Nadat vivo een samenwerking aanging met lensmaker Zeiss, heeft het enkele van de meest indrukwekkende mobiele camera’s op de markt geproduceerd en de vivo X90 Pro is een van zijn beste tot nu toe. Het is een beetje jammer dat het Pro + -model de wereldmarkt niet zal halen, maar de X90 Pro is op zichzelf al zeer concurrerend met de huidige vlaggenschip-smartphonecamera’s.

Een groot deel van onze videoreview is gewijd aan de camera – met een goede reden ook, de 1” 50MP hoofdsensor en de 50MP 2x portretcamera met extra helder diafragma zijn ronduit voorbeeldig. Zelfs de 12 MP ultrabrede module verdient lof.













Vivo X90 Pro

Dit is trouwens de eerste keer dat we de nieuwe Dimensity 9200 hebben getest en we zijn onder de indruk – de chipset laat de Snapdragon 8 Gen 1 en Dimensity 9000 in het stof achter. Het is niet zo snel als de 8 Gen 2, maar we hebben nooit een tekort aan vermogen gevoeld. Natuurlijk kreeg het hulp van de vivo V2 ISP om de uitstekende cameraresultaten te produceren.

Vivo verbeterde ook merkbaar de batterijduur in vergelijking met de X80 Pro van vorig jaar, wat niet slecht was, maar ook niet indrukwekkend. Een stap terug waar we niet van houden, is het nieuwe scherm – het model van vorig jaar had een QHD + LTPO-paneel, dit heeft een paneel van 1.260 x 2.800 pixels met alleen 120Hz- en 60Hz-modi. Een langere lens had ook geen kwaad gekund.

Ga naar onze schriftelijke recensie voor nog een blik op onze laboratoriumtests en blader door de galerij met cameravoorbeelden.