Oorzaak van helikoptercrash waarbij Chris ‚Willow‘ Wilson omkwam, onthuld

De piloot van de helikopter die vorig jaar in Australië neerstortte en daarbij een krokodilleneierenjager uit het populaire reality-tv-programma ‘Outback Wrangler’ doodde, heeft het vliegtuig waarschijnlijk niet bijgetankt – nadat hij cocaïne had gebruikt in de dagen voorafgaand aan de noodlottige vlucht, hebben onderzoekers ontdekt .

Chris ‘Willow’ Wilson bungelde aan een lijn van ruim 30 meter, op zoek naar krokodilleneieren om op te scheppen in een afgelegen deel van het Northern Territory op 28 februari 2022, toen de Robinson R44-helikopter die hem vervoerde halverwege de vlucht zonder brandstof kwam te zitten. Dat schrijft het Australian Transport Safety Bureau (ATSB) in zijn ongevallenrapport dat woensdag is vrijgegeven.

Toen het vliegtuig uit de lucht viel, liet de piloot, Sebastian Robinson, de haken en de lijn los die Wilson in de lucht hielden, waardoor hij naar zijn dood stortte.

De hoogte van de vrijlating, die ongeveer 9 meter bedroeg, was “waarschijnlijk niet te overleven”, concludeerde ATSB.

“Gebaseerd op analyse van brandstofmonsters en ander bewijsmateriaal, bleek uit het ATSB-onderzoek dat de helikopter waarschijnlijk niet was bijgetankt bij een brandstofdepot op ongeveer driekwart van de weg tussen Darwin en het jachtgebied voor krokodilleneieren”, schreef hoofdcommissaris Angus Mitchell.

Hij gaf Robinson de schuld dat hij niet had opgemerkt dat het brandstofniveau was gedaald voordat de motor van de helikopter afsloeg.

Uit het 21 maanden durende onderzoek bleek ook dat de “blootstelling van de piloot aan cocaïne” in de dagen vóór de crash “de kans op vermoeidheid, depressie en onoplettendheid verhoogde, maar er was onvoldoende bewijs om te bepalen of deze effecten zich voordeden.”

Robinson overleefde de crash, maar liep ernstige verwondingen aan zijn wervelkolom op.

Het rapport van het bureau vermeldde ook fouten die zouden zijn gemaakt door het bedrijf Helibrook, eigendom van een andere ‚Outback Wrangler‘-ster, Matt Wright, die de gedoemde helikopter bestuurde.

ATSB zei dat de exploitant geen goed veiligheidsbeheersysteem gebruikte om “operationele gevaren systematisch te identificeren en te beheren.”

Drie mensen zijn aangeklaagd in verband met het ongeval, waaronder de 44-jarige Wright, die vorig jaar te maken kreeg met beschuldigingen van verstoring van de rechtsgang, vernietiging van bewijsmateriaal, het verzinnen van bewijsmateriaal, het hinderen van getuigen en onrechtmatige binnenkomst.

Wright heeft elk wangedrag ontkend en beschreef wat er gebeurde als een ‘tragisch ongeval’.

‘Outback Wrangler’, dat in 2011 in première ging en in meer dan 90 landen werd uitgezonden, volgde de vangst en verplaatsing van gevaarlijke beestjes, waaronder krokodillen, als onderdeel van het beheer van de dierenpopulatie.