Ambtenaren in Texas en Michigan klagen dat ze geen enkele waarschuwing hebben ontvangen dat verontreinigd water en grond van de ontsporing van de trein in Oost-Palestina, Ohio, naar hun jurisdicties zou worden verscheept voor verwijdering.

Volgens de chief executive van de provincie zal naar verwachting ongeveer 2 miljoen liter bluswater van de ontsporingslocatie van de trein worden afgevoerd in Harris County, Texas, met ongeveer een half miljoen liter daar al.

“Het is een heel reëel probleem, we kregen gisteren te horen dat de materialen zouden komen en vandaag hoorden ze dat ze hier al een week zijn”, zei rechter Lina Hidalgo donderdag.

Verontreinigde grond van de ontsporingslocatie wordt naar de US Ecology Wayne Disposal in Belleville, Michigan gebracht, zei de Amerikaanse vertegenwoordiger Debbie Dingell uit Michigan vrijdag.

“We kregen geen waarschuwing over deze gemelde actie”, zei Dingell vrijdag in een persbericht. “Onze prioriteit is om de mensen die we vertegenwoordigen altijd veilig te houden.”

De gouverneur van Ohio, Mike DeWine, zei dat er in Oost-Palestina 4.832 kubieke meter grond uit de grond is gehaald en dat er ongeveer zes vrachtwagenladingen onderweg waren naar Michigan.

De klachten vergroten de controverse die werd veroorzaakt door de ontsporing van de trein op 3 februari, waardoor bewoners klaagden dat ze zich ziek voelden nadat gevaarlijke chemicaliën in de lucht, het water en de bodem waren gesijpeld.

Uit een voorlopig rapport van de National Transportation Safety Board bleek dat een van de treinwagons met plastic pellets werd verwarmd door een hete as die de eerste brand veroorzaakte, aldus Jennifer Homendy, de voorzitter van de veiligheidsraad.

Bewoners maken zich zorgen dat huiduitslag en hoofdpijn mogelijk verband houden met chemicaliën van een treinongeluk

Naarmate de temperatuur van het lager heter werd, passeerde de trein twee baandefectdetectoren die geen akoestisch alarmsignaal activeerden omdat de hittedrempel op dat moment niet werd bereikt, legde Homendy uit. Een derde detector pikte uiteindelijk de hoge temperatuur op, maar toen was het al te laat.

“Dit was 100% te voorkomen. … Er is geen ongeluk, ‘zei Homendy donderdag tijdens een persconferentie.

Bewoners in Oost-Palestina gefrustreerd door gebrek aan antwoorden

Tijdens een persconferentie op donderdag uitte Hidalgo zijn frustratie dat ze woensdag voor het eerst hoorde over de verwachte watertransporten van de nieuwsmedia – niet van een overheidsinstantie of Texas Molecular, het bedrijf dat was ingehuurd om het water af te voeren.

Hidalgo zei dat Texas Molecular haar kantoor donderdag vertelde dat er al een half miljoen liter water in de provincie was en dat de zendingen rond afgelopen woensdag begonnen aan te komen.

Ze voegde eraan toe dat hoewel er geen wettelijke verplichting is om haar kantoor op de hoogte te stellen, “het niet helemaal goed lijkt”.

Texas Molecular ontvangt het water van vrachtwagens, maar het is onduidelijk of vrachtwagens voor de hele reis worden gebruikt, zei Hidalgo. Het bedrijf vertelde haar kantoor dat ze ongeveer 30 vrachtwagens water per dag ontvangen, zei ze.

Texas Molecular zei vrijdag dat alle zendingen tot nu toe per vrachtwagen zijn gekomen voor de hele reis.

“Texas Molecular vervoert noch selecteert het transportmiddel voor het water”, vertelde Jimmy Bracher, vice-president van Sales voor VLS Environmental Solutions, eigenaar van Texas Molecular, vrijdagavond aan CNN in een verklaring.

“Het bedrijf dat het afval genereert, zal bepalen/selecteren wie het afvalwater verscheept en dat moeten DOT- en EPA-goedgekeurde transporteurs zijn”, zei Bracher.

Donderdag vertelde Texas Molecular aan CNN dat het is ingehuurd om potentieel gevaarlijk water van de treinontsporing in Ohio te verwijderen. Het bedrijf zei experts te zijn met meer dan vier decennia ervaring in het veilig beheren van water.

Het kantoor van Hidalgo is op zoek naar informatie over de verwijdering, inclusief de chemische samenstelling van het bluswater, de voorzorgsmaatregelen die worden genomen en waarom Harris County de gekozen locatie was, zei ze.

“Er is op dit moment niets om mij te vertellen – om ons te vertellen – dat er een ongeluk zal gebeuren tijdens het transport, dat dit wordt gedaan op een manier die niet verenigbaar is met de put, dat er een snode reden is waarom het water hierheen komt. en niet naar een locatie dichterbij, ‘zei Hidalgo. “Maar het is onze taak om fundamentele due diligence op die informatie te doen.”

Meer dan 1,7 miljoen liter verontreinigde vloeistof is verwijderd uit de onmiddellijke plaats van de ontsporing, volgens een persbericht van donderdag van de Ohio Emergency Management Agency. Hiervan is tot nu toe meer dan 1,1 miljoen liter “verontreinigde vloeistof” uit Oost-Palestina naar een andere locatie vervoerd, waarvan het grootste deel naar Texas Molecular gaat en de rest naar een faciliteit in Vickery, Ohio.

CNN heeft het bureau in Ohio gevraagd naar de locatie van de resterende 581.500 gallons die is “verwijderd” maar niet “off-site gesleept” en heeft nog geen antwoord ontvangen.

Wayne County, Michigan, hebben functionarissen contact gehad met functionarissen van verschillende federale en staatsinstanties, samen met het treinbedrijf dat bij de ontsporing betrokken was sinds ze hoorden van het transport van de besmette materialen, zei Wayne County Executive Warren C. Evans in een persconferentie op vrijdagavond. Evans zei dat de provincie door niemand is gebeld dat dit gebeurde.

Professor: Onafhankelijke expert nodig bij reactie op giftige lozingen

“Het doen op een manier die de inwoners van Wayne County niet laat weten dat het eraan komt, lijkt me gewoon schandelijk”, zei Evans.

Ambtenaren weten niet of deze stap “kwaadwillig of niet” is gedaan, maar zegt dat er “verbroken verbindingen” zijn, zei Evans.

“We hoorden erover via de grapevine en zagen toen dat gouverneur DeWine het op zijn site aankondigde”, zei Dingell tijdens een persconferentie.

Volgens Dingell zijn tot nu toe vijf vrachtwagens naar het gebied vervoerd, 99% met vervuild water en 1% met vervuilde grond. De vrachtwagen met aarde had halverwege de week naar het gebied kunnen worden vervoerd, voegde Dingell eraan toe.

Het transport van de materialen naar de faciliteit in Michigan is onderbroken en er zal waarschijnlijk een andere locatie worden gevonden, zeiden Dingell en Evans.

CNN heeft contact opgenomen met de EPA en Norfolk Southern, het bedrijf dat eigenaar is van de ontspoorde trein, voor commentaar.

De trein met 149 wagens van Norfolk Southern had drie werknemers aan boord: een machinist, een conducteur en een leerling die allemaal aan het hoofdeinde van de locomotief zaten, vertelde Homendy donderdag aan CNN’s Jake Tapper.

Tot nu toe bleek uit het onderzoek dat de bemanning voorafgaand aan de ontsporing niets verkeerds had gedaan, hoewel de crash “100% te voorkomen was”, zei ze.

De volgende fase van het onderzoek zal het wielstel en de peiling van de trein onderzoeken, evenals de schade door de ontsporing, aldus het NTSB-rapport. Het bureau zal zich ook richten op de ontwerpen van tankwagons en treinwagons, samen met onderhoudsprocedures en -praktijken.

Onderzoekers zullen ook het gebruik van detectoren voor defecten langs de weg door de treinexploitant en de inspectiepraktijken van het bedrijf beoordelen. Meer specifiek, het bepalen van de oorzaak van de wiellagerstoring zal de sleutel zijn tot het onderzoek, zei Homendy.