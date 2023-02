In het StoryCorps Military Voices Initiative van deze week blikt Nazim Abdul Karriem terug op zijn tijd als jonge zwarte soldaat in de Tweede Wereldoorlog.

Copyright © 2023 NPR. Alle rechten voorbehouden. Bezoek de gebruiksvoorwaarden en toestemmingspagina’s van onze website op www.npr.org voor meer informatie.

NPR-transcripties worden op een spoeddeadline gemaakt door een NPR-contractant. Deze tekst is mogelijk niet in zijn definitieve vorm en kan in de toekomst worden bijgewerkt of herzien. Nauwkeurigheid en beschikbaarheid kunnen variëren. Het gezaghebbende verslag van de programmering van NPR is het audioverslag.