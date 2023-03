“Ik ben bang om kinderen te krijgen”, vertelde Seha (achternaam geheimgehouden), een inwoner van Seoul, de Zuid-Koreaanse hoofdstad, aan DW. Hoewel ze denkt dat het haar geluk zou brengen, gelooft de 22-jarige dat het hebben van kinderen haar ervan zou kunnen weerhouden haar carrière voort te zetten.

“Ik heb veel getrouwde vrouwen hun baan zien opzeggen om voor hun kinderen te zorgen”, zei ze, eraan toevoegend dat haar collega’s haar zorgen delen.

Het geboortecijfer van Zuid-Korea is sinds 2015 gestaag gedaald. Vorig jaar was het derde jaar op rij waarin de op drie na grootste economie van Azië meer doden dan geboorten zag.

Bovendien brak het land onlangs zijn eigen record voor ’s werelds laagste vruchtbaarheidscijfer. Het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw in Zuid-Korea krijgt, zal naar verwachting zijn gedaald tot 0,78 in 2022, tegen 0,81 een jaar eerder – ver onder het percentage van 2,1 dat nodig is om de natuurlijke bevolkingsgroei in stand te houden.

Dit is geen fenomeen dat uniek is voor Zuid-Korea. Buurland Japan wordt al lang belemmerd door demografische problemen, vooral met zijn snelgroeiende oudere bevolking. De kwestie heeft zo’n impact dat de Japanse premier Fumio Kishida in januari zelfs zei dat het land op de rand van sociaal disfunctioneren staat.

De Chinezen krijgen ook minder kinderen, stellen de bevalling uit of krijgen helemaal geen kinderen. Vorig jaar daalde de bevolking van het land voor het eerst in zes decennia.

De kosten van levensonderhoud schrikken toekomstige ouders af

Oost-Azië heeft nu het laagste vruchtbaarheidscijfer van alle regio’s ter wereld, met 1,2 geboorten per vrouw, vergeleken met 2,3 wereldwijd, volgens het Population Reference Bureau.

De redenen die vrouwen ervan weerhouden om kinderen te krijgen, zijn vergelijkbaar in de hele regio: astronomische huisvestingskosten, de financiële druk van het opvoeden van kinderen in een competitieve samenleving en vrouwen die steeds meer prioriteit geven aan hun carrière.

“Je hebt minimaal € 746.304 ($ 800.000) nodig om een ​​appartement in of nabij Seoul te kopen”, vertelde Heedoh Roh, een ambtenaar die zijn huwelijk plant, tegen DW. “Voor nu hebben we besloten om een ​​huis te huren.”

Uit recente gegevens van de Korea Housing Survey 2021 blijkt dat een gemiddelde werknemer alleen onroerend goed in de hoofdstad kan kopen als hij zijn volledige inkomen iets meer dan 14 jaar spaart.

Roh en zijn verloofde zijn van plan om kinderen te krijgen, en als overheidsmedewerkers kunnen ze tot drie jaar ouderschapsverlof genieten. Roh zei dat het beleid een “grote motivatie” voor hen zou kunnen zijn om ouders te worden in een land waar veel bedrijven geen ouderschapsverlof aanbieden.

Angst voor economische pijn

Dalende geboortecijfers zijn niet de enige demografische situatie waarmee Oost-Azië wordt geconfronteerd. In Japan bestaat bijna een derde van de bevolking uit mensen van 65 jaar en ouder.

Het land heeft ook een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld. In 2022 was bijna één op de 1.500 Japanners minstens 100 jaar oud, vergeleken met ongeveer één op de 5.000 mensen wereldwijd.

Het krimpende aantal jongeren betekent dat het land een kleinere beroepsbevolking heeft en niet in staat is om zoveel geld aan belastingen te innen, wat een negatieve invloed heeft op de economie, zei Thang Leng, universitair hoofddocent bij de afdeling Japanse studies van de National University of Singapore. .

Volgens de World Population Prospects van de Verenigde Naties zou in 2050 een op de drie mensen in Oost-Azië ouder dan 65 jaar kunnen zijn.

China staat voor een nog grotere uitdaging. Met meer dan 1,4 miljard mensen vergrijst de bevolking “op een ongekende schaal”, zegt Sabrina Luk, assistent-professor Public Policy and Global Affairs aan de Nanyang Technological University of Singapore.

Een steeds ouder wordende samenleving, samen met de “4-2-1” gezinsstructuur (vier grootouders, twee ouders en één kind), die het gevolg is van de eenkindpolitiek, betekent een zwaardere “financiële en verzorger” last voor jongere generaties , vertelde Luk aan DW.

China werkt onder de schaduw van de eenkindpolitiek

Experts vrezen dat de eenkindpolitiek van China te laat is opgeheven. Na tientallen jaren een strikt gezinsplanningsbeleid te hebben gevoerd, heeft het toestaan ​​van getrouwde stellen om nu maximaal drie kinderen te krijgen niet geleid tot een toename van het aantal geboorten.

Afgezien van een stijging in 2016, toen het tweekindbeleid werd ingevoerd, is het aantal baby’s dat in China wordt geboren met bijna de helft afgenomen, van 17,86 miljoen in 2016 tot slechts 9,56 miljoen in 2022.

Pogingen van Zuid-Korea om de trend te vertragen hebben vergelijkbare resultaten opgeleverd. In de afgelopen 16 jaar heeft het land € 195,6 miljard ($ 210 miljard) uitgegeven om het geboortecijfer te verhogen, maar het is er niet in geslaagd het tij te keren, zei president Yoon Suk Yeol eind vorig jaar.

Afgezien van financiële prikkels, hebben pogingen om de lasten van de kinderopvang voor werkende ouders te verlichten “oprechte steun van werkgevers” nodig, zei Thang, erop wijzend dat veel vaders bang zijn om vaderschapsverlof op te nemen uit angst voor nadelen op het werk.

Ondertussen, aangezien het zwangerschapsverlof in China minstens 98 dagen duurt, worden vrouwen zonder kinderen of slechts één kind vaak geconfronteerd met discriminatie op het werk. Sommige werkgevers zijn op hun hoede voor vrouwelijke werknemers die niet beschikbaar zijn na de bevalling, zei Luk.

Buitenlandse arbeid biedt oplossing?

Terwijl veel landen in andere regio’s zich tot buitenlandse arbeidskrachten hebben gewend om hun krimpende personeelsbestand aan te vullen, hebben Oost-Aziatische landen het idee nog niet volledig omarmd.

In Japan vormen buitenlanders slechts 1,5% van de geregistreerde bevolking – een cijfer dat veel lager is dan in andere geïndustrialiseerde landen. In Duitsland is de ratio bijvoorbeeld ongeveer 15,8%.

Thang verwacht echter in de toekomst meer afhankelijk te worden van buitenlandse werknemers. Zuid-Korea voert al een meer migrantenvriendelijk beleid en er zijn plannen om een ​​immigratiebureau op te richten.

China daarentegen is geen “populaire bestemming voor immigranten”, zei Luk.

In 2020 vormden ze, zelfs met buitenlandse inwoners van Hongkong en Macau samen, slechts 0,1% van het totale personeelsbestand.

Tot overmaat van ramp verhuizen er meer mensen uit China dan erin. Sinds de VN in 1950 begonnen met het opstellen van statistieken, heeft China een netto negatief aantal migranten gehad. Voorlopig zullen regeringen in Oost-Azië blijven zoeken naar levensvatbare oplossingen voor hun krimpende bevolking.

Bewerkt door: Leah Carter