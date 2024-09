Stand: 30.09.2024 15:30 Uhr In Bentwisch bij Rostock bevinden ze zich bijna aan het einde van de Munitionsbergungsdienstes. Dit betekent dat je de auto’s moet bekijken met de informatie die je nodig hebt voor een zollkontrolle op de Rostocker Überseehaven. Geïnspireerd door de Hamburger Zoll.

Na de vlucht van drie mannen met een auto in Rostock en het Fonds voor de Rugzakken met Schusswaffen in Bentwisch (district Rostock) is hetzelfde als het Zollfahndungsamt Hamburg voor de herfst. Een persoon die zich bezighoudt met de dienst, is gespecialiseerd in de illegale levering van Waffen en Drogen. Aktuell äuft de Afhandung nach dem Auto – een zilvergrijze VW Passat met de Zweedse Kennzeichen: WPX302. De Polizei is een Hinweise von Zeugen.

Mann wirft rugzak uit de auto





Met elke zoon heb je drie mannen met een veilige auto en een zollkontrolle in Rostocker die toezicht houden op de haven enzovoort. Nachdem meer Streifenwagen das flüchtige Auto verolgten, maarde das Auto in Bentwisch aine Fulllbremsung. Een van de mannen springt in hun auto, reist weg van een rugzak en loopt in hun auto. Een onduidelijke oorlog zat in de rugzak en kam der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz. Binnen een straal van 100 meter moeten de Fondsen door 21 bewoners en bewoners in veiligheid zijn gebracht, en de Gepäckstück zou untersuchen zijn.

Meer Schusswaffen en Magazine gefunden

Met behulp van röntgenfoto’s die konden worden gemaakt, zaten ze ook in de rugzak achter de Schusswaffen en elf tijdschriften. De drie mannen konden met eigen hulp vliegen. De politieagenten waren overdag erg druk, waardoor de politieagenten aanwezig waren tijdens de periode waarin de Federale Politie in een regionale zone in Hoge Hagen werd aangetroffen en de voorgaande gebeurtenissen werden geregistreerd.

Strafanzeige tegen 38-Jährigen

Beide personen treden 38 jaar lang zelfstandig op als Albanezen, woonachtig in Zweden. De politie heeft strikte regels met betrekking tot de handhaving van het Waffengesetz, de regels van de verantwoordelijke autoriteiten in het wegverkeer en ook een wettelijke vereiste voor de handhaving van de wet door de Zollbeamten. De Staatsanwaltschaft Rostock heeft een Haftbefehl die de 38-jarige Zweden erlassen.