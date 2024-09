Er zal een teken zijn dat „bij een goede gezondheid“ goed zou zijn, maar er zal een avondje uit zijn in Connecticut met de Fatman Scoop en eind augustus op het podium. Wenige Stunden später roerbt der US-Rapper in eenem Krankenhaus. Nun steht sterven Todesursache fest.

„Wenn ihr zum Feiern hergekommen seid, macht mal Lärm“ – dat waren de laatste woorden, die Fatman Scoop van zichzelf gab, voor er op 31. Augustus bij een concert in US-Bundesstaat Connecticut op het podium. Kort darauf war der US-Rapper tot. Het was tenslotte allang geleden dat het duidelijk was dat het tot het einde van de 56 jaar zou duren, en dat was het einde van de dag.

Wie onder andere Fox News-rapporten, ster van de Rapper, met de namen van burgers Isaac Freeman III hier, een hypertensieve en atherosclerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung. Deze entsteht, als de herz über een lange tijd is, wordt het bredere werk moes. De ziekte, die wordt behandeld door middel van chronische bloeddruk, kan leiden tot complicaties van Herzversagen, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall en plötzlichem Herztod.

„Heb een goede gezondheid en een beter leven“

Ob der überweightige Musiker über seine Erkrankung Bescheid wusste, ist nicht bekannt. Na het nieuws is het management concreet, de Fatman Scoop is nog steeds in gebruik. Tags „bei een goede gezondheid en een beter milieu“ sindsdien. Voorafgaand aan de show was er een Energy Drink, die had zeker geen zin.

Als je fanvideo’s ziet, weet je dat DJ Pult op de locatie in het Town Center Park in Hamden, Connecticut, aanwezig is. De informatie van „TMZ“ was beschikbaar voor meer informatie en transport in een ziekenhuis.

Fatman Scoop klinkt als een provocerende figuur in de New Yorker Hip-Hop Scene van de jaren 90. Er zijn veel geweldige nummers, waaronder Missy Elliott’s Grammy-winnende „Lose Control“ en Mariah Carey’s „It’s Like That“ in hun namen. Het nummer „Be Faithful“ stond in de hitlijsten in Groot-Brittannië en Ierland. De afgelopen jaren is Fatman Scoop blijven verschijnen in tv-shows.