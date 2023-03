CNN

—



De vier Amerikanen die volgens de autoriteiten vrijdag in Mexico zijn ontvoerd, waren een hechte groep vrienden die vanuit South Carolina waren gereisd, zodat een van hen – een moeder van zes kinderen – een medische procedure over de grens kon ondergaan, vertelden twee familieleden aan CNN.

De 33-jarige Latavia ‘Tay’ Washington McGee reed met Shaeed Woodard, Zindell Brown en hun vriend Eric naar Mexico voor de ingreep, maar ze haalde de afspraak met haar dokter op vrijdag niet, vertelde haar moeder Barbara Burgess aan CNN.

Zondag zei Burgess dat ze door de FBI was geïnformeerd dat haar dochter was ontvoerd en in gevaar was. ‘Ze zeiden dat als ze me belt, ik ze moet bellen’, zei ze.

De Mexicaanse autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar de vermiste Amerikanen, die vrijdag de grensstad Matamoros binnenreden en werden beschoten door een niet-geïdentificeerde schutter en “in een voertuig werden geplaatst en door gewapende mannen van het toneel werden gehaald”, aldus de FBI.

Een onschuldige Mexicaanse omstander werd ook gedood tijdens de ontmoeting, zei de Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Ken Salazar.

Onderzoekers geloven dat de Amerikanen ten onrechte het doelwit waren van een Mexicaans kartel dat hen waarschijnlijk aanzag voor Haïtiaanse drugssmokkelaars, vertelt een Amerikaanse functionaris die bekend is met het lopende onderzoek aan CNN.

De Amerikaanse burgers hebben geen criminele geschiedenis die door onderzoekers is geïdentificeerd, aldus de bron.

De groep vrienden, die “als lijm” aan elkaar verbonden waren, groeide samen op in South Carolina, vertelde Brown’s zus Zalandria Brown aan CNN.

“Zindell is als mijn schaduw, hij is als mijn zoon, hij is als mijn heupbeen. We zijn zo hecht,’ zei de zuster.

Dit was de tweede keer dat Washington McGee naar Mexico ging voor een medische ingreep, zei haar moeder. Ongeveer twee tot drie jaar geleden, zei Burgess, reisde haar dochter naar het land voor een operatie.

Mexico is een populaire bestemming geworden voor ‘medisch toerisme’ en trekt reizigers aan die mogelijk op zoek zijn naar goedkopere alternatieven of medische behandelingen die niet zijn goedgekeurd of niet beschikbaar zijn in de VS. Maar de CDC waarschuwt dat de groeiende trend gevaarlijke risico’s met zich mee kan brengen, afhankelijk van de bestemming en faciliteit, inclusief infectie en mogelijke complicaties na de procedure.

Bonnen gevonden in het voertuig van de groep gaven ook aan dat de Amerikanen in Mexico waren voor medische procedures, vertelt een Amerikaanse functionaris met kennis van het onderzoek aan CNN.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zei maandag dat de groep de grens was overgestoken om ‘medicijnen te kopen’.

López Obrador zei dat de “hele regering” werkt aan het oplossen van de zaak, en hij hoopt dat er binnenkort meer details beschikbaar zullen zijn.

Mexicaanse en Amerikaanse functionarissen hebben weinig details vrijgegeven over het verloop van de ontvoeringen, maar foto’s verkregen door CNN lijken de fragmenten te tonen van de scène waar de situatie zich voordeed.

Foto’s verkregen door CNN laten zien dat de auto, vermoedelijk bestuurd door de Amerikanen, crashte met een ander voertuig voordat ze ter plekke onder schot werden genomen.

De FBI wil de authenticiteit van de foto’s niet bevestigen, maar CNN heeft de afbeeldingen gegeolokaliseerd en hun authenticiteit bevestigd met een Amerikaanse functionaris die op de hoogte is van het onderzoek.

Op de foto’s is een vrouw te zien die naar drie mensen kijkt en vervolgens naast hen zit die op de grond liggen buiten een witte minibus. Alle deuren van het busje staan ​​open. Het is onduidelijk of de vier mensen op de foto’s Amerikaanse staatsburgers zijn.

De vrouw lijkt vervolgens op de laadbak van een witte pick-up te zijn geladen, waarnaast meerdere mensen op straat te zien zijn, blijkt uit de foto’s.

Op een foto is te zien dat er een ambulance is gearriveerd, maar het is onduidelijk of er medische hulp werd verleend.

Een video die ook door CNN is verkregen, toont een vrouw en andere niet-geïdentificeerde mensen die ruwweg in een witte pick-up worden geladen. CNN heeft bevestigd dat de video overeenkomt met het incident, maar heeft niet onafhankelijk bevestigd dat het de vier Amerikanen zijn die in de video worden getoond.

Op de video is te zien hoe de vrouw door twee onbekende mensen op de laadvloer van de vrachtwagen wordt getrokken of geduwd, terwijl een derde, zichtbaar bewapende man toekijkt. De drie mannen lijken vervolgens ten minste twee slappe mensen op de laadbak van de vrachtwagen te slepen, laat de video zien.

Mary McFadden, de tante van Washington McGee, vertelde CNN dat toen de familie niets van de groep hoorde, ze online begonnen te zoeken naar nieuws uit het gebied waar de vrienden naartoe waren gereisd. Toen kwamen ze een video tegen waarin ze beschreef hoe McGee werd ontvoerd.

“We herkenden haar en haar blonde haar,” zei McFadden. Ze herkende ook de kleding van haar nicht van een live video die Washington McGee eerder op vrijdag op Facebook had gepost.

“Dit gebeurde bij klaarlichte dag. We weten niet of ze dood of levend is. Op de laatste foto die we zagen, liep ze levend.”

“Ze is een moeder en we hebben haar nodig om hier terug te komen voor haar kinderen,” zei ze, eraan toevoegend dat McGee’s kinderen in leeftijd variëren van 6 tot 18 jaar oud.

Federale en lokale Mexicaanse autoriteiten werken mee aan de zoektocht naar de vermiste Amerikanen, zei procureur-generaal Irving Barrios Mojica van Tamaulipas maandag.

Onderzoekers hebben gewerkt aan het verzamelen van bewakingsbeelden, het verzamelen van ballistiek en vingerafdrukken, het nemen van biologische monsters voor genetische profielen en het verwerken van de betrokken voertuigen, aldus Tamaulipas-functionarissen.

Volgens de FBI in San Antonio reden de Amerikaanse burgers in een witte minibus met kentekenplaten uit North Carolina.

Er is een gezamenlijke taskforce van federale en staatsagentschappen opgericht voor “het verwerken van alle informatie met betrekking tot de zaak” en het onderhouden van constante communicatie met Amerikaanse functionarissen, zei hij.

“Gezien de veronderstelling dat het Amerikaanse staatsburgers zijn, werd er een directe communicatielijn opgezet met de Amerikaanse autoriteiten om informatie uit te wisselen en om hen te lokaliseren. Deze communicatie wordt uitgevoerd op het hoogste niveau tussen de deelstaatregering, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse ambassade in Mexico”, zei Barrios Mojica.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgen de zaak “op de voet”, zeiden woordvoerders maandag in briefings.

“Dit soort aanvallen zijn onaanvaardbaar. Onze gedachten zijn bij de families van deze personen en we staan ​​klaar om alle nodige consulaire bijstand te verlenen”, zei de perssecretaris van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, maandag tegen verslaggevers, eraan toevoegend dat de staats- en binnenlandse veiligheidsafdelingen samenwerken met de Mexicaanse autoriteiten.

“We zullen blijven samenwerken met Mexico en hen ertoe aanzetten de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen”, zei Jean-Pierre.

De FBI vraagt ​​het publiek om hulp bij het vinden van de Amerikanen en het identificeren van iedereen die betrokken is bij de vermeende ontvoering. Het bureau kondigde een beloning van $ 50.000 aan voor de terugkeer van de slachtoffers en de arrestatie van de verantwoordelijken.

CNN heeft contact opgenomen met de FBI, het kantoor van de minister van Openbare Veiligheid van Tamaulipas en het kantoor van de Mexicaanse procureur-generaal voor meer informatie.

Matamoros, een stad met meer dan 500.000 inwoners, ligt aan de overkant van de Rio Grande van Brownsville, Texas. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een advies “Niveau 4: niet reizen” uitgebracht voor Amerikaanse burgers die overwegen om naar Tamaulipas te gaan, daarbij verwijzend naar misdaad en ontvoering.

“Criminele groeperingen richten zich op openbare en particuliere passagiersbussen, evenals op privéauto’s die door Tamaulipas reizen, waarbij ze vaak passagiers meenemen en losgeld eisen”, zegt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De stad is ook de locatie geweest van een groot tentenkamp van migranten – voornamelijk Venezolanen en Haïtianen – die hopen de VS binnen te komen om asiel aan te vragen.