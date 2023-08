Saudi-Arabien drosselt freiwillig den dritten Monat in Folge seine Ölförderung. (Foto: Reuters) Saudi-Arabiens Energieminister Abdulaziz bin Salman Al-Saud

Frankfurt Saudi-Arabien verlängert seine einseitige Kürzung der Ölproduktion um einen weiteren Monat. Nun wird das Land im September auch freiwillig seine Fördermenge um eine Million Barrel pro Tag drosseln. Dies berichtet die staatliche Saudi Press Agency unter Berufung auf eine offizielle Quelle des Energieministeriums.

Dies bestätigte, dass diese weiteren Kürzungen die Maßnahmen der Ölförderorganisation Opec plus zur Stabilisierung des Ölmarktes unterstützen sollten. Der September wird der dritte Monat in Folge sein, in dem Saudi-Arabien seine Ölproduktion um eine Million Barrel pro Tag reduziert hat.

Das Vereinigte Königreich hatte diesen freiwilligen Schritt ursprünglich auf dem Treffen des Ölkartells OPEC Anfang Juni beschlossen und angekündigt, dass er jeden Monat verlängert werden könne. Saudi-Arabiens Produktion wird im September bei rund neun Millionen Barrel pro Tag liegen.

