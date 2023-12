Oorlog tussen Israël en Hamas: het Israëlische offensief verschuift naar het zuiden van Gaza

KHAN YOUNIS, Gazastrook (AP) – Israël heeft zaterdag doelwitten in het drukke zuiden van Gaza bestookt en opdracht gegeven om meer wijken die bestemd zijn voor aanvallen te evacueren, waardoor het dodental is opgelopen toen de Verenigde Staten en anderen er een dag later op aandrongen meer te doen om burgers te beschermen. een wapenstilstand mislukte.

Het vooruitzicht op verdere staakt-het-vuren in Gaza leek somber, toen Israël zijn onderhandelaars terugriep en de plaatsvervangend leider van Hamas zei dat elke verdere ruil van door Gaza bezette gijzelaars voor door Israël gevangengenomen Palestijnen alleen zou gebeuren als onderdeel van het beëindigen van de oorlog.

“We zullen de oorlog voortzetten totdat we al zijn doelen hebben bereikt, en het is onmogelijk om die doelen te bereiken zonder de grondoperatie”, zei premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond in een toespraak.

Minstens 200 Palestijnen werden na de aanslag gedood De gevechten werden vrijdagochtend hervat volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, na de wapenstilstand van een week met de heersende militante groep Hamas in het gebied. Verschillende woongebouwen met meerdere verdiepingen werden zaterdag getroffen, waardoor wijken in enorme rookwolken werden gehuld.

Het leger liet ook pamfletten vallen waarin opdracht werd gegeven tot de evacuatie van gebieden die ongeveer een kwart van de Gazastrook uitmaken, met honderdduizenden inwoners, aldus VN-waarnemers. Voorafgaand aan een hervatting van de gevechten hadden de Verenigde Staten Israël gewaarschuwd een aanzienlijke nieuwe massale ontheemding te vermijden.

Afzonderlijk maakte het ministerie het totale dodental in Gaza sinds het begin van 7 oktober bekend oorlog was de 15.200 gepasseerd, een scherpe stijging ten opzichte van de vorige telling van ruim 13.300 op 20 november. Het ministerie maakt geen onderscheid tussen sterfgevallen onder burgers en strijders, maar zegt dat 70% van de doden vrouwen en kinderen waren. Volgens het rapport zijn sinds het begin van de oorlog ruim 40.000 mensen gewond geraakt.

“Er zijn te veel onschuldige Palestijnen vermoord. Eerlijk gezegd zijn de omvang van het lijden onder de burgerbevolking en de beelden en video’s die uit Gaza komen verwoestend”, zei de Amerikaanse vice-president Kamala Harris tegen verslaggevers tijdens de persconferentie. de COP28-klimaatconferentie in Dubaï.

De oproep van de VS, de nauwste bondgenoot van Israël, om burgers te beschermen kwam nadat een offensief in de eerste weken van de oorlog grote delen van Noord-Gaza had verwoest. Ongeveer 2 miljoen Palestijnen, bijna de gehele bevolking van Gaza, zitten nu opeengepakt in de zuidelijke helft van het gebied.

Het Israëlische leger zei dat het de afgelopen dag meer dan 400 Hamas-doelen in Gaza had getroffen, waaronder meer dan 50 in de stad Khan Younis en omliggende gebieden in het zuiden.

Bombardementen verwoestten zaterdag een blok van ongeveer vijftig woongebouwen in de wijk Shijaiyah in Gaza-stad en een gebouw van zes verdiepingen in het stedelijke vluchtelingenkamp Jabaliya aan de noordelijke rand van de stad, aldus het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken.

Bij de Shijaiyah-aanvallen kwamen ruim zestig mensen om het leven en ruim driehonderd mensen werden begraven onder het puin, zeiden de waarnemers, daarbij verwijzend naar de Palestijnse Rode Halve Maan. Het Israëlische leger zei dat het een Hamas-bataljonscommandant in het gebied had gedood, maar gaf geen details over de operatie. Bewoners konden niet worden bereikt.

Palestijnen kijken naar de verwoesting na het Israëlische bombardement in het vluchtelingenkamp Khan Younis in de Gazastrook op vrijdag 1 december 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman)

Bij de staking in Jabaliya vielen tientallen doden en gewonden, zeiden inwoners Hamza Obeid en Amal Radwan.

“Het gebouw veranderde in een hoop puin”, zei Obeid. AP-video liet zien dat rook opsteeg terwijl mannen, sommigen in sandalen, zich een weg baanden over het puin. Het Israëlische leger bevestigde dat het actief was in Jabaliya en zei dat het Hamas-tunnels in de omgeving had gevonden en vernietigd. Het woongebouw werd negentig minuten geleden getroffen nadat troepen pamfletten hadden laten vallen waarin de bewoners werden bevolen te evacueren, aldus VN-waarnemers.

Een krachtige aanval trof ook een cluster van gebouwen met meerdere verdiepingen in Hamad City, een door Qatari gefinancierde woningbouwontwikkeling aan de rand van Khan Younis. Rook overspoelde het complex. Er werd niet onmiddellijk iets gezegd over de slachtoffers.

‘Waar is het veilig? Ik zweer bij God, niemand weet het, waar gaan we heen? vroeg Zohair al Raai, die zei dat zijn familie een opgenomen bericht had ontvangen waarin stond dat hun gebouw moest worden geëvacueerd.

Ondertussen zeiden Palestijnse militante groepen in Gaza dat ze een spervuur ​​van raketten op Zuid-Israël hadden afgevuurd. Luitenant-kolonel Peter Lerner, een woordvoerder van het Israëlische leger, zei dat Hamas er meer dan 250 heeft gelanceerd sinds het einde van het staakt-het-vuren. Er waren geen directe meldingen van gewonden.

Tijdens een zaterdagbezoek aan Israël en de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zei een aanklager van het Internationaal Strafhof dat zijn kantoor serieus verder wil gaan met het onderzoeken van beschuldigingen van oorlogsmisdaden aan beide kanten.

“Elke acteur zou er zonder enige twijfel aan moeten twijfelen dat hij zich nu aan de wet moet houden”, vertelde Karim Khan aan de omroep Palestine TV. “En als je je nu niet aan de wet houdt, klaag dan later niet.”

Nu de gevechten weer zijn hervat, heeft het Israëlische leger een online kaart gepubliceerd waarin Gaza in honderden genummerde percelen is opgedeeld en werd de bewoners gevraagd zich vertrouwd te maken met het nummer van hun locatie, voordat er evacuatiewaarschuwingen volgden.

Zaterdag noteerde het leger ruim twintig pakketnummers rond Gaza-stad en ten oosten van Khan Younis. Afzonderlijk liet het pamfletten vallen met evacuatiebevelen over steden ten oosten van Khan Younis, Jabaliya en oostelijke wijken van Gaza-stad.

Een inwoner van Khan Younis zei dat een buurman een telefoontje kreeg van het Israëlische leger met de waarschuwing dat huizen in het gebied zouden worden getroffen. “We zeiden tegen hen: ‘We hebben hier niets, waarom willen jullie het aanvallen?’” zei de bewoner, Hikmat al-Qidra. Al-Qidra zei dat het huis verwoest was.

Palestijnen die gewond zijn geraakt bij het Israëlische bombardement op de Gazastrook worden vrijdag 1 december 2023 naar een ziekenhuis in Khan Younis gebracht. (AP Photo/Fatima Shbair)

De kaarten en folders veroorzaakten paniek en verwarring in het drukke zuiden, waar mensen niet naar het noorden van Gaza of het naburige Egypte kunnen gaan en zich binnen het gebied van 220 vierkante kilometer moeten verplaatsen.

“Er is geen plek om naartoe te gaan”, zei Emad Hajar, die een maand geleden naar Khan Younis vluchtte. „Zij heeft ons uit het noorden verdrevenen nu dwingen ze ons om het zuiden te verlaten.”

Mark Regev, een senior adviseur van Netanyahu, zei dat Israël “maximale inspanning” levert om burgers te beschermen en dat het leger folders, telefoontjes en radio- en tv-uitzendingen heeft gebruikt om Gazanen aan te sporen bepaalde gebieden te verlaten. Hij voegde eraan toe dat Israël overweegt een veiligheidsbufferzone te creëren die Gazanen geen directe toegang te voet tot het grenshek zou toestaan.

Israël zegt dat het doelwit is Hamas-agenten en wijt de burgerslachtoffers aan de militanten en beschuldigt hen ervan in woonwijken te opereren. Het beweert duizenden militanten te hebben gedood, zonder bewijs te leveren. Israël zegt dat 77 van zijn soldaten zijn omgekomen bij het offensief in het noorden van Gaza.

Ook zaterdag zei de Palestijnse Rode Halve Maan dat het het eerste konvooi hulpvrachtwagens via de grensovergang bij Rafah met Egypte had ontvangen sinds de hervatting van de gevechten. Wael Abu Omar, een woordvoerder van de Palestijnse Crossings Authority, zei dat er honderd vrachtwagens binnenkwamen, waaronder drie met een inhoud van 150.000 liter (bijna 40.000 gallons) brandstof.

Ondertussen vertelde Harris aan de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi in een vergadering dat de VS “onder geen enkele omstandigheid” de gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit Gaza of de Westelijke Jordaanoever, een aanhoudende belegering van Gaza of het hertekenen van de grenzen zouden toestaan, aldus een Amerikaanse samenvatting.

Palestijnen kijken naar de verwoesting na het Israëlische bombardement in het vluchtelingenkamp Khan Younis in de Gazastrook op vrijdag 1 december 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman)

De 7 oktober aanval door Hamas en andere militanten ongeveer 1.200 mensen gedood, voornamelijk burgers, in het zuiden van Israël. Ongeveer 240 mensen werden gevangengenomen.

De hernieuwde vijandelijkheden zijn toegenomen zorgen voor 137 gijzelaarsdie volgens het Israëlische leger nog steeds worden vastgehouden nadat 105 mensen waren vrijgelaten tijdens de wapenstilstand. Een 70-jarige vrouw die door Hamas werd vastgehouden, werd volgens haar kibboets zaterdag dood verklaard. Ze is de achtste gijzelaar waarvan bekend is dat ze is overleden.

Tijdens een bijeenkomst van tienduizenden mensen in Tel Aviv riepen vrijgelaten gijzelaars op tot de vrijlating van de rest. In een videotoespraak sprak Yaffa Adar, 85, zich specifiek uit voor kinderen die worden vastgehouden en zei: „Ik wil ze nu zien – niet als ik in een kist lig.“

Tijdens de wapenstilstand Israël heeft 240 Palestijnen vrijgelaten. De meeste van degenen die door beide partijen werden vrijgelaten, waren vrouwen en kinderen.

Mroue rapporteerde vanuit Beiroet en Anna rapporteerde vanuit New York. Associated Press-schrijvers Julia Frankel, Iris Samuels en Nebi Qena in Jeruzalem hebben bijgedragen aan dit rapport.

