Het Cheltenham Festival begint op dinsdag 14 maart, met 28 races klaar voor het vierdaagse evenement.

Ontvang £ 25 op het festival als je 5x £ 5 inzet op talkSPORT BET (ALLEEN APP).

Ontvang £ 25 voor het Cheltenham Festival wanneer u vijf weddenschappen van £ 5 inzet!

talkSPORT INZET – KRIJG £ 25 OP HET FESTIVAL WANNEER JE 5x £ 5 INZET (ALLEEN APP) – CLAIM HIER*

Er zijn elke dag zeven grote races op Cheltenham Festival en je kunt £ 25 gratis inzetten op de eerste vijf races.

Facile Vega lijkt een sterke favoriet voor de traditionele gordijnverhoger, de Supreme Novices’ Hurdle.

Tahmuras lijkt te duur te zijn en kan in beide richtingen worden ondersteund op de talkSPORT BET-app op 11/1.

De Arkle heeft bij de weddenschappen in het voordeel getipt met Jonbon, maar El Fabiolo moet worden overwogen voor Willie Mullins.

Wedaanbieding van de dag talkSPORT INZET: ontvang £ 25 voor Cheltenham wanneer u 5 x £ 5 inzet – EIS HIER OP 18+ Alleen nieuwe klanten. Schrijf je in via de app en zet 5 x £5 (kans 2,00+) in op Cheltenham van 13:00 Britse tijd op 10.03.23 tot 13:30 Britse tijd op 17.03.23. Geen uitbetaling. Ontvang 5 x £ 5 aan gratis weddenschappen, vervaldatum van 7 dagen. Alleen kaartbetalingen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hieronder. begambleaware.org | Gelieve verantwoord te gokken BEKIJK HIER ALLE CHELTENHAM GRATIS INZETTEN

talkSPORT INZET – KRIJG £ 25 OP HET FESTIVAL WANNEER JE 5x £ 5 INZET (ALLEEN APP) – CLAIM HIER*

Cheltenham Festival 2023: elk grijs paard, hun kansen en kansen Donderdag Cheltenham Festival-tips: Turners, Stayers’ Hurdle, Ryanair Chase-functie Cheltenham Festival 2023 woensdagtips van de Ballymore en Champion Chase Tony Bloom: Horses at Cheltenham Festival 2023 en hoe de eigenaar van Brighton zijn geld verdiende Cheltenham: Man United-legende Sir Alex Ferguson ‘houdt’ van paarden en bezit meerdere hengsten Cheltenham Festival-aanbieding: krijg £ 10 gratis weddenschap op de race met talkSPORT BET





Commerciële inhoud: het accepteren van een van de bookmaker-aanbiedingen die in dit artikel worden genoemd, kan resulteren in een betaling aan talkSPORT. 18 jaar of ouder+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Begambleaware.org

Gloednieuwe talkSPORT BET-app Download hier de talkSPORT BET-app

Vergeet niet om verantwoord te gokken

Een verantwoordelijke gokker is iemand die:

Stelt tijd- en geldlimieten in voordat u gaat spelen

Alleen gokken met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen

Jaag nooit op hun verliezen

Gokt niet als ze van streek, boos of depressief zijn

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gokbewust – www.begambleaware.org

Bel voor hulp bij een gokprobleem de National Gambling Helpline op 0808 8020 133 of ga naar www.gamstop.co.uk om uitgesloten te worden van alle in het VK gereguleerde gokwebsites.

*18+ Alleen nieuwe klanten. Schrijf je in via de app en zet 5 x £5 (kans 2,00+) in op Cheltenham van 13:00 Britse tijd op 10.03.23 tot 13:30 Britse tijd op 17.03.23. Geen uitbetaling. Ontvang 5 x £ 5 aan gratis weddenschappen, vervaldatum van 7 dagen. Alleen kaartbetalingen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hieronder. begambleaware.org | Gelieve verantwoord te gokken