Het hoofdkantoor van Signature Bank op 565 Fifth Avenue in New York, VS, op zondag 12 maart 2023.

Op vrijdag, handtekeningbank klanten die geschrokken waren van de plotselinge ineenstorting van Silicon Valley Bank trokken meer dan $ 10 miljard aan deposito’s op, vertelde een bestuurslid aan CNBC.

Die run op deposito’s leidde al snel tot het op twee na grootste bankfaillissement in de geschiedenis van de VS. Toezichthouders kondigden laat op zondag aan dat Signature werd overgenomen om de depositohouders en de stabiliteit van het Amerikaanse financiële systeem te beschermen.

De plotselinge stap schokte leidinggevenden van Signature Bank, een in New York gevestigde instelling met diepe banden met de vastgoed- en juridische sector, zei bestuurslid en voormalig congreslid Barney Frank. Signature had eind 2022 40 vestigingen, activa van $ 110,36 miljard en deposito’s van $ 88,59 miljard, volgens een registratieaanvraag.

“We hadden geen indicatie van problemen totdat we vrijdag laat een aanbetaling kregen, wat puur besmetting was van SVB”, vertelde Frank aan CNBC in een telefonisch interview.

Problemen voor Amerikaanse banken met blootstelling aan de schuimigste activaklassen van de Covid-pandemie – crypto- en tech-startups – kookten vorige week over met de afbouw van cryptocentrische Silvergate Bank. Hoewel de ondergang van dat bedrijf al lang werd verwacht, hielp het bij het aanwakkeren van paniek over banken met hoge niveaus van onverzekerde deposito’s. Durfkapitaalinvesteerders en oprichters hebben hun geld leeggemaakt Silicon Valley Bank rekeningen donderdag, wat leidt tot de inbeslagname op vrijdagmiddag.