools.

„Ich habe definitiv mit großer Besorgnis die Rache-Porno-Generation beobachtet, die mit den Open-Source-Bildgeneratoren passiert“, sagte Altman Forbes. „Ich denke, das verursacht großen und vorhersehbaren Schaden.“

