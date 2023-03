Het is tijd voor een moment van naastenliefde.

Tijdens de Vrouwen vertellen alles aflevering van De vrijgezel op 14 maart Liefdadigheid Lawson werd aangekondigd als de volgende Vrijgezellin.

Een castlid aan Zach Shallcross‘ seizoen haalde Charity de laatste vier voordat ze op dramatische wijze werd uitgeschakeld na de data in de geboorteplaats in de aflevering van 13 maart.

Bachelor Nation-gastheer Jesse Palmer brak het nieuws aan Charity in de laatste minuten van de Vrouwen vertellen alles speciaal. In haar kleedkamer deed Jesse alsof hij en Charity een spelletje dit of dat gingen spelen voor sociale media.

“Bachelor in het paradijs of De Vrijgezellin,’ vroeg Jesse aan Charity, waarop ze antwoordde: ‘Goeie genade. Laten we zeggen Vrijgezellin.”

Toen werd het echt.

‘Nou, ik ben blij dat je dat zegt,’ plaagde Jesse. “Omdat Charity, ik wil dat jij onze volgende bent Vrijgezellin.”

Nadat een zichtbaar verbijsterde Charity instemde met de rol, legde Jesse het mogelijke pad uit.

‘Over een paar maanden,’ zei Jesse tegen haar, ‘is de kans heel groot dat je verloofd bent met de liefde van je leven.’

We houden van het optimisme, Jesse!