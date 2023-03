Het Cheltenham Festival 2023 is nu nog maar één dag verwijderd en begint op dinsdag 14 maart en het is het evenement waar alle trainers en jockeys willen winnen.

Op de openingsdag van het Cheltenham Festival in 2023 vinden zeven races plaats.

Alle actie begint om 13.30 uur met de Supreme Novices’ Hurdle, waar veel van de grootste trainers en jockeys van de sport allemaal in actie komen.

De meest lucratieve race op de openingsdag komt om 15.30 uur met de Champion Hurdle, waarin Nicky Henderson’s Constitution Hill de kans heeft om als favoriet te winnen, gereden door Nico de Boinville.

De Champion Hurdle-race van dinsdag staat op de tweede plaats na de Gold Cup wat betreft het prijzengeld dat deze week wordt aangeboden.

De races van dinsdag (en favoriet*):

13.30 uur: Hindernis voor de allerhoogste beginners (Gemakkelijke Vega – 2/1 )

(Gemakkelijke Vega – ) 14.10 uur: Arkle Challenge-trofee (El Fabiolo – 6/4 )

(El Fabiolo – ) 14.50 uur: Festival Handicap Achtervolging (Corach Rambler- 11/2 )

(Corach Rambler- ) 15.30 uur: Kampioen horde (Grondwet heuvel – 1/3 )

(Grondwet heuvel – ) 16:10 uur: De horde van David Nicholson Mares (Maries Rock- 11/4 )

(Maries Rock- ) 16.50 uur: Fred Winter Jeugdhorde (Tekao – 10/3 )

(Tekao – ) 17.30 uur: Nationale Hunt Challenge Cup (Gaillard Du Mesnil – EVS)

* Kansen correct op het moment van schrijven

