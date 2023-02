Er zijn meer investeringen in olie nodig om aan de wereldwijde vraag te voldoen, zegt de topfunctionaris van de groep

Wereldwijde olieproducenten zouden veel meer in de industrie moeten investeren om aan de toekomstige energiebehoefte van de wereld te voldoen, zei de secretaris-generaal van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) zondag.

Tijdens een toespraak op de Egypt Petroleum Show zei Haitham Al-Ghais uit Koeweit dat het klimaatbeleid “evenwichtig en eerlijk.” Zijn opmerkingen volgen op een grote verschuiving tussen landen en energiebedrijven om af te stappen van fossiele brandstoffen.

“Het is absoluut noodzakelijk dat alle partijen die betrokken zijn bij de lopende klimaatonderhandelingen even pauzeren; kijk naar het grote plaatje’ zei Al-Ghais. Hij riep op tot gezamenlijke inspanningen “naar een energietransitie die ordelijk en inclusief is en bijdraagt ​​aan energiezekerheid voor iedereen.”

De wereldprijzen van olie, aardgas en steenkool stegen vorig jaar enorm als gevolg van de aan Oekraïne gerelateerde sancties die door westerse mogendheden werden opgelegd aan Rusland, een van ’s werelds grootste producenten en exporteurs van ruwe olie en aardolieproducten.

In maart 2022 bereikte de belangrijkste wereldwijde benchmark van de sector – Brent – $ 133 per vat, een stijging van meer dan $ 50 vanaf het begin van dat jaar, om het hoogste niveau sinds juni 2008 te bereiken. Daarna daalden de prijzen en eindigde het jaar rond hetzelfde niveau. zij begonnen. Op jaarbasis wordt olie echter 43% hoger verhandeld dan in 2021.









Volgens Al-Ghais heeft de wereldwijde olie-industrie tot 2045 jaarlijks tot 500 miljard dollar aan investeringen nodig. “geplaagd door meerdere jaren van chronische onderinvestering.”

De COP28-klimaattop eind 2023, die zal worden georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten, een OPEC-lid, zal “een nieuwe kans zijn om inclusieve, duurzame en op consensus gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering te onderzoeken”, aldus de secretaris-generaal.

De topfunctionaris zei ook dat de groep verwacht dat de vraag naar olie in 2023 het niveau van vóór de pandemie zal overtreffen, tot bijna 102 miljoen vaten per dag, en verder zal stijgen tot 110 miljoen vaten per dag in 2025.

Al-Ghais herhaalde dat de OPEC en haar partners – bekend als OPEC+, de alliantie van 23 landen onder leiding van Saoedi-Arabië en Rusland – “toegewijd om de stabiliteit van de oliemarkt te ondersteunen.”

