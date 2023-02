MÜNCHEN — “Ik heb ontdekt dat ik populair ben bij taxichauffeurs in München”, grinnikte Michail Chodorkovski. Hij is verrast dat ze hem herkennen. Ze hebben hem bestookt met vragen over de toekomst van Rusland en of president Vladimir Poetin zijn toevlucht zal nemen tot kernwapens of aan de macht kan blijven.

Zij zijn niet de enigen die nieuwsgierig zijn naar Chodorkovski’s antwoorden hier op de Veiligheidsconferentie in München. In de marge van de conferentie wordt Chodorkovski, de voormalige Russische magnaat, ooit politiek gevangene en nu een vooraanstaand Poetin-criticus, opgespoord. En in bilaterale gesprekken, op de laatste vraag of Poetin aan de macht kan blijven, zegt Chodorkovski dat de enige manier waarop de Russische leider dat zal doen, is als het Westen een helpende hand biedt door de moed te verliezen, vroegtijdige onderhandelingen aan te gaan en Oekraïne in een dubieuze situatie te duwen. overeenkomst.

‘Laten we het Minsk 6 noemen,’ zegt hij terwijl ik met hem en andere Russische oppositieleden in een hotelbar zit na een vermoeiende dag in de bruisende Beierse hoofdstad. De bar zit vol met andere opeengepakte mensen die diep in een serieuze discussie verwikkeld zijn.

Terwijl de organisatoren van de conferentie een delegatie van de Russische regering afwezen, werden de Russische politici en activisten van de oppositie, waaronder voormalig wereldkampioen schaken Garry Kasparov en voormalig onafhankelijk Doema-afgevaardigde Dmitry Gudkov, verwelkomd. De eerste sessie van Chodorkovski was afgeladen vol.

De leiders van Oekraïne blijven op hun hoede voor de Russische dissidenten, met het argument dat ze niet immuun zijn voor chauvinisme en “grotendeels de achtjarige oorlog tegen ons negeerden, zelfs vóór de invasie van februari”, zoals de Oekraïense wetgever Lesia Vasylenko me onlangs vertelde. ‘Om een ​​Rus te zijn die we kunnen vertrouwen,’ zei Vasylenko, ‘moet je echt bewijzen dat je geen zojuist tegen uw eigen regime in Rusland, maar u verzet zich tegen de oorlog in Oekraïne en dat u staat voor alle waarden die Oekraïne verdedigt – namelijk territoriale integriteit, de onafhankelijkheid van Oekraïne binnen de internationaal erkende grenzen.”

Maar wat Chodorkovski en de anderen hier in München hebben gezegd, klinkt de Oekraïners als muziek in de oren. Op het spectrum tussen hardliners en twijfelaars die zich zorgen maken over escalatie, behoren ze tot de meest militante en zijn vastbesloten om de westerse moed te versterken en de angst voor nucleaire escalatie weg te nemen.

Het gaat terug naar Chodorkovski’s “Minsk 6.” Zoals altijd argumenteert hij methodisch, waarbij hij zijn gesprekspartner uitnodigt zijn betoog stap voor stap te volgen in navolging van de socratische methode, door vragen te stellen en te beantwoorden om ideeën en onderliggende vooronderstellingen naar voren te brengen.

Enkele westerse leiders hebben tegenover hem hun zorgen geuit over een staatsgreep in Moskou. Ze zijn bang dat Poetin zal worden vervangen door iemand die erger is. Hierop zegt Chodorkovski dat het niet erger kan. Hij speurt door zijn mobiele telefoon om me een bizarre videoclip te laten zien die op het internet is geplaatst, waar een van Poetins belangrijkste nucleaire adviseurs enthousiast bespreekt hoe Rusland binnenkort in staat zal zijn toekomstige generaties raciaal te verbeteren door middel van geplande eugenetica door te klonen en te incuberen. Vermoedelijk zal het dissidente gen worden geëxtraheerd.

Hij voelt dat sommigen in het Westen onderhandelingen willen, hun voelsprieten uitsteken en de indruk hebben dat Poetin binnenkort wil onderhandelen. “Ze testen de wateren,” zegt hij. Maar hij is ervan overtuigd dat de gesprekken slecht zullen aflopen voor Oekraïne, het Westen en de Russen.

“Laten we aannemen dat we onderhandelingen voeren voor een vreedzame regeling. Laten we het Minsk 6 noemen,’ zegt Chodorkovski, een hypothetische wederopstanding van de akkoorden van Minsk die tot doel hadden de oorlog in Donbas te beëindigen, maar die op 22 februari vorig jaar door Poetin dood werden verklaard, dagen voordat hij zijn invasie lanceerde.

Hij vervolgde: “Wat haalt Poetin hieruit? Hij zegt, oké, ik mag de Krim houden en geef me heel Loehansk en Donetsk en ik zal het meeste teruggeven van wat ik langs de Zwarte Zeekust heb veroverd, maar laat me een corridor naar de Krim. Laten we zeggen dat Zelenskyy onder druk staat en ermee instemt te onderhandelen. Je zou Oekraïne destabiliseren, dat in een burgeroorlog terecht zou komen, aangezien 87 procent van de Oekraïners zo’n deal niet zou accepteren. een lift het land uit.”

Chodorkovski schetst wat er dan zou gebeuren. Poetin zou zich hergroeperen, meer mobiliseren en mensen oproepen in de bezette gebieden, zijn arsenaal opbouwen en zijn uitgeputte munitie aanvullen. De Russische leider zou de Oekraïners dan beschuldigen van het niet houden van hun deel van Minsk 6, terwijl er een burgeroorlog woedde in Oekraïne, wat volgens hem een ​​bedreiging vormt voor de Russen in de bezette gebieden en waarschijnlijk zouden er af en toe aanvallen op grensposten worden gepleegd of anders.

Dmitry Medvedev waarschuwde onlangs dat de nederlaag van Moskou in Oekraïne een nucleaire oorlog zou kunnen ontketenen | Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images

“Je ziet dat Poetin geen andere keus heeft dan oorlogen te voeren. Zijn steun is nu beperkt tot de zogenaamde nationale patriotten – om meer steun te krijgen, moet hij het economische welzijn van de Russen verbeteren en dat kan hij niet vanwege corruptie en vriendjespolitiek en dat soort dingen. zegt Chodorkovski. Tegelijkertijd zou hij te maken krijgen met de verwoeste regio’s van Oekraïne die hij bezet, en hij wordt geconfronteerd met westerse sancties “en niemand zal haast hebben om ze op te heffen”. En zijn achterban zal zeggen dat hij er niet in is geslaagd Oekraïne te de-nazificeren of de NAVO ertoe te brengen zich van de Russische grenzen te verwijderen.

“Hij zal absoluut geen keus hebben. Hij zal een nieuwe oorlog moeten beginnen. Pas nu gaan zijn ogen gericht zijn op de NAVO-landen, vooral de Baltische staten”, besluit Chodorkovski.

Nadat Chodorkovski pauzeert om met meer gesprekspartners te praten, vertelt Dmitry Gudkov me dat hij het eens is met zijn landgenoot. En hij deelt ook zijn mening dat het onwaarschijnlijk is dat Poetin zijn toevlucht zal nemen tot het gebruik van tactische kernwapens, ondanks de bedreigingen en het geratel met sabels en de opmerkingen van mensen als Dmitry Medvedev, Poetins hulpje en nu plaatsvervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad.

Medvedev waarschuwde onlangs dat de nederlaag van Moskou in Oekraïne een nucleaire oorlog zou kunnen ontketenen. “De nederlaag van een kernmacht in een conventionele oorlog kan leiden tot een nucleaire oorlog”, zei hij in een bericht op de Telegram-berichtenapp. Gudkov beschouwt dergelijke bedreigingen als loos, maar als een oefening in intimidatie die bedoeld is om twijfelaars en angsthazen in het Westen bang te maken, en hun hand te versterken bij het aandringen op het afbouwen en voorzichtig kalibreren van de steun voor Oekraïne.

Maar Gudkov zegt dat westerse leiders een frequente eigen waarschuwing moeten hameren op iedereen in de Russische nucleaire commandostructuur. “Ze zouden herhaaldelijk moeten zeggen: ‘we weten precies wie je bent en waar je woont en als je op knoppen drukt, zullen we je aanvallen en pakken – en je zult nooit ontsnappen aan gerechtigheid en wraak'”, zegt Gudkov.

Medvedev is een van de luitenants van Poetin die vooral de spot drijft met de Russische dissidenten in München. Eens gebrand om zichzelf te presenteren als een gematigde, naar het westen gekantelde modernisator en hervormer, hebben zijn recente woedende tirades velen in het Westen ertoe aangezet om hun hoofd te krabben en na te denken: “Wat is er met Dmitry Medvedev gebeurd?”

Het algemene beeld is dat hij een make-over heeft ondergaan om in overeenstemming te zijn met de stem van zijn meester, maar zichzelf ook positioneert om relevanter te zijn, net als de technocraat Sergey Kiriyenko, de voormalige premier en huidige eerste adjunct-stafchef in de presidentiële administratie. Kiriyenko heeft macho-houdingen aangenomen rond de bezette gebieden van de Oekraïense Donbas, uitgedost in camouflage.

Maar de opmerkingen van Medvedev hebben een speciale giftige en extreme smaak van zichzelf gehad. Hij beschreef Joe Biden als een “vreemde grootvader met dementie”, noemde EU-leiders “gekken” en beloofde dat Rusland ervoor zal zorgen dat Oekraïne “van de kaart verdwijnt”. Al zijn genocidale retoriek contrasteert met het hippe imago dat hij ooit presenteerde met zijn liefde voor bloggen en gadgets en een bezoek aan Silicon Valley om een ​​nieuwe iPhone 4 te krijgen van Steve Jobs.

Medvedev leek de afgelopen maanden zo gek dat het Anastasia Burakova, oprichter van de ngo Kovcheg (The Ark), die Russische politieke vluchtelingen in het buitenland steunt, ertoe aanzet om grapjes te maken dat hij “een Amerikaanse spion moet zijn die zijn tirades gebruikt om geheime informatie naar de CIA.” Of misschien wil Poetin dat hij bijzonder gekke dingen zegt “om hem er verstandig uit te laten zien als een manier om tegen het Westen te zeggen kijk, ik zou kunnen worden vervangen door iemand die erger is dan ik.”

En hier is de cirkel rond. Hoe lang Poetin regeert, zal uiteindelijk grotendeels worden bepaald door de vraag of het Westen de moed erin houdt, zeggen de Russen in München.