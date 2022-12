Ope, tut mir leid: Hausdems des Mittleren Westens drängen zwischen den Küsten auf Anführer

Der Anblick verblüffte viele Gesetzgeber. Innerhalb von Stunden, ihre Karte war vor Präsident Joe Biden. Dingell verlor ihr Führungsrennen, nicht weniger an eine Kalifornierin, aber sie bricht mit ihrem Aufruf an die Partei durch, sich in der Mitte des Landes niederzulassen oder zu riskieren, 2024 an Boden zu verlieren.

„Debbies Botschaft war wirklich wichtig“, sagte Rep. Dean Phillips (D-Minn.), ein Landsmann aus dem Mittleren Westen. „Diese Karte ist im Wesentlichen der Beweis, den unsere Gegner seit einiger Zeit gegen uns verwenden, nämlich: Wir sind die Küstenpartei.“

Dingell gründet das, was sie Heartland Caucus nennt, eine Gruppe von Demokraten, die sich für Herstellung, Handel und andere wirtschaftliche Fragen einsetzen wollen, die sie als entscheidend für die Reparatur der angeschlagenen Marke ihrer Partei in der Heimat ansehen. Die Demokraten des Mittleren Westens schließen sich in einer kritischen Zeit zusammen, da ihre Region im nächsten Jahr mehrere Senatsrennen ausrichtet, die unbedingt gewonnen werden müssen, während sich die Partei darauf vorbereitet, Michigan in der Vorwahl des Weißen Hauses zu erheben – jedoch auf Kosten von Iowa, einem anderen Kernlandstaat.

„Du kannst hier nicht in der Blase leben“, sagte Dingell, die bekanntermaßen vorhersagte, dass Donald Trump 2016 gewinnen würde, da die Demokraten bei den Wählern in ihrem Heimatstaat an Boden verloren. Nachdem sie letzte Woche ihre Kandidatur für den stellvertretenden Vorsitzenden des Caucus verloren hatte, sagte Dingell: „Ich bin am Mittwochabend ins Bett gegangen und habe am Donnerstagmorgen gesagt: Wir fangen damit an.“

Ein großer Motivator hinter ihrer neuen Fraktion: Die Zahl der Demokraten außerhalb der Küsten, die die Partei im nächsten Jahr in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses führen werden, lässt sich an einer Hand abzählen. Die fünf besten neuen Führer der Partei stammen aus New York, Massachusetts, Kalifornien und South Carolina. Es ist Teil einer großen, parteiweiten Verschiebung in den letzten zwei Jahrzehnten, als Richard Gephardt aus Missouri und David Bonior aus Michigan einst dabei halfen, die Hausdemokraten zu steuern.

„Kalifornien hat immer einen Sitz, tatsächlich ziemlich viele Sitze, und New York auch. Und dann haben wir Boston“, sagte Rep. Marcy Kaptur (D-Ohio), die an der Bildung des Caucus beteiligt war. „Und es ist wie, was ist mit uns?“

Die Demokratin aus Ohio zitierte einen kürzlichen Streit, den sie mit anderen Demokraten im Sonderausschuss des Caucus für wirtschaftliche Fairness hatte. Kaptur sagte, sie müsse „kämpfen und kämpfen und kämpfen“, damit die wirtschaftliche Notlage ihrer Region diese Woche im Abschlussbericht der Gruppe dargestellt werde. Aber in der 30-minütigen Dokumentation des Panels sagte sie, sie könne den Mittleren Westen überhaupt nicht erwähnen.

„Darüber bin ich sauer. Fragen Sie Jim Himes, den Vorsitzenden des Komitees aus Greenwich, Connecticut“, sagte Kaptur. Sie sagte, als sie die Kämpfe der Arbeiterklasse in Lorain, Ohio, oder Flint, Michigan, oder Kenosha, Wisconsin, beschrieb: „Die Haltung einiger Mitglieder des Komitees war: ‚Nun gut, lasst sie ziehen.’“

Während viele Bürger des Mittleren Westens sagten, ihre derzeitige Gruppe von Führern unterstütze ihre hochrangigen Themen, bleiben sie besorgt über den Mangel an regionalen Stimmen in den oberen Rängen der Partei. Und diese Mitglieder warnen davor, dass ein Mangel an geografischer Vielfalt unter den führenden politischen Entscheidungsträgern schwerwiegende Folgen für Wahlen haben kann.

„Am Ende treffen wir politische Entscheidungen, die den Mittleren Westen nicht widerspiegeln. Und so verlieren wir am Ende die Wahlen im Mittleren Westen sehr schwer“, sagte der Abgeordnete Bill Foster (D-Ill.) über die mangelnde Vertretung seines Gebiets unter den Ausschussvorsitzenden. „Ich denke, es ist etwas, das zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden ist.“

Die genauen Grenzen des bevorstehenden Heartland Caucus sind noch nicht ganz klar – passenderweise, da die Definition des Mittleren Westens selbst ein bekanntermaßen umstrittenes Thema ist. Gesetzgeber, die an der Einführung des Caucus beteiligt waren, sagten, sie planen, sich zunächst auf das Dutzend Staaten zu verlassen, die in der Definition des Census Bureau enthalten sind, einem quadratischen Stück Landkarte, das sich von Dakotas und Kansas bis nach Ohio erstreckt.

Aber die Organisatoren der Gruppe sagten, sie hätten auch Mitgliedschaftsanträge von Demokraten im Westen von Pennsylvania, im Norden von New York und sogar in ländlichen Teilen Kaliforniens gestellt, deren Bezirke sich oft eher wie der Mittlere Westen verhalten als die städtischen Stützpunkte ihrer Kollegen an beiden Küsten. (Die Gruppe wird erst beim nächsten Kongress offiziell gegründet.)

Dingell und ihre Kollegen aus Michigan haben diese Woche einen großen Gewinn erzielt: Biden hat sich konzertiert dafür eingesetzt, dass der Mitten einer der ersten fünf Präsidentschaftsprimärstaaten der Partei wird, was seine Aussichten auf eine formelle Erhebung im Zeitplan der Partei erhöht. Es war der Höhepunkt einer 30-jährigen Suche von Dingell und dem verstorbenen Senator des Staates, Carl Levin – und ein Zeichen für viele Demokraten, dass der Präsident selbst ihren Weg sieht, das Weiße Haus direkt durch die Region zu führen.

„Michigan ist in vielerlei Hinsicht wirklich ein Mikrokosmos des Landes. Man muss es gewinnen, um zu gewinnen“, sagte Rep. Andy Levin (D-Mich.), Carl Levins Neffe und langjähriger Zeuge des Kampfes.

Andere Demokraten aus dem Mittleren Westen stellten jedoch fest, dass Michigans Erfolg auf Kosten von Iowa ging – wo die Partei diesen Herbst zusätzlich zu ihrem einzigen Sitz im Repräsentantenhaus ein Rennen im Senat schwer verlor.

Dieser Sitz in Iowa, wo die Abgeordnete Cindy Axne letzten Monat zu kurz kam, ist einer von mehreren Pro-Trump-Distrikten im Mittleren Westen, die die Hausdemokraten dank einer Kombination aus Verlusten und Pensionierungen aufgegeben haben. Ebenfalls auf der Liste: ländliche Sitze, die von den pensionierten Abgeordneten Ron Kind (D-Wis.) und Cheri Bustos (D-Ill.) gehalten werden.

Bustos, die nun seit mehreren Amtszeiten als letzter Mittelwestler in den oberen Rängen der Hausdemokraten an Pelosis Führungstisch sitzt, ermutigte ihre Kollegen, das ländliche Amerika weiterhin zu priorisieren, nachdem sie, Axne und andere den Hügel verlassen haben.

Die Region wird eine gewisse Führungsvertretung erhalten, wobei Phillips und Rep. Lauren Underwood (D-Ill.) beim nächsten Kongress untergeordnete Rollen als Co-Vorsitzende des Caucus-Messaging-Arms übernehmen werden. Aber Bustos betonte neben anderen Demokraten, wie wichtig es sei, auf mehr zu drängen.

„Es ist wirklich wichtig, einen Platz am Führungstisch zu haben“, sagte Bustos. „Ich denke, es ist insgesamt schädlich für den Kongress und für unsere Nation, wenn wir nicht laut genug eine Stimme haben, die das ländliche Amerika und den Mittleren Westen repräsentiert.“

Ally Mutnick hat dazu beigetragen.