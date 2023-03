CNN

De chef van de Russische privé-militaire groep Wagner, Yevgeny Prigozhin, heeft zaterdag aangekondigd dat hij van plan is om tegen half mei ongeveer 30.000 nieuwe strijders te rekruteren, volgens een spraakbericht dat op Telegram is gepubliceerd.

Prigozhin beweerde ook dat Wagner gemiddeld 500 tot 800 mensen per dag rekruteert, soms wel 1.200 mensen per dag.

“Het is mogelijk dat dit aantal rekruten na enige tijd afneemt; we zijn echter van plan om medio mei het aantal jagers van de eenheid met ongeveer 30.000 te verhogen, ‘zei Prigozhin in een audiobericht.

Wagner is een huurlingenbedrijf dat wordt geleid door Prigozhin, die de afgelopen maanden zeer zichtbaar was in de frontlinie – en altijd snel de eer opeiste voor Russische opmars.

De groep staat bekend om zijn botte en meedogenloze tactieken en om weinig respect voor de levens van zijn eigen soldaten. Luitenant-generaal Mark Hertling beschreef zijn tactiek in Oost-Oekraïne als “alsof je vlees aan een vleesmolen voert”.

Vorige week zei Prigozhin dat Wagner rekruteringsinspanningen had geopend in 42 steden in Rusland.

Wagner heeft zijn aandacht gericht op het werven van huurlingen van sportclubs, boksscholen en andere sportscholen, evenals mannen die eerder contracten van zes maanden hebben voltooid en opnieuw kunnen worden aangenomen. Wagner heeft ook een klein aantal buitenlandse strijders gerekruteerd.

CNN meldde eerder dat Wagner zei dat het in januari stopte met rekruteren uit gevangenissen. De rekruteringscampagne voor gevangenissen kreeg veel publiciteit en was wijdverspreid, en leverde vorig jaar maar liefst 40.000 strijders op voor Wagner.

Maar veel van de rekruten van de particuliere militaire groep zijn gedood of gewond in zware gevechten rond de stad Bakhmut, het toneel van een maandenlange strijd.

Dat de groep op zoek is naar tienduizenden nieuwe strijders, suggereert dat ze grote verliezen heeft geleden in het conflict.

Eerder deze maand erkende Prigozhin dat de situatie in Bakhmut “moeilijk, heel moeilijk was, met de vijand die elkaar om elke meter bevochten”.

Hoewel Wagner incrementele winst boekte rond Bakhmut en nu het oostelijke deel van de stad in handen heeft, bracht dit enorme kosten met zich mee. Prigozhin riep op tot de steun van reguliere Russische troepen en een betrouwbaardere stroom munitie, maar geen van beide kwam. Hij beschuldigde het Russische ministerie van Defensie ervan zijn strijdmacht te willen wurgen.

Een Oekraïens militair inlichtingenrapport verkregen door CNN beschrijft de meedogenloze tactieken die door Wagner werden gebruikt. Het rapport, gedateerd december 2022, concludeerde dat “de dood van duizenden Wagner-soldaten er niet toe doet voor de Russische samenleving.”

In januari zei een voormalige Wagner-huurling in een exclusief CNN-interview dat de brutaliteit waarvan hij getuige was in Oekraïne hem er uiteindelijk toe aanzette om over te lopen.