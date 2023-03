Regierungschefin Kaja Kallas kan met zijn wirtschaftsliberalen Partei überzugen. Damit heeft ervoor gezorgd dat Klaren Kurs tegen de Nachbarn Russland en de Angriffskrieg weiterführen konnen.

Ik ben een aan Rusland grenzende EU- en NAVO-staat Estland die de Wirtschaftsliberale Reformpartei von Regierungschefin Kaja Kallas die Parlamentswahl klar heeft gewonnen. Nach onem von den Folgen des Ukraine-Kriegs dominierten Wahlkampfholte the Regierungspartei 37 von 101 Sitzen im Parlament in Tallinn – drie jaar later dan de vorige Wahl 2019.

Laut Angaben der Wahlkommission aus der Nacht zu Montag bleibt sie nach Auszählung aller Stimmen sterke Kraft in der Riigikoku genannten Volksvertretung in Tallinn. Kallas steht seit 2021 – als erste Frau in Estonian Geschichte – an der Regierungsspitze und verguld als eine der resolutesten Unterstützerinnen der Ukraine in Europe.

Umfragen zei Kallas vorn

Der Sieg uhrer Partei in dem Baltenstaat mit rund 1,2 Millionen Einwohnern hatte sich schon vor der Wahl am Sonntag abgezeichnet. Who es die Umfragen erwarten ließen, dürfte Kallas nun weiterregieren können. Die 45-jarige oorlogen hebben een driejarige coalitie met de Sozialdemokraten (9 Sitze) en de conservatieve Partei Isamaa (8 Sitze) en, die beide mandaat hebben gekregen. Als de Bundnis fortführen of zijn nieuwe Koalitions-partner zo’n ding doet, zal Kallas zijn offensief zijn. Voordat sollen parteiintern alle opties werden besproken.

“Der Wähler erwartet, dass die Reformpartei die Führung in der neuen Regierung übernimmt. So fell steht fest”, zei Kallas in der Wahlnacht en bedankte beide den Esten für das entgegenbrachte Vertrauen. Mit über 31.000 Stimmen in ihrem Wahlkreis stellte sie one Rekord auf – mehr hatte seit der Unabhängigkeit Estonian von der Sowjetunion 1991 noch niemand bekommen.

Liberale Partij voor het eerst in het Parlement

Zweit- en drittstärkste Kraft wurden twee oppositiepartijen: de rechtse populistische Partei EKRE (17 Sitze) en de links-georiënteerde Zentrumspartei (16 Sitze), die juwelen een inig mandaat einbüßten. Als een größter Stimmengewinner die liberale Partei Estland 200 (14 Sitze) ziet eerst ins Parlament ein. Deskundigen houden rekening met een onderzoek naar een der Regierung für Denkbar.

Eines der beherrschenden Themen des Wahlkampfes war Russlands Krieg tegen de Oekraïne, der in Estland als directe Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird. Das Land teilt eine fast 300 kilometer lang Grenze mit Russland. Als een van de vier talen van de Russisch-Bewohner is, wordt door de Kriegs heikle gesellschaftliche Debatten nieuwe angst – zum Beispiel über Schulunterricht in Russisch Sprache und den Umgang mit der eigen Geschichte en Erinnerungskultur.

Starke Unterstützung der Oekraïne

Seit Russlands Angriff heeft de Kallas als entschiedene Befürworterin von EU-Sanktionen tegen Moskau en Waffenlieferungen en die Oekraïens profiel. Unter ihrer Führung hat Estonia mehr as ein Prozent seiner Wirtschaftsleistung als Militärhilfe and die Ukraine geistet and mehr als 60.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Entschieden fordert sie auch eine Stärkung der Nato-Ostflanke.

Of het nu gaat om de mogelijkheden van het internet, die Estland voor eigen land als eerste land in Europa heeft bereikt. Vom “E-Voting” machtigt diesmal mehr als een Drittel aller Wahlberechtigten Gebrauch – daunter Staatspresident Alar Karis. Insgesamt wurde über die Hälfte aller Stimmen digitale abgegeben – een Rekord. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission bij 63.7 Prozent.

