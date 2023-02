Marcus Rashford is de beste speler in de Premier League en is in gesprek om naast Kylian Mbappé de beste van de wereld te worden.

Dit is de mening van Darren Ambrose van talkSPORT, die de aanvaller van Manchester United, die in bloedhete vorm verkeert, toejuichte.

Getty Rashford is in onweerstaanbare vorm met 15 doelpunten in zijn laatste 16 wedstrijden voor Man United

Rashford voegde nog eens twee goals toe aan zijn indrukwekkende seizoenstotaal toen Man United Leicester met 3-0 versloeg op Old Trafford.

Hij heeft dit seizoen nu 24 doelpunten gemaakt (waarvan 14 in de Premier League), wat de grootste winst is in een seizoen dat hij in zijn carrière heeft behaald.

De 25-jarige is in bliksemvorm sinds de campagne na het WK werd hervat en scoorde 15 doelpunten in 16 optredens.

En Ambrose gelooft dat er momenteel geen betere speler in de topvlucht is dan Rashford. De voormalige ster van Crystal Palace suggereerde ook dat de Engelse ster in dezelfde klasse zit als Paris Saint-Germain en de Franse superster Mbappé.

Ambrose prees ook Man United-baas Erik ten Hag voor het feit dat hij zijn speler weer in vorm had gebracht, waarbij Rashford vorig seizoen slechts vijf doelpunten scoorde in alle competities.

“Hij is op dit moment de beste speler in de Premier League, waarschijnlijk op afstand”, zei Ambrose in The Boot Room.

Ambrose suggereerde dat Rashford in dezelfde klasse zit als Mbappé

Hojbjerg onthult wat Rice hem vertelde tijdens een verhitte confrontatie tijdens de overwinning van de Spurs op West Ham Souness bleef stomverbaasd toen Sabitzer ontsnapte aan een rode kaart voor een tackle op Leicester-ster Nathan Jones maakt verrassende verschijning in Dorset League – een week na het ontslag van Southampton Personeel Arsenal en Aston Villa botsen op de tribunes en Arteta belooft ‘actie te ondernemen’ ‘Hij zou ontslagen moeten worden’ – Agbonlahor haalt uit naar Potter na het verlies van Chelsea tegen Southampton Emery geeft Martinez een klap omdat hij voor een late hoekschop ging die leidde tot het vierde Arsenal-doelpunt Voormalige eigenaren van AC Milan doen op het laatste moment mee aan de race voor Man United Newcastle en Liverpool houden minutenlang applaus voor Atsu nadat ex-vleugelspeler van Magpies dood werd aangetroffen





“In de huidige vorm is hij niet te stoppen, hij is niet speelbaar. Welke overtreffende trap je ook wilt gebruiken over Marcus Rashford, hij is op dit moment sensationeel. Dat doelpuntenrecord sinds het WK is gewoon beangstigend.

“In termen van beste speler ter wereld is hij in gesprek, hij doet mee met een schreeuw.

“Mbappé is natuurlijk de beste speler ter wereld, hij is fenomenaal, maar gewoon om in gesprek te zijn na het jaar dat hij vorig jaar had, om zo sterk terug te komen als hij deed… Erik ten Hag verdient daar veel lof voor als Goed.

“Sommige spelers hebben gewoon de juiste coach nodig, zij (Man United) lijken de juiste coach te hebben.”