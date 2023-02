Cadeaus bedenken voor iedereen is een uitdaging, vooral tijdens die drukke feestdagen waar je niet voor één persoon iets ophaalt. Je wilt ook niet die persoon zijn die iedereen cadeaubonnen geeft. Daarom hebben we deze lijst samengesteld met onze favoriete cadeaus onder de $ 100 voor iedereen op je lijst.

De kans is groot dat iemand op je lijst al de traditionele fallbacks krijgt, zoals een mok, een stropdas of sokken (en waarschijnlijk teleurgesteld zal zijn). Maar gelukkig voor jou hebben we een lijst samengesteld met geweldige cadeau-ideeën die in het bereik van $ 50 tot $ 100 vallen en die je ontvanger gegarandeerd zullen bekoren.

Of je nu de favoriete hobby van een dierbare wilt ondersteunen, leren wilt aanmoedigen of hem of haar wilt helpen deze winter knus en comfortabel te blijven, je vindt hier voor elk wat wils, van kinderen tot volwassenen.

Als je hier niet ziet wat je zoekt, bekijk dan onze andere razzia’s voor meer geweldige keuzes, waaronder de beste technische geschenken onder de $ 100 en de beste cadeaus voor $ 50 of minder.

Amazone Kent u iemand die van kombucha houdt en deze regelmatig drinkt? Met deze kit kunnen ze leren hoe ze het thuis kunnen maken in elke smaak die ze maar willen. Het wordt geleverd met alles wat je nodig hebt om heerlijke, sprankelende kombucha te zetten, waaronder een gallonpot, losse thee, een temperatuurmeter, beugelflessen, een starter en meer. Je ontvangt prijsmeldingen voor Kombucha-brouwset

Nordström Deze pantoffels van suède en pluizige wol zijn een geweldig cadeau voor bijna iedereen. Draag deze knusse pantoffels door het hele huis om je voeten warm te houden en beschermd tegen de koude vloer. Je ontvangt prijsmeldingen voor Ugg Scuff Slippers

Aardewerk Schuur Zeker, Spotify is geweldig, maar er gaat niets boven het retrogevoel van echte platen en draaiend vinyl. Deze Bluetooth-compatibele, draagbare draaitafel raakt alle juiste noten. Je kunt niet alleen LP’s afspelen, maar je kunt ook draadloos muziek streamen vanaf elk apparaat. En hoewel het geluid niet zo eersteklas is als waanzinnig dure modellen, kun je de coole retro-esthetiek niet verslaan. Je ontvangt prijsmeldingen voor Crosley Voyager draaitafel

Klik en groei Deze Click & Grow kruidentuin voor binnen is een attent cadeau voor iedereen die graag verse kruiden bij de hand heeft. Het is eenvoudig te bedienen en laat je het hele jaar door basilicum, peterselie, koriander en zelfs tomaten telen. Je hoeft niet eens groene vingers te hebben, zo makkelijk is het. Vul gewoon de basis met water, doe de peulen erin en kijk hoe je spruiten groeien. Het enige wat je hoeft te doen is af en toe wat water toe te voegen. Makkelijk.

Een rugzak die zowel studenten, gymratten als reizigers zal aanspreken, deze waterbestendige tas is een geweldig cadeau-idee voor iemand die constant onderweg is. Stijlvol en toch stoer, er is genoeg ruimte om je spullen comfortabel mee te nemen. Je ontvangt prijsmeldingen voor Fjallraven, Kanken Classic Backpack for Everyday, Pastel Lavender

Amazone Voor mensen die van koken houden, bestaat er niet zoiets als te veel messen. Het universele mes van de Global Chef kan hakken, snijden, snijden en dobbelen. Dit 5-inch mes is perfect voor fruit, groenten, kaas en alles dat meer finesse vereist dan een typisch 6-inch of kolossaal 8-inch mes.

Fujifilm Deze camera combineert het plezier van een ouderwetse instantcamera met de stijl en functionaliteit van moderne camera’s. Er is een selfie-modus met één druk op de knop en een optie voor automatische belichting waarmee u betere foto’s kunt maken. Deze camera is een geweldige optie voor iedereen, van kinderen tot tieners tot een vintage fotohobbyist. Je ontvangt prijsalerts voor Fujifilm Instax Mini 11 (Lilac Purple)

Kalm Het eenjarige abonnement van Calm is een uitstekende manier om het unieke geschenk van mindfulness en herstel te geven. De app biedt meditatie, ademhalingsoefeningen, muziek, verhalen en videosessies voor iedereen die behoefte heeft aan ontspanning, een betere nachtrust en het verminderen van stress.

Osmo STEM-speelgoed is een rage voor ouders die de inventiviteit van hun kinderen op het gebied van wetenschappen willen stimuleren. De Osmo is een leermiddel dat samenwerkt met een Fire-tablet om het lezen, kritisch denken en motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren. Dit speelgoed is het beste voor kinderen van 3 tot 5 jaar oud. (Hier zijn al onze favoriete STEM-speelgoed.) Je ontvangt prijsmeldingen voor Osmo Little Genius Starter Kit voor Fire Tablets

Sephora Als je niet bekend bent met het merk Anastasia Beverly Hills, maar een veilige gok wilt voor elk door schoonheid geobsedeerd familielid, koop dan dit palet. De combinatie van matte en glanzende afwerkingen betekent dat er genoeg stijlen zijn om mee te experimenteren.

Amazone Iedereen houdt van de favoriete geanimeerde hondenfamilie van Australië. Geef kleintjes urenlang speelplezier cadeau met deze nieuwe, interactieve speelhuisset. Het grote (17 inch lang en 30 inch breed) huis kan gemakkelijk worden opgevouwen voor opslag, en je kunt er Bingo, Bluey, Chatterbox en Nana in stoppen, plus alle accessoires. Wanneer kinderen op de Octopus drukken, worden lichten en geluiden geactiveerd voor spelen op niveau. Je ontvangt prijsmeldingen voor Bluey Ultimate Lights and Sounds Playhouse

zonnig Een grof gebreide sprei is perfect om tv te kijken of gewoon lekker op de bank te kruipen. Het voegt ook een vleugje kleur en opvallende textuur toe aan elk woon- of slaapkamerdecor. Dit is het perfecte kerstcadeau als de dagen kouder worden en je je wilt nestelen met cacao. Je ontvangt prijsmeldingen voor Sunyrisy grof gebreide plaid

Meer vakantiekeuzes