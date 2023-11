Ontsnappen aan Hamas-terreur: vierjarige overleefde onder het lichaam van haar vader

De vierjarige overleefde het bloedbad van Hamas en wekenlange gevangenschap in de Gazastrook. Maar Abigail Edan zal haar ouders nooit meer zien. De Amerikaanse president Biden rapporteert met medeleven over de eerste vrijgelaten Amerikaanse gijzelaar.

Het lot van een vierjarig Amerikaans meisje dat is vrijgelaten door de islamistische Hamas raakt de harten van veel mensen. Abigail Edan moest getuige zijn van de moord op haar beide ouders voordat ze naar de Gazastrook werd gedeporteerd. Op 7 oktober was de toen driejarige thuis met haar twee broers en zussen, 10 en 6 jaar oud, in een kibboets aan de grens met de Gazastrook toen de Hamas-terroristen de moeder binnenvielen en neerschoten in het bijzijn van de drie kinderen. volgens Amerikaanse functionarissen. Media meldden. Toen haar vader zich beschermend over zijn dochter heen plaatste, werd hij ook neergeschoten.

Haar broers en zussen overleefden omdat ze zich in een kast verstopten, waar ze veertien uur wachtten voordat ze werden gered, zo werd gezegd. Haar kleine zusje, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat ze dood was, kroop onder het lichaam van haar vader vandaan en rende naar het huis van een buurman, zo citeerde de Washington Post een familielid van het meisje. De terroristen grepen het meisje daar samen met de vijfkoppige naburige familie en deporteerden hen en vele andere burgers naar de Gazastrook.

‘Geen woorden voor opluchting’

Afgelopen vrijdag werd de kleine in gevangenschap vier jaar oud. “Wat ze heeft moeten doorstaan ​​is onvoorstelbaar”, zei de Amerikaanse president Joe Biden nadat het meisje zondag als eerste Amerikaanse staatsburger werd vrijgelaten onder de gijzelaars in het akkoord tussen Israël en Hamas. ‘Ze heeft een verschrikkelijk trauma meegemaakt’, zei Biden. “Wat een vreugde is het om haar bij ons te zien, maar aan de andere kant is het ook triest dat ze terugkeert naar een realiteit waarin ze geen ouders heeft”, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. “Ze heeft geen ouders, maar ze heeft een hele natie die haar omarmt en wij zullen voor haar zorgen in al haar behoeften.”

De oudtante en neef zeiden in een verklaring dat ze “geen woorden hadden om onze opluchting en dankbaarheid uit te drukken”, aldus de krant. Het kleine meisje zal bij haar broers en zussen en haar tante, oom en grootouders in Israël gaan wonen, aldus een familielid. Sinds vrijdag zijn 58 van de ongeveer 240 gijzelaars die Hamas vasthoudt, vrijgelaten. Aanstaande maandag wordt de vrijlating van nog eens tien gijzelaars verwacht.