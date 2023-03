Toen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock deze week aankwam in het vluchtelingenkamp Qadiya in de regio Koerdistan in Noord-Irak, was een groep tienermeisjes druk bezig aan een tafel met verf en papier.

Op een bord naast hen stonden tekeningen die ze hadden gemaakt tijdens beeldende therapiesessies. De foto’s geven gedetailleerde herinneringen weer aan hun tijd onder het bewind van de “Islamitische Staat” (IS): vrouwen aan elkaar geketend, van top tot teen gekleed in zwarte kleding, bebloede lichamen languit op de grond.

Vrouwen en meisjes die nu in het vluchtelingenkamp Qadiya wonen, hebben onder ‘Islamitische Staat’ tekeningen gemaakt met details over hun tijd Afbeelding: Giulia Saudelli/DW

Meer dan 12.000 mensen wonen in het kamp, ​​gelegen op slechts 19 kilometer (12 mijl) van de grens met Turkije, bijna allemaal behorend tot de Yezidi-minderheid die gedwongen werden hun huizen in de Iraakse Sinjar-regio te ontvluchten nadat IS in 2014 greep kreeg.

Onder het bewind van IS werden duizenden gedood en ontvoerd. Veel vrouwen, met name Yezidi-vrouwen, werden tot slaaf gemaakt, verkracht en gedwongen kinderen te baren van IS-strijders.

Toen de allereerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland het kamp bezocht, kon Baerbock projecten uit de eerste hand zien die gedeeltelijk met Duitse hulp werden gefinancierd en gericht waren op het helpen van vrouwen en kinderen bij het verwerken van verdriet en trauma.

Deze stop zette de toon voor de rest van haar vierdaagse reis door Irak. Enerzijds ging Baerbock’s aandacht uit naar grote geopolitieke en veiligheidskwesties, waarbij Irak mogelijk een centrale rol zou kunnen spelen; aan de andere kant een poging om Iraakse vrouwen niet te vergeten, zoals de Yezidi, die tot de belangrijkste slachtoffers van militant terrorisme behoorden en nog steeds wachten op gerechtigheid.

Baerbock: Irak zou een toonbeeld van stabiliteit kunnen zijn

Iran, het buurland van Irak in het oosten, was prominent aanwezig toen Baerbock een ontmoeting had met leden van de Iraakse regering in de hoofdstad Bagdad, bijna 20 jaar na het begin van de door de VS geleide invasie die het begin was van twee decennia van bloedvergieten in het land.

De nieuwe premier Mohammed Shia al-Sudani is wanhopig om de wereld te laten zien dat zijn regering geen bevelen van Teheran zal aannemen – of het nu gaat om de sjiitische politieke partijen in Irak, in samenwerking met hun milities, of om economische redenen.

Irak blijft echter de grootste importeur van Iraanse goederen, waarbij Bagdad afhankelijk is van Teheran voor zijn gas- en elektriciteitsvoorziening. De invloed van Iran in het olierijke land blijft sterk.

Vorig jaar vuurde Teheran raketten af ​​op Koerdische groeperingen in Noord-Irak, die het de schuld geeft van protesten tegen de regering die het land al maanden in hun greep houden.

In het vluchtelingenkamp Qadiya wonen ruim 12.000 mensen Afbeelding: Giulia Saudelli/DW

Samen met Fuad Hussein, haar Iraakse tegenhanger, bekritiseerde Baerbock het gebrek aan respect van Iran voor de Iraakse soevereiniteit.

Het Iraanse regime “is klaarblijkelijk bereid levens en stabiliteit in de regio in gevaar te brengen (om) de macht te behouden”, aldus Baerbock. “Dit is volkomen onaanvaardbaar en gevaarlijk voor de regio als geheel.”

Baerbock gelooft dat als Irak erin slaagt een stabiele omgeving te handhaven, zonder ongepaste invloed van externe actoren zoals Iran of Turkije, het een model van stabiliteit kan zijn voor de hele regio.

Berlijn behoudt een goede reputatie met Bagdad. Duitsland nam niet deel aan de invasie van 2003 waartoe de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush had opgeroepen, die beweerde dat het regime van de Iraakse dictator Saddam Hoessein illegaal over massavernietigingswapens beschikte. Er zijn nooit wapens gevonden. En 20 jaar later traint het Duitse leger, de Bundeswehr, nu Koerdische veiligheidstroepen in Irbil om de resterende IS-slaapcellen te bestrijden.

Internationale gemeenschap heeft ‘verantwoordelijkheid’ om IS ‘voor de rechter te brengen’

Met haar bezoek aan het vluchtelingenkamp Qadiya, samen met een veiligheidsbezoek op hoog niveau aan het Sinjar-district – voorheen een van de meest dichtbevolkte Yazidi-gebieden en het toneel van enkele van de meest gruwelijke misdaden van IS – probeerde Baerbock ook licht te werpen over de aanhoudende benarde situatie van de slachtoffers van het IS-bewind.

Yezidi’s in Duitsland: late hoop op gerechtigheid? Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Na een gesprek met de vrouwen en meisjes in het Qadiya-kamp die IS overleefden, zei Baerbock dat de wereld er niet in was geslaagd te voorkomen dat de militante groep genocide pleegde tegen de Yezidi’s. Ze voegde eraan toe dat de internationale gemeenschap “een nog grotere verantwoordelijkheid heeft om deze criminelen voor het gerecht te brengen”.

“Ja, dit is een moeizaam proces, maar als er geen gerechtigheid is, dan is er geen kans op genezing, dan is er geen kans op verzoening en dan is er geen kans op een toekomst”, zei ze.

In januari erkende het Duitse parlement, de Bondsdag, het bloedbad van Yezidi’s door “Islamitische Staat” officieel als genocide. Vertegenwoordigers van de Iraakse en Koerdische regeringen, samen met de Yezidi-gemeenschap, prezen deze stap tijdens de reis van de minister van Buitenlandse Zaken deze week.

In een volgende stap zei Baerbock dat ze vastbesloten was om de daders voor de rechter te brengen – binnen het Iraakse rechtssysteem of in het buitenland. Duitsland, de thuisbasis van wat wordt beschouwd als ’s werelds grootste jezidi-diaspora van ongeveer 150.000 mensen, is een van de weinige landen die juridische stappen heeft ondernomen tegen leden van IS.

In november 2021 veroordeelde een Duitse rechtbank een Iraakse jihadi voor genocide tegen de Yezidi, een primeur ter wereld. In januari stond een Duitse vrouw terecht in Koblenz, beschuldigd van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en genocide met IS in Syrië door een Yezidi-vrouw tot slaaf te maken.

De moerassen van Irak drogen op Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Klimaatverandering een existentiële bedreiging in Irak

Volgens de Verenigde Naties is Irak het vijfde land ter wereld dat het meest wordt getroffen door klimaatverandering – met woestijnvorming, neerslagverlies en stijgende temperaturen als grootste zorgen.

World in Progress: De benarde situatie van boeren in Irak Schakel JavaScript in om deze audio af te spelen en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-audio ondersteunt

Irak is echter ook een van ’s werelds grootste olieproducenten. De economie is bijna volledig afhankelijk van olie- en gasproductie, waardoor het een grote bijdrage levert aan de klimaatverandering.

Baerbock, die de milieuactivist Groene Partij vertegenwoordigt, heeft er als minister van Buitenlandse Zaken op aangedrongen haar aandacht ook te richten op het bestrijden van klimaatverandering. En deze reis was niet anders.

Terwijl ze de bewoners bezocht die langs de met riet en lisdodde omzoomde kanalen van de moerassen van Zuid-Irak wonen, wier levensonderhoud wordt bedreigd door het dalende waterpeil, herhaalde Baerbock hoe de gevolgen van klimaatverandering ook de veiligheidsrisico’s kunnen vergroten.

“De klimaatcrisis verergert bestaande conflicten”, zei Baerbock. “Het is niet alleen een van de grootste milieucrises, een van de grootste crises voor het levensonderhoud van mensen, maar het is ook de grootste bedreiging voor de regionale spanningen, voor de mondiale veiligheid.”

Jessie Wingard heeft bijgedragen aan dit rapport.

Bewerkt door: Martin Kuebler