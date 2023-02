CNN

Inwoners van een kleine stad in Ohio wiens leven op zijn kop staat sinds een trein met giftige chemicaliën daar eerder deze maand ontspoorde, drukten topambtenaren op de gezondheidsproblemen op de lange termijn en spraken woensdagavond tijdens een gemeentehuis van CNN hun toenemende wantrouwen uit.

Na de crash van 3 februari hebben boze en gefrustreerde inwoners van Oost-Palestina gouverneur Mike DeWine en Alan Shaw, CEO van Norfolk Southern, op het matje geroepen over de belangrijkste zorgen, waaronder lucht- en waterveiligheid, schoonmaakinspanningen en de vraag of de chemicaliën die vrijkomen na de crash op lange termijn kunnen worden gebruikt. gezondheidseffecten op hun gezinnen en kinderen – van wie sommigen hebben gezegd dat ze zich weken na de massale ontsporing nog steeds ziek voelen.

Jim Stewart, een levenslange 65-jarige inwoner van Oost-Palestina, zei dat hij boos en walgend is over wat er met zijn geboorteplaats is gebeurd.

‘Ik voel me nu niet veilig in deze stad. Je hebt het van me afgepakt, ‘zei Stewart tegen Shaw tijdens het gemeentehuis.

Stewart, die zei dat hij in de buurt woont van waar de trein crashte, voegde eraan toe dat hij weken na de ontsporing hoofdpijn krijgt nadat hij lucht inademt in de buurt van zijn huis.

‘Heb je mijn leven nu verkort? Ik wil met pensioen en ervan genieten. Hoe gaan we ervan genieten? Je hebt me verbrand, ‘zei Stewart, zich tot Shaw richtend. “Je hebt me een boze man gemaakt.”

Als reactie bood Shaw zijn excuses aan en beloofde hij het goed te maken door goed op te ruimen en de bewoners terug te betalen. Maar bewoners verlieten het gemeentehuis gefrustreerd nadat veel van hun vragen onbeantwoord bleven, ondanks hun herhaalde pogingen om duidelijkheid te krijgen over veiligheidsmaatregelen.

Hier zijn afhaalrestaurants van het gemeentehuis:

Deskundigen hebben gemeld dat de lokale lucht en het water veilig zijn. Sommige bewoners hebben echter gezegd dat ze hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en bloedneuzen ervaren na het treinongeluk – gezondheidsproblemen die ze naar eigen zeggen niet hadden voorafgaand aan het ongeval.

Courtney Newman, een moeder en lerares in Oost-Palestina, zei dat zij en haar zoon gezondheidsproblemen hebben na terugkeer in haar huis.

“Ik ben vrijdag met hem naar de kinderarts geweest. Ik kreeg te horen dat ze geen begeleiding hadden van de CDC, de gezondheidsafdeling – ze konden niets doen, ‘zei ze.

Dr. Bruce Vanderhoff, directeur van het Ohio Department of Health, merkte op dat het omgaan met potentiële toxische blootstellingen “misschien niet in het stuurhuis” van veel artsen is.

Vanderhoff adviseerde dat als iemand het gevoel heeft dat hij niet de evaluatie kan krijgen die hij denkt nodig te hebben, de staat extra middelen beschikbaar stelt. Patiënten kunnen hun arts vragen om de provinciale gezondheidsafdeling te bellen om in contact te komen met toxicologen die deskundig advies kunnen geven, zei Vanderhoff.

De gezondheidsafdeling heeft ook een kliniek opgezet om bewoners te helpen die misschien geen dokter hebben of gewoon extra ondersteuning nodig hebben, zei hij.

Nene Stewart, een inwoner van Oost-Palestina, vertelde DeWine dat ze afhankelijk is van flessenwater omdat ze niet zeker weet of het water in haar huis veilig is.

“Ik vertrouw niet wat ze zeggen”, zei Stewart woensdagavond. “Dus ik weet niet wie de waarheid spreekt.”

DeWine erkende dat er nog veel werk verzet moet worden om ervoor te zorgen dat alle waterbronnen in de stad veilig zijn. Degenen met privéputten mogen dat water niet gebruiken totdat het is getest, zei hij. Sommige kreken en beken worden momenteel als onveilig beschouwd en ambtenaren houden ze in de gaten door middel van tests.

“We zeggen je niet dat alles perfect is,” zei DeWine.

Ambtenaren schatten dat duizenden vissen zijn omgekomen door besmetting die beken en rivieren afspoelde. Woensdag zei DeWine dat de vissen werden gedood in de eerste 24 uur na de release van de chemicaliën, en er is geen bewijs dat de vissen werden gedood na de eerste release.

Volgens de Environmental Protection Agency hebben de resultaten van gemeentelijke watermonsters in de stad “geen zorgen over de waterkwaliteit” aangetoond.

DeWine zei ook dat hij de inwoners van Oost-Palestina “de beste informatie” over de ontsporing van de trein zal vertellen om hun scepsis te verminderen.

‘Soms weten we niet alle informatie’, zei hij. “Soms krijgen we feiten die misschien verkeerd zijn, maar ik ga u of een andere burger op geen enkele manier een feit vertellen waarvan ik denk dat het verkeerd is.”

De Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft Norfolk Southern opgedragen de volledige kosten van het opruimen van de nasleep van het treinongeluk te dekken.

“EPA heeft een speciale bevoegdheid voor situaties zoals deze waarin we bedrijven kunnen dwingen die trauma’s toebrengen en milieu- en gezondheidsschade aan gemeenschappen veroorzaken, zoals Norfolk Southern heeft gedaan, om de rotzooi die ze hebben veroorzaakt volledig op te ruimen en ervoor te betalen.” EPA-beheerder Michael Regan zei.

Norfolk Southern zal een beschrijvend werkplan moeten verstrekken over hoe zij van plan zijn het water, de bodem en het puin op te ruimen, en zal de EPA moeten vergoeden voor het verlenen van schoonmaakdiensten aan bewoners van hun huizen en bedrijven, zei hij. Norfolk Southern moet ook openbare bijeenkomsten bijwonen en hun vorderingen toelichten.

De vereiste om vergaderingen bij te wonen komt nadat vertegenwoordigers van het bedrijf niet kwamen opdagen in een eerder gemeentehuis van de gemeenschap, onder verwijzing naar werknemers die bedreigd werden.

“Als Norfolk Southern besluit dat ze het bevel niet willen opvolgen, zal EPA tussenbeide komen, zodat er geen onderbreking van de dienst is, deze taken uitvoeren, terwijl het bedrijf een boete krijgt van maximaal $ 70.000 per dag en dan zullen we onze kosten terugverdienen aan de achterkant, ‘zei Regan tijdens het gemeentehuis van woensdag. “En de wet geeft ons de bevoegdheid om Norfolk Southern tot driemaal het bedrag in rekening te brengen dat de schoonmaak ons ​​zal kosten.”

Het bedrijf is van plan om in de toekomst een reeks maatregelen te nemen om de langetermijneffecten van chemicaliën op het land en het grondwater te minimaliseren, waaronder het openbreken van de sporen waar de trein ontspoorde en het verwijderen van grond eronder, zei CEO Shaw.

Shaw voegde eraan toe dat zijn bedrijf samen met de Environmental Protection Agency werkt aan een “herstelplan voor de lange termijn”.

Aanvankelijk zei Shaw dat ze het gevoel hadden dat ze een “milieuvriendelijk plan gebaseerd op technische principes” hadden om de grond aan te pakken waar de chemicaliën waren gemorst, maar na verzet van de gemeenschap besloot Norfolk Southern om de sporen volledig te verwijderen. Deze inspanningen zullen naar verwachting begin volgende maand van start gaan.

Shaw zei ook dat ze ook tests van verschillende agentschappen en aannemers zullen blijven volgen en grondwatertests zullen opzetten in en rond de site.

Nadat hij door een inwoner was aangespoord om in Oost-Palestina te blijven, zei DeWine dat hij de nacht in de stad zou doorbrengen.

Inwoner Ben Ratner vertelde de gouverneur dat hij tijdens bezoeken maar een paar uur achter elkaar in Oost-Palestina was en vroeg hem of hij in de buurt wilde blijven van de plek waar de trein ontspoorde.

DeWine hield vol dat hij vond dat het veilig was om in het gebied te overnachten. Staatsambtenaren en andere experts zijn van plan in de stad te blijven totdat de giftige chemicaliën van een treinontsporing eerder deze maand zijn opgeruimd, zei DeWine.

“Er is een zorg dat u aan uw lot wordt overgelaten”, zei DeWine in antwoord op een vraag over de toekomst van Oost-Palestina. “We blijven daar… en doen wat er moet gebeuren.”

De gouverneur zei dat hij een verbintenis aangaat met Oost-Palestina, en ambtenaren zullen “alles doen wat we kunnen zodat u een geweldige toekomst hebt en uw kinderen een geweldige toekomst.”

In antwoord op een vraag van een bewoner verzekerde Regan, het hoofd van de EPA, de bewoners ook dat hij zijn kinderen in Oost-Palestina zou opvoeden.

“Ik begrijp de scepsis, als vader. Ik ben in de eerste plaats een vader, ik begrijp de scepsis, maar wat ik je kan vertellen, is wat de wetenschap ons vertelt en dat deze metingen aangeven dat er veilige niveaus zijn, ‘zei Regan. “Wat de wetenschap ons vertelt, is dat we geen metingen hebben gehad die boven bepaalde niveaus liggen die nadelige gevolgen voor de gezondheid zouden hebben.”

Tijdens het gemeentehuis zei burgemeester Trent Conaway van Oost-Palestina dat hij nog steeds op zoek is naar antwoorden.

“Er is veel angst in de stad”, vooral van mensen die dicht bij de treinrails wonen waar de crash plaatsvond, zei Conaway.

“Ze zijn gerechtvaardigd en ze hebben antwoorden nodig”, zei Conaway. “En we zullen die antwoorden krijgen.”

Hij merkte ook op dat hij voorzichtig optimistisch is dat zijn gemeenschap zal herstellen, wijzend op verzekeringen van ambtenaren en experts.

“Dit wordt een heel lang proces, en weet je, uiteindelijk komt er hopelijk een einde aan en hopelijk wordt het weer zoals het was, en zelfs beter dan zoals het was. Dat is ons belangrijkste doel”, aldus Conaway.

Ondertussen uitten bedrijfseigenaren in Oost-Palestina ook hun bezorgdheid over het stigma rond de stad na de ontsporing van de trein.

DJ Yokley, de oprichter en CEO van Your Sports Network, vroeg de gouverneur naar plannen om kleine bedrijven op de been te helpen terwijl de chemische crisis aanhoudt, maar DeWine kwam niet met een concreet antwoord.

“Ik weet niet zeker wat we kunnen doen, maar we gaan daar zeker naar kijken en kijken of we zeker iets kunnen doen”, zei DeWine, eraan toevoegend dat hij met president Joe Biden heeft gesproken over de probleem.

Don Elzer, een bedrijfseigenaar in de stad, vertelde Shaw dat het aantal klanten sinds de crash is afgenomen.

Shaw zei dat hij contact heeft gehad met Conaway om plannen te bespreken om de perceptie van de stad te helpen. Als onderdeel van die inspanning, zei Shaw, huurde hij een bewoner in om met de gemeenschap samen te werken om te helpen navigeren hoe het bedrijf het beste kan investeren in Oost-Palestina.

Zoals het gemeentehuis concludeerde, zeiden veel bewoners dat hun meest dringende zorgen niet goed werden aangepakt.

“Aan de CEO van Norfolk Southern, wees een leider. Breng verandering aan. Doe het vandaag nog”, zei Jenna Giannios, inwoner van Oost-Palestina.

Nene Stewart herhaalde haar wantrouwen in het bedrijf: “Ik geloof niet wat ze zeggen. Ik zou het misschien geloven als ze het morgen doen. … We zijn nu allemaal ziek.”

Jessica Conard, een levenslange inwoner van de stad, waarschuwde andere gemeenschappen in Ohio en daarbuiten voor het risico.

“Als je een trein bij je in de buurt hebt of een waterweg bij je in de buurt, is dit ook een probleem voor jou”, zei ze. “Sta op, sta naast ons en we gaan vechten totdat de beloften worden nagekomen.”

Andris Baltputnis, een voormalige scheikundeleraar, zei dat hij “zeer bemoedigd” was na het gemeentehuis.

“Alles was in de positieve richting en ik denk dat er goede dingen in het verschiet liggen”, zei hij.

De opmerkingen van bewoners kwamen nadat Shaw weigerde herhaalde vragen van bewoners te beantwoorden over het crashonderzoek en details over wat de ontsporing had kunnen veroorzaken, en zei dat het hem “verboden” was om over de sonde te praten.

“Het spijt me vreselijk dat dit deze gemeenschap is overkomen”, zei hij. “Wat ik kan doen, en wat ik zal doen, is het goed maken.”

“We gaan het opruimen goed doen, we gaan de burgers vergoeden, we gaan investeren in de gezondheid van deze gemeenschap op de lange termijn”, zei Shaw. ‘Ik ga dit doorzetten en we zullen hier zijn. En we gaan samenwerken met deze gemeenschapsleiders om u te helpen gedijen.”

Norfolk Southern is ook van plan de resultaten van het onderzoek van de National Transportation Safety Board te herzien en gegevens te gebruiken om “uit te zoeken wat we beter hadden kunnen doen”, eraan toevoegend dat het bedrijf al nieuwe interne veiligheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd zonder uit te werken wat die inhielden.