Niets is begonnen met de officiële uitrol van Android 13 voor gebruikers van Nothing Phone (1). De Nothing OS 1.5-update komt uit op 1,25 GB en biedt tal van nieuwe functies en optimalisaties, waaronder een nieuwe weer-app, nieuwe mediabediening, meer glyph-interface-opties en verbeteringen aan de camera-interface.

Niets pleit voor een toename van 50% in de laadsnelheid van apps, vloeiendere systeemanimaties en een lager stroomverbruik in stand-by. De nauwkeurigheid van de vingerafdrukscanner is ook verbeterd. Niets OS 1.5 biedt een verbeterd paneel voor snelle netwerkinstellingen, meertalige ondersteuning voor apps en de mogelijkheid om actieve achtergrond-apps te sluiten vanuit het meldingscentrum.









Niets OS 1.5 changelog

Gebruikers vinden ook een nieuw klembordvoorbeeld en een QR-codescanner die direct toegankelijk is in de camera-app en het menu voor snelle instellingen. Niets OS 1.5-update zou voor gebruikers rechtstreeks beschikbaar moeten zijn vanuit het menu Systeemupdate in Instellingen.

