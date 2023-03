Die Grippesaison in Deutschland begint atypisch en wordt zo vaak: Nach einer ungewöhnlich frühen Welle vor dem Jahreswechsel soorgen non Viren des Subtyps Influenza-B nach einer Unterbrechung zum Jahreswechsel für nieuwe Infektionsdynamiken.

In Duitsland begon een zweite Grippewelle in Dieser Saison. Nach der Definition of Robert Koch-Instituts (RKI) wird der Beginnende terugblik op die Woche tot 5. Maart, wie van hen wöchentlichen Message zu akuten Atemwegserkrankungen vom Abend hervorgeht. Die zweite Grippewelle sei durch die Zirkulation von Influenza-B-Viren worden ausgelöst. Damit kreeg de Grippesaison in Deutschland ungewöhnlich weiter.

In dieser Saison gabs es nach RKI-Daten bereits een außergewöhnlich frühe Grippewelle vor dem Jahreswechsel. Diese wurde durch Influenzaviren des Subtyps A(H3N2) verursacht. Diese Welle zorgde ervoor dat de Weihnachtsferien relatieve schnell ausgebremst, soss die Kriterien für das Ende der Welle schon in der eerste Calendarwoche 2023 erfüllt waren. Im Vergleich zum Beginners Grippewelle steige die Influenza-Aktivität zurzeit Langamer en Kleiner an.

In de verschillende seizoenen die Grippewellen kent, is de kans groot dat de ziekte van Influenza-A-Viren begint bij het begin van de ziekteverzuim tegen een anti-influenza-B-viren. “Dies goes aber fließend ineinander über”, heeft de RKI kürzlich auf Anfrage erklärt. Durch Influenza B sei es dann zu einer Verlängerung der Grippewelle komkomen, aber nicht zu einer Unterbrechung mit onem so deutlichen Abfall der Influenza-Aktivität die in dieser Saison um den Jahreswechsel.

Corona verandert gewohnten Verlauf grimmig

Grote kans dat de Einschätzung sind Ergebnisse aus onem Überwachungssystem, bei dem Proben von Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen untersucht zijn. Routinematig wordt er gewerkt aan verschillende risico’s, zoals Rhinoviren, Sars-CoV-2 en Influenza.

Die jährliche Grippewelle begon in de jaren voor Corona met RKI in januari en dauerte drie tot vier maanden. In de afgelopen twee seizoenen veranderen de pandemie en de dag van de massa’s van gewohnten Verlauf jedoch stark: 2020/21 fiel die Grippewelle weltweit aus. Tot en met 2021/22 kam es in Deutschland op een dag met een van de meest gewenschte massa’s, die Meldezahlen gingen eerst naar de Osterferien en stopten verschillende keren in die Höhe.