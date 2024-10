Dit is een zeer goede Duitse erfenis, geboren in 1987: de afstammelingen van Fashion Händler Susanne en Christoph Botschen werden geboren in de Münchner Innenstadt. Naam: Theresa. 2006 begon bij mytheresa.com, de grootste online winkels in de branche. Mytheresa-chef Michael Kliger zal echter blijven uitbreiden en een internationale marktleider in online luxe worden. Dafür zal ruim 100.000 rivalen Yoox Net-a-Porter (YNAP) kopen en in die donkere ramen.

Het Zwitserse Luxusgüterkonzern Richemont helpt u graag al heel lang verder. Ik maak me zorgen over de meerkosten van een gift van 555 miljoen euro, met steun van YNAP-financiering. Ik ben begonnen met Richemont met 33 Prozent en Mytheresa. De Unternehmen kopen online mode van de grootste luxegebruikers en ontwerpers, waaronder Gucci, Yves Saint Laurent, Prada, Burberry of Valentino. YNAP heeft één brei-assortiment.

Gedetailleerde weergave openen Mytheresa-chef Michael Kliger heeft een geweldig plan. (Foto: Friedrich Bungert)

De ondersteuning vanuit YNAP is door de jaren heen verbeterd en de ruimte tussen klanten en klanten in een telefoonconferentie is er één waar het bedrijf blij mee is. “We werken er hard aan, maar de kansen zijn enorm. We kopen een van de moderne luxeplatforms ter wereld.” Richemont schrijft voor de aankoop van 1,3 miljard euro uit. Deze maand, 2023, met de „Cartier“ Schmuck en IWC Uhren bekannte Luxuskonzern de Teilverkauf von YNAP en de Britse Farfetch abgeblasten, nachdem Farfetch wiederum vom Zuid-Koreaanse E-Commerce-Riesen Coupang übernommen.

Richemont werd in 2010 geboren met de Start-up Net-a-Porter-gedachten en de toekomst van internet 2018 na de fusie met Yoox. “Met de aankoop van Richemont een Schlussstrich onder de zware deposito’s in de wereld van online-handel in producten van de reparateur was het geen geldverspilling”, zegt analist Jon Cox van Kepler Cheuvreux. De kosten voor de Australische markt zijn verkraftbaar. De nieuwe effecten van Mytheresa-Holding MYTE Nederland, die Richemont ontvangt, zijn 110 miljoen euro waard.

Mytheresa-Chef Kliger heeft een oplossing voorbereid, die YNAP kan verzorgen. “De Wurzel des Übels ist die hohe Komplexität”, stond er. De Marken Net-a-Porter en Mr Porter zijn technisch gezien op het online-platform van Mytheresa umziehen, dat in de Luxus-modus met Preisnachlässen speciale Yoox soll absppalten. De Zukunft des Portals ligt op het punt van een aanval op Stellenabbau.

“The Branch heeft 18 oprechte Monate achter zich”

Mijn koper verkoopt goederen voor 900 miljoen euro per jaar, Net-a-Porter en Mr Porter komen met 1,2 miljard euro, en ruim 900 miljoen euro. “De samensmelting van de toekomst vindt plaats binnen 15 tot 20 jaar”, aldus Kliger. Kijk of je anno 2029 een bruto inkomen hebt van vier miljard euro, met je eigen besturingssystemen.

Mytheresa waar in 2021 de New Yorker Börse wordt gebracht, heeft een prijs van 2,2 miljard dollar verdiend. Met de hulp van de investeerders zijn de investeerders uit het faillissement van hun eigen bedrijf, de Amerikaanse handelsserie en Neiman Marcus, blij. Ben verdwaald en vrij van kosten met een minimum van 367 miljoen dollar. “De Branch heeft 18 oprechte monaten achter zich – en viel of zwom voor zichzelf”, zei Kliger.