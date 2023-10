„Sie glaubten, dass sie Seite an Seite mit den Palästinensern leben könnten. Krieg war das Gegenteil von ihnen. Niemand entführt eine 72-jährige Frau. Das ist gegen die Menschlichkeit, das ist gegen alles, was Menschen glauben können“, sagt Eyal Nouri über ihn Tante und Onkel in Bezug auf das, was ihnen am 7. Oktober widerfahren ist.

Nouri ist an einem Projekt israelischer Filmemacher beteiligt, bei dem er und viele andere unter dem Hashtag #BRINGTHEMHOMENOW Video-Statements geliebter Verwandter und Freunde teilen, die sie vermissen.

Viele der Beteiligten empfanden das Projekt als therapeutisch Bild: #bringthembacknow Freiwillige

An jenem 7. Oktober verübte die militante islamistische Palästinensergruppe Hamas, die von der Europäischen Union, den USA, Deutschland und anderen Ländern als Terrororganisation eingestuft wird, beispiellose Terroranschläge im Süden Israels. Bei den schweren Angriffen kamen rund 1.400 Menschen ums Leben, viele wurden verletzt.

Darüber hinaus wurden mehr als 220 Menschen, überwiegend Israelis, als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt, darunter höchstwahrscheinlich auch Nouris Tante. Daraufhin erklärte Israel der Hamas den Krieg, weshalb seitdem auch auf palästinensischer Seite viele Menschen starben.

Über das Projekt

Mit #BRINGTHEMHOMENOW wollen die Macher auf die Verschwundenen in Israel aufmerksam machen. In kurzen Clips sprechen Freunde und Verwandte über sie und durch zusätzliche Fotos und Videos aus besseren Zeiten bekommen die Vermissten ein Gesicht.

Das Projekt wird ständig erweitert. Derzeit ist das Team dabei, 30 Erfahrungsberichte weiterer Verwandter aufzunehmen. Die fertigen Social-Media-Clips werden in mehreren Sprachen untertitelt, die über den Hashtag geteilt werden können.

Diese Kampagne verfügt mittlerweile über eine eigene Website und mehrere Social-Media-Kanäle. Einer der Initiatoren ist der 31-jährige israelische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Eliran Peled, der in Tel Aviv lebt. Im Online-Gespräch mit der DW erklärt er, warum er sich mit einigen namhaften Kollegen zusammengetan hat.

„Einige von uns Filmemachern in der Branche hatten das Gefühl, dass wir wirklich etwas tun müssen. Und wir haben versucht, darüber nachzudenken, wie wir helfen können, insbesondere in der Geiselnahme.“

Peled fügt hinzu, dass dies das erste Mal sei, dass sein Land mit so etwas zu kämpfen habe. Er vergleicht die Situation mit einem „Albtraum“, in dem sie sich noch immer befinden, vor allem emotional.

Er und die anderen reagierten schnell und kontaktierten einige der Angehörigen. Nur fünf Tage nach den Ereignissen wurde Ari Folman, ein in Haifa geborener Sohn polnischer Holocaust-Überlebender, der für seine Animationsfilme „Waltz With Bashir“ (2008) und „Where is Anne Frank“ (2021) international bekannt ist, in den USA geboren Jasmine Kainy, eine in Israel lebende Journalistin und Dokumentarfilmerin, führte erste Interviews. Ein Team aus Freiwilligen bearbeitete die Videos, sodass sie am Wochenende nach dem Angriff erstmals verteilt werden konnten. Tage später war die eigene Website des Projekts fertig.

Mutter von von der Hamas entführten Söhnen meldet sich zu Wort Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Auch Babys und Kinder werden vermisst

Ari Folman fasst das Anliegen der Initiatoren im Interview mit der deutschen Zeitung zusammen Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Es gab und gibt so viel Wut, das Verlangen nach Rache. Und wir wollten weltweit darauf aufmerksam machen, dass auch Babys, Kinder, alte Menschen, Menschen mit Demenz entführt wurden. Sie sind nicht Teil dieses Konflikts.“ , sie sollten freigelassen werden.

Das betont auch Peled im Gespräch mit der DW. Er erwähnt auch, dass es ihnen wichtig sei, „nicht das Grauen zu zeigen, sondern die Geschichte der Menschen zu erzählen“. Es gehe darum, sagt er, allen rund um den Globus die „menschliche Situation“ bewusst zu machen – unabhängig davon, was jemand über Israel, die Konflikte oder die Politik denkt.

Die Clips sollen die Erinnerung wach halten

Die Videos sollen verhindern, dass das Schicksal der Geiseln „in den Hintergrund gedrängt“ wird, wie Yael Reuveny, die das Projekt aus Deutschland unterstützt, der DW sagt.

Aus Sicht des israelischen Regisseurs sei es das Wichtigste, „zumindest von israelischer Seite aus, diese Menschen nicht aufzugeben, nicht zu vergessen, dass sie jede Minute da sind.“

In einem der Videos ist Ilay David zu sehen, dessen jüngerer Bruder vermisst wird. Letzterer war auf einem Musikfestival in der Negev-Wüste unweit des Gazastreifens und wurde vermutlich von dort entführt.

Lior Katz Natanzon erwähnt in ihrem Video, dass ihre Mutter sowie deren Partnerin, Schwester, Bruder und zwei Nichten entführt wurden. „Ich hätte nie gedacht, dass so etwas jemals passieren könnte“, sagt sie und fügt hinzu, dass es für sie ein „Horrorfilm“ sei.

Die Arbeit am Projekt hilft auch den Beteiligten

Mittlerweile ist das Team auf 140 Personen angewachsen. Manche recherchieren die Geschichten oder kontaktieren andere Verwandte, andere kümmern sich ehrenamtlich um die Website und die sozialen Medien.

Die israelische Filmemacherin Yael Reuveny macht in Deutschland, wo sie lebt, auf #BRINGTHEMHOMENOW aufmerksam. Im Interview mit der DW sagt sie, dass ihr die Mitarbeit am Projekt selbst geholfen habe. „Ich wusste wirklich nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Es war also eine Möglichkeit, nicht nur alle fünf Minuten die Nachrichten zu aktualisieren, sondern auch etwas zu tun, das sich nützlich, hilfreich und wichtig anfühlen kann.“

Die militante Hamas-Gruppe lässt zwei israelische Geiseln frei Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

„Bitte bring sie nach Hause“

Viele Politiker und Diplomaten – auch aus Deutschland – bemühen sich derzeit um die Freilassung der Geiseln. Bisher wurden nur vier veröffentlicht. Die Freilassung zweier Damen Anfang 80 in dieser Woche erfolgte laut Hamas aus humanitären Gründen.

Inwieweit #BRINGTHEMHOMENOW dazu beitragen kann, die noch immer als Geiseln gehaltenen Menschen zurückzuholen, ist schwer zu sagen. Aber alle sollen die Botschaft hören können, mit der alle Aussagen der Angehörigen in den Videos enden: „Bitte bringen Sie sie nach Hause.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.